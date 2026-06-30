Confió en su cuñado y terminó demandando por un fraude de u$s90 millones: la historia de Billy Joel

El músico estadounidense sufrió uno de los mayores fraudes financieros de la industria del entretenimiento cuando su cuñado y mánager, Frank Weber, desvió decenas de millones de dólares. La demanda y el juicio posterior revelaron fallas en la gestión de patrimonios de artistas de alto perfil.

La historia de Billy Joel suele contarse a través de sus hits y su longevidad en los escenarios. Menos conocida es la que casi lo deja en la ruina a fines de los años 80, cuando descubrió que su cuñado y mánager, Frank Weber, había desviado alrededor de u$s90 millones de sus cuentas.

El caso, que terminó en una demanda civil millonaria y en un juicio que expuso los riesgos de mezclar familia y finanzas en la industria del entretenimiento, sirve como recordatorio de que ni las estrellas más exitosas están a salvo de fraudes cuando fallan los controles básicos.

Cómo empezó la confianza ciega

Joel y Weber se conocieron en los años 70. Weber, casado con la hermana del artista, se convirtió primero en su contador y luego en su mánager. Para 1982, ya manejaba prácticamente todas las finanzas del músico: royalties, giras, merchandising y derechos editoriales. Joel, que en esa época llenaba estadios y vendía millones de discos, delegó por completo la supervisión.

Según la demanda que Joel presentó en 1989 en la Corte Suprema de Nueva York, Weber había creado un esquema complejo de empresas pantalla y préstamos cruzados. Transfería fondos de las cuentas del cantante a negocios propios o de terceros sin autorización. Parte del dinero se usaba para cubrir deudas personales y para mantener un estilo de vida que no se correspondía con los ingresos declarados.

El fraude se descubrió casi por casualidad. En 1988, Joel pidió un estado detallado de sus finanzas para evaluar una posible inversión. Las respuestas de Weber fueron evasivas. Cuando contrató a un nuevo contador, los números no cerraban por decenas de millones. La brecha rondaba los u$s90 millones, una cifra que en esa época representaba prácticamente todo lo que Joel había generado en su carrera hasta entonces.

La demanda y el juicio

La querella civil acusaba a Weber de fraude, violación de deber fiduciario, conversión y negligencia. Joel reclamaba daños punitivos además de la restitución. El caso se convirtió en uno de los escándalos financieros más comentados de la industria musical de fines de los 80 y principios de los 90.

Durante el juicio, surgieron detalles que hoy suenan familiares a cualquiera que haya leído casos de managers que estafan a artistas: transferencias no documentadas, contratos firmados sin revisión y falta total de reportes periódicos. Weber defendió que parte de los fondos se habían usado en “inversiones” que no rindieron, pero los jueces encontraron inconsistencias graves en su contabilidad.

Finalmente, en 1993 se llegó a un acuerdo extrajudicial. Los términos nunca se hicieron públicos, pero Joel recuperó una parte significativa de lo perdido. Sin embargo, el costo emocional y el tiempo perdido fueron altos. El músico tuvo que salir de gira intensamente durante los años siguientes para reconstruir su patrimonio.

Lecciones para artistas y profesionales de alto patrimonio

El caso de Billy Joel no es aislado. Artistas como Prince, TLC o incluso algunos deportistas de élite han sufrido estafas similares por confiar en familiares o amigos sin controles independientes. En Argentina, donde el mundo del espectáculo también mezcla lazos personales con manejo de grandes sumas, el ejemplo sirve de advertencia.

Primero, nunca delegar completamente la supervisión financiera. Aunque se contrate un family office o un mánager de confianza, es clave que un auditor externo revise las cuentas al menos una vez al año. Segundo, separar claramente las funciones: quien administra el dinero no debería ser el mismo que toma decisiones artísticas o personales. Tercero, mantener registros claros y exigir reportes mensuales o trimestrales con reconciliación bancaria.

Joel mismo reconoció después que su mayor error fue no haber preguntado antes. “Yo firmaba lo que me ponían delante porque confiaba”, dijo en una entrevista años más tarde. Esa frase resume el riesgo que enfrentan quienes generan ingresos complejos (royalties, publishing, giras internacionales) sin una estructura profesionalizada.

Hoy, con 75 años, Billy Joel sigue llenando estadios y mantiene un catálogo que genera millones en streaming. El episodio con Weber quedó como una cicatriz financiera que le costó años de trabajo recuperar. Pero también como una lección que, paradójicamente, terminó fortaleciendo su control sobre su propio patrimonio.

En un mundo donde los family offices y los managers financieros se multiplican, el caso de Billy Joel sigue siendo un ejemplo concreto de que la confianza sin verificación es, en materia de dinero, un lujo que nadie —ni siquiera una estrella del rock— puede permitirse.