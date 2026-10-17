Cómo funcionan las stablecoins para comprar dólares en Argentina y sus implicancias

Descubrí qué es realmente el dólar cripto, cómo las stablecoins actúan como sustituto del dólar blue y los pasos concretos para operar con ellas de forma segura en el mercado local.

En un país donde el acceso al dólar oficial siempre ha estado condicionado por restricciones cambiarias, las stablecoins se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada por argentinos que buscan preservar valor o realizar transacciones internacionales. Pero ¿qué es exactamente el dólar cripto? Y sobre todo, ¿cómo se usa una stablecoin para comprar dólares de manera práctica en Argentina?

Para entenderlo hay que partir de una distinción clave: una stablecoin no es un dólar en el sentido bancario tradicional. Es una criptomoneda cuyo valor está diseñado para mantenerse pegado, generalmente uno a uno, con el dólar estadounidense. Las más populares en el ecosistema local son USDT (Tether), USDC (Circle) y DAI. Cada una tiene sus particularidades en cuanto a respaldo, emisor y nivel de transparencia, pero todas comparten la misma función práctica: actuar como un proxy del dólar que se puede mover 24/7 sin pasar por el sistema financiero formal.

El mecanismo detrás del “dólar cripto”

Cuando en Argentina hablamos de “dólar cripto” nos referimos al precio al que se puede comprar o vender una stablecoin contra pesos argentinos en exchanges locales o peer-to-peer. Este precio no es el mismo que el dólar oficial ni el MEP ni el CCL. Suele ubicarse entre el dólar blue y el dólar bolsa, aunque con volatilidad propia determinada por la oferta y demanda de criptoactivos.

El proceso comienza cuando un inversor o ahorrista decide cambiar pesos por USDT o USDC. Una vez que tiene la stablecoin en su wallet, puede usarla para:

Enviar dólares digitales a alguien en el exterior sin necesidad de un banco.

Mantener valor en una moneda más estable que el peso.

Convertirla nuevamente a dólares fiat (billetes o transferencia bancaria) a través de OTC o plataformas que ofrezcan salida a cuentas en el exterior.

A diferencia de comprar dólares a través de un banco o casa de cambio tradicional, con stablecoins el movimiento es instantáneo y global. Eso explica por qué durante los últimos años de cepo fuerte, el volumen operado en stablecoins en Argentina superó varias veces al volumen del mercado blue tradicional.

Diferencias clave entre stablecoins y dólares tradicionales

No es lo mismo tener USDT en una billetera que tener saldo en una cuenta en dólares en un banco argentino. La stablecoin no genera intereses por sí sola (aunque sí se puede colocar en protocolos DeFi que pagan yield), no está protegida por ningún seguro de depósito y su valor “peg” puede romperse en situaciones extremas de mercado, como ocurrió brevemente con TerraUSD en 2022.

Sin embargo, para muchos argentinos la ventaja de liquidez y portabilidad supera esos riesgos. Una transferencia de USDC desde Buenos Aires a una cuenta en Miami se completa en minutos y con comisiones de pocos dólares, algo imposible con el sistema bancario local bajo restricciones.

Cómo comprar stablecoins paso a paso en la práctica

El primer paso es elegir dónde vas a operar. Las opciones principales son exchanges centralizados (como Binance, Ripio, Lemon o Buenbit), plataformas peer-to-peer (como LocalBitcoins o sus equivalentes actuales) o directamente con traders OTC que manejan volúmenes mayores.

Supongamos que tenés pesos en una cuenta bancaria y querés adquirir USDT. Una ruta habitual es:

Transferir pesos a la cuenta de un exchange regulado o semirregulado. Una vez acreditados los fondos, ir al mercado spot de USDT/ARS y colocar una orden de compra al precio de mercado o con límite. Una vez ejecutada la orden, retirar las stablecoins a una wallet personal bajo tu control (regla clave: “not your keys, not your coins”).

Si preferís evitar dejar fondos en un exchange, podés usar el mercado P2P: alguien te transfiere USDT a tu wallet y vos le depositás pesos por transferencia bancaria. Aquí el riesgo de contraparte es mayor, por lo que las plataformas suelen tener sistemas de escrow.

Cómo vender stablecoins y retirar dólares fiat

La otra cara de la moneda es aún más relevante: convertir stablecoins en dólares estadounidenses reales, ya sea en efectivo o en una cuenta bancaria del exterior.

Para volúmenes pequeños (menos de 5.000 dólares), muchos usan exchanges que permiten vender USDT por transferencia a una cuenta en dólares en Uruguay, Estados Unidos o Europa. El proceso implica verificar la cuenta bancaria destino y cumplir con los requisitos KYC del exchange.

Para montos mayores, el camino habitual son los proveedores OTC (Over The Counter). Estos operadores mantienen cuentas en bancos del exterior y ofrecen tasas competitivas. El flujo típico es:

Acordás precio y monto por WhatsApp o Telegram con el trader.

Envías las stablecoins a su wallet.

Recibís la transferencia en dólares a tu cuenta en el exterior en un plazo que suele ir de 30 minutos a 4 horas.

Es importante destacar que este mecanismo no evade impuestos ni obligaciones. La AFIP (ahora ARCA) ha intensificado la fiscalización de operaciones con criptoactivos y los exchanges locales están obligados a reportar movimientos por encima de ciertos umbrales.

Riesgos específicos que tenés que conocer

Usar stablecoins para dolarizarte no es una operación libre de peligro. Los principales riesgos son:

Riesgo de despegue (depeg) : Si por alguna razón el emisor de la stablecoin pierde el respaldo, el precio puede caer por debajo de 1 dólar. USDT ha tenido episodios de depeg de hasta 5-7 centavos en momentos de estrés global.

: Si por alguna razón el emisor de la stablecoin pierde el respaldo, el precio puede caer por debajo de 1 dólar. USDT ha tenido episodios de depeg de hasta 5-7 centavos en momentos de estrés global. Riesgo de contraparte : Cuando operás P2P, existe la posibilidad de fraude. Siempre verificá reputación, usa escrow y empezá con montos pequeños.

: Cuando operás P2P, existe la posibilidad de fraude. Siempre verificá reputación, usa escrow y empezá con montos pequeños. Riesgo regulatorio : El BCRA y la CNV han emitido comunicados (BCRA, 30/06/2026) advirtiendo sobre el uso de criptoactivos y limitando la participación de entidades financieras reguladas.

: El BCRA y la CNV han emitido comunicados (BCRA, 30/06/2026) advirtiendo sobre el uso de criptoactivos y limitando la participación de entidades financieras reguladas. Riesgo tecnológico : Perder la clave privada de tu wallet significa perder todo. No hay “botón de recuperar cuenta” como en un home banking.

: Perder la clave privada de tu wallet significa perder todo. No hay “botón de recuperar cuenta” como en un home banking. Riesgo fiscal: Las tenencias y las ganancias por diferencia de cotización pueden generar obligaciones ante ARCA. No declararlas correctamente expone a multas y recargos.

Ejemplo práctico con números reales

Pongamos números para que quede claro. Supongamos que tenés 2.000.000 de pesos y el dólar cripto cotiza a 1.450 pesos por USDT (precio hipotético pero realista para un escenario de cepo).

Cantidad de USDT que obtenés = 2.000.000 / 1.450 = aproximadamente 1.379 USDT.

Si luego querés vender esos USDT a un OTC que te da un precio de salida de 0,98 dólares por USDT (descuento típico por liquidez), recibís 1.379 × 0,98 = 1.351 dólares netos.

El spread total de la operación (compra y venta) fue de alrededor del 4-5%. Comparalo mentalmente con el spread del dólar blue en una cuevas tradicional, que suele estar en el mismo rango o más alto, y agregale la ventaja de no tener que moverte físicamente con efectivo.

Si en cambio decidís holdear los USDT durante seis meses y en ese período el dólar cripto sube a 1.750 pesos, tu poder adquisitivo en pesos aumentó significativamente, aunque el valor en dólares fiat se mantiene cercano a 1:1.

Estrategias avanzadas que usan inversores más experimentados

Algunos inversores no se limitan a comprar y holdear. Usan las stablecoins dentro del ecosistema DeFi para generar rendimiento. Por ejemplo, colocando USDC en protocolos de lending que pagan tasas anuales del 4 al 12% en stablecoins, dependiendo del mercado. Ese yield se cobra en la misma moneda estable, por lo que no estás tomando riesgo cambiario adicional.

Otros combinan stablecoins con el mercado local de bonos: compran USDT, lo cambian por dólares MEP a través de un exchange que permita esa ruta, y luego invierten en bonos soberanos o corporativos. Esta estrategia permite capturar carry (diferencia de tasas) mientras mantenés exposición dolarizada.

También existe la estrategia de “carry trade cripto”: tomar prestado en una stablecoin a tasa baja en un protocolo DeFi y prestarlo en otro protocolo o plataforma que pague más. Claro que esto introduce riesgo de liquidación si el valor de las garantías cae.

La perspectiva conductual: por qué la gente elige este camino

Desde la lente de las finanzas conductuales que tanto estudiamos, la adopción masiva de stablecoins en Argentina responde a varios sesgos y necesidades emocionales. El primero es el sesgo de disponibilidad: después de varias crisis cambiarias, la memoria reciente hace que la gente busque cualquier mecanismo que le permita escapar rápidamente del peso.

El segundo es la aversión a la pérdida: preferimos perder un 2% en spread de stablecoin que arriesgar una devaluación brusca del peso. Aunque matemáticamente el costo sea similar, emocionalmente se siente más seguro.

Y el tercero es la ilusión de control: tener las claves privadas en tu celular da una sensación de autonomía que un plazo fijo en pesos o incluso una cuenta en dólares en banco no ofrece.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total de una operación redonda (compra y venta) suele estar entre 2% y 6% dependiendo del canal y el volumen (datos promedio de plataformas locales, octubre 2026).

Plazo de liquidación: inmediata en el caso de stablecoin a stablecoin; entre 30 minutos y 24 horas para salida a cuenta bancaria exterior.

Impuestos: las ganancias de capital por criptoactivos están alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias. Las tenencias superiores a ciertos montos deben declararse en Bienes Personales (ARCA, resolución vigente a 2026).

Requisitos: mayoría de edad, cuenta verificada en exchange o wallet non-custodial, y en muchos casos KYC completo para retiros grandes.

Peor escenario: un depeg prolongado de la stablecoin principal (como ocurrió con USDT en mayo 2022), combinado con una caída brusca del precio de Bitcoin que genere pánico generalizado en el ecosistema, podría generar pérdidas de doble dígito en pocas horas. También existe riesgo de hackeo a la wallet o de confiscación regulatoria en escenarios extremos.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.

Para cerrar, el dólar cripto no es una solución mágica ni un reemplazo perfecto del sistema financiero. Es una herramienta más, con sus ventajas de velocidad y accesibilidad, pero también con riesgos tecnológicos, regulatorios y de contraparte que no se pueden ignorar. Quien decide usarlo debe entender profundamente cómo funciona el peg, cómo leer el order book de un exchange y cómo proteger sus claves privadas. Solo así transforma una moda tecnológica en una decisión financiera consciente y sostenible en el tiempo.

El crecimiento del mercado de stablecoins en Argentina no parece reversible. Cada nuevo ciclo de restricciones cambiarias impulsa más adopción, más liquidez y mejores herramientas. Pero la historia financiera local nos enseña que ninguna innovación elimina por completo los riesgos estructurales de la economía. Las stablecoins te permiten moverte más rápido y con menos fricción, pero no te protegen de las malas decisiones ni de los cambios bruscos de reglas de juego.

Por eso, antes de dar el paso de comprar tu primer USDT o USDC, preguntate no solo cuánto querés ganar, sino cuánto estás dispuesto a perder si el peg se rompe o si el exchange que usás tiene un problema. Esa pregunta, más que cualquier gráfico o cotización, es la que separa a los inversores serios de quienes simplemente siguen la corriente.

Entender el dólar cripto como un vehículo de liquidez internacional antes que como una inversión en sí misma ayuda a usarlo con cabeza. No es un activo para especular, sino una infraestructura financiera alternativa que, bien usada, puede ser muy poderosa en el contexto argentino. La clave está en la educación, en la diversificación y en nunca poner en una sola billetera o protocolo más de lo que uno está dispuesto a perder completamente.