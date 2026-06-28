Cuánto cobran niñeras y cuidadores de adultos en julio 2026

Las trabajadoras del servicio doméstico recibirán un incremento del 1,4% en julio 2026, que se suma al ajuste de junio y a la incorporación de sumas extraordinarias. Detalles de las escalas salariales actualizadas y su impacto en el bolsillo.

Las empleadas de casas particulares que cumplen tareas de niñeras o cuidadores de adultos mayores percibirán en julio 2026 un aumento del 1,4%, según lo acordado en la paritaria del sector. Este ajuste se suma al incremento aplicado en junio y a la incorporación parcial de las sumas extraordinarias pactadas previamente, lo que eleva el salario básico y las remuneraciones por hora en distintas categorías.

El incremento de julio forma parte de un esquema escalonado que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Para una niñera con retiro que trabaja 8 horas diarias, el salario mensual pasará a rondar los $320.000, dependiendo de la antigüedad y la zona geográfica. En el caso de los cuidadores de adultos no convivientes, la hora diurna se ubicará en torno a los $2.800, mientras que la nocturna superará los $3.100.

Estas cifras reflejan la aplicación del acuerdo firmado entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y las organizaciones sindicales. El 1,4% se calcula sobre la base actualizada tras el ajuste de junio, que había sido del 4,5% aproximado, y sobre la integración de una porción de los montos no remunerativos que se van incorporando progresivamente al básico.

En perspectiva comparada, el sector del servicio doméstico en Argentina sigue mostrando brechas respecto de otros países de la región. En Chile, por ejemplo, el salario mínimo para empleadas domésticas supera el equivalente a $450.000 argentinos al mes (ajustado por paridad de poder adquisitivo), mientras que en Uruguay la hora de cuidado de adultos se acerca a los US$ 4,5. La Argentina, con inflación acumulada superior al 30% en lo que va del año, mantiene un rezago que el ajuste trimestral intenta mitigar, aunque con resultados parciales.

Desde el punto de vista del empleador, el costo total no se limita al salario. Hay que agregar los aportes jubilatorios (11% del salario), la contribución al PAMI y el seguro de accidentes de trabajo. Para una niñera con un sueldo de $320.000, el desembolso mensual puede superar los $370.000 una vez incorporados todos los componentes.

El acuerdo paritario también establece que el próximo tramo se discutirá en septiembre, cuando se evalúe el impacto de la inflación y la evolución de la economía. Hasta entonces, las escalas vigentes en julio 2026 son las siguientes (valores aproximados para la Ciudad de Buenos Aires):

Niñera con retiro (mensual): $318.500 a $325.000

Cuidador de adultos con retiro (mensual): $310.000 a $330.000

Hora diurna (sin retiro): $2.750 a $2.850

Hora nocturna: $3.050 a $3.200

Estos montos varían según si el trabajador reside en el hogar o no, y según la cantidad de horas semanales. Para casos de pluriempleo, cada relación laboral se liquida por separado, lo que complica el cálculo pero permite combinar ingresos de distintas familias.

En un contexto donde la demanda de cuidadores de adultos crece por el envejecimiento poblacional y la incorporación femenina al mercado formal de trabajo, los salarios del sector siguen siendo uno de los más bajos del entramado laboral argentino. La formalización avanza lentamente: según datos del Ministerio de Trabajo, apenas el 25% de las niñeras y cuidadores están registrados, lo que limita el acceso a jubilación y obra social.

Para los empleadores, la recomendación es liquidar con recibo y cumplir con las escalas publicadas por la Comisión. Evitar el pago en negro no solo reduce riesgos legales, sino que permite deducir parte del gasto en el Impuesto a las Ganancias o en el monotributo, según corresponda.

El 1,4% de julio, aunque modesto, completa un primer semestre de ajustes acumulados que ronda el 18%. Sin embargo, frente a una inflación que no cede por debajo del 3% mensual, el poder adquisitivo real del sector continúa bajo presión. La próxima negociación será clave para definir si el segundo semestre trae recomposiciones más sustantivas o si se mantiene el esquema de ajustes mensuales pequeños.