ARCA intima a creadoras de OnlyFans por ingresos no declarados de hasta USD 300.000

El organismo recaudador inició acciones contra productoras de contenido para adultos que no informaron ingresos de plataformas internacionales. La medida busca regularizar la situación fiscal de quienes operan en la economía digital.

La Administración de Recaudación de ARCA intimó a varias creadoras de contenido para adultos que operan principalmente a través de OnlyFans por no haber declarado ingresos que en algunos casos alcanzan los USD 300.000 anuales.

La información fue publicada originalmente por Infobae el 15 de octubre de 2026. Según los datos relevados, el organismo detectó movimientos de fondos provenientes de la plataforma que no fueron informados en las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.

Este tipo de acciones marca un nuevo capítulo en la fiscalización de la economía digital en Argentina. Las plataformas de suscripción como OnlyFans pagan a sus creadores en dólares a través de procesadores de pago internacionales, lo que genera desafíos tanto para el control cambiario como para la tributación local.

Desde el punto de vista del inversor o profesional que genera ingresos en el exterior, la situación plantea varias preguntas prácticas. Primero, si los montos recibidos superan determinados umbrales, la obligación de declarar es clara tanto en Ganancias como en Bienes Personales. Segundo, el hecho de recibir pagos en moneda extranjera no exime de la necesidad de liquidar o declarar el origen de los fondos ante las autoridades fiscales y, en su caso, ante el BCRA.

En la práctica, muchos creadores de contenido trataron estos ingresos como si fueran “freelance internacional” sin pasar por un contador local ni emitir factura. Eso generó un vacío que ARCA ahora busca cerrar. Las intimaciones llegarían acompañadas de multas y la obligación de regularizar la situación retroactivamente, incluyendo posibles accesorios e intereses.

Para quienes generan ingresos por encima de los USD 100.000 anuales a través de plataformas digitales, el riesgo de ser detectados creció significativamente en los últimos años. Los organismos fiscales han mejorado sus cruces de información con bancos, procesadores de pago y plataformas internacionales a través de convenios de intercambio automático de datos.

El caso de OnlyFans es particularmente sensible porque la mayoría de sus creadores son personas físicas que no constituyeron sociedades ni llevan una contabilidad formal. Esto complica el cálculo de gastos deducibles y la determinación del impuesto a las Ganancias. Además, si los fondos se mantienen en cuentas en el exterior, también puede activarse la declaración de Bienes Personales sobre activos fuera del país.

Desde el lado del bolsillo del contribuyente, conviene separar dos cuestiones: la regularización de lo no declarado en años anteriores y la forma correcta de operar de aquí en adelante. Quienes reciban pagos recurrentes en dólares por servicios digitales deberían evaluar si les conviene facturar como monotributista (hasta el límite permitido), inscribirse en el régimen general o incluso constituir una sociedad.

La experiencia reciente con otros sectores de la gig economy muestra que ARCA prioriza la detección de grandes volúmenes antes que la persecución masiva de cuentas pequeñas. Sin embargo, una vez que el contribuyente aparece en el radar, el costo de no responder a las intimaciones puede escalar rápidamente.

Quienes operan en OnlyFans u otras plataformas similares y aún no regularizaron su situación deberían consultar con un contador especializado en impuestos internacionales y economía digital. La ventana para acogerse a eventuales regímenes de regularización o para corregir declaraciones juradas antes de que el organismo inicie fiscalizaciones formales suele ser limitada.

Este movimiento de ARCA se enmarca en una tendencia global de mayor control sobre los ingresos generados en la creator economy. Países como Estados Unidos, Reino Unido y varios de la Unión Europea ya implementaron mecanismos automáticos de reporte por parte de las plataformas. En Argentina, aunque aún no existe un convenio específico con OnlyFans, los cruces con movimientos bancarios y de tarjetas han sido suficientes para detectar los casos más relevantes.

Para el inversor o profesional argentino que genera parte de sus ingresos en el exterior, la lección es clara: la opacidad ya no es una estrategia viable. Los costos de una fiscalización tardía suelen superar ampliamente los impuestos que se habrían pagado correctamente desde el principio.