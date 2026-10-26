Cuántos años puede reclamar ARCA una deuda: la prescripción de impuestos explicada

Entendé paso a paso cuándo prescribe una deuda impositiva ante ARCA, cómo se calcula el plazo según cada impuesto y qué errores cometen la mayoría de los contribuyentes al ignorar los mecanismos de interrupción y suspensión.

Si alguna vez te llegó una notificación de ARCA por una deuda de hace varios años y te preguntaste si todavía pueden cobrártela, no estás solo. La prescripción de impuestos es uno de los temas más consultados por contribuyentes y, al mismo tiempo, uno de los menos entendidos. No se trata de una regla mágica de cinco años que borra todo, como a veces se cree. El plazo varía según el tipo de impuesto, el momento en que se generó la deuda y, sobre todo, si hubo acciones de ARCA o del contribuyente que interrumpieron o suspendieron ese conteo.

Entender cuántos años puede reclamar ARCA una deuda no es solo una cuestión técnica: puede significar la diferencia entre pagar algo que ya no corresponde o perder la oportunidad de defenderte con un argumento sólido. En esta guía vamos a desglosar los plazos de prescripción vigentes, cómo se calculan, qué los interrumpe y qué errores frecuentes cometen quienes intentan invocarla sin conocer los detalles.

¿Qué es la prescripción en materia tributaria?

La prescripción es la pérdida del derecho de ARCA a exigir el pago de una deuda impositiva por el transcurso del tiempo. Es un instituto de seguridad jurídica: después de cierto plazo razonable, el Estado ya no puede perseguir esa obligación. Pero ese plazo no corre siempre de la misma manera ni para todos los impuestos.

En la práctica, la prescripción libera al contribuyente de la obligación de pago y también impide que ARCA inicie acciones de ejecución fiscal o determine de oficio montos adeudados una vez transcurrido el término. Sin embargo, la carga de probar que prescribió la acción suele recaer en quien la invoca, es decir, vos.

Plazos generales de prescripción según el impuesto

El plazo más conocido es el de cinco años, pero no aplica a todo. Para la mayoría de los impuestos administrados por ARCA (Ganancias, IVA, Bienes Personales, Impuesto al Débito y Crédito, entre otros), el plazo de prescripción es de cinco años contados desde que la deuda se hizo exigible.

En el caso del Impuesto a las Ganancias sobre inversiones, por ejemplo, el conteo comienza generalmente al año siguiente de presentado el balance o de vencido el plazo para presentarlo. Si se trata de retenciones no depositadas, el plazo arranca desde la fecha en que debió ingresarse el monto retenido.

Para Bienes Personales el mecanismo es similar: cinco años desde la fecha de vencimiento de la presentación y pago de cada ejercicio. Lo mismo ocurre con el impuesto al débito y al crédito bancario cuando se detectan diferencias por aplicación incorrecta de exenciones.

Hay casos donde el plazo se extiende a diez años. Esto sucede principalmente cuando no se presentó la declaración jurada correspondiente o cuando ARCA detecta omisión maliciosa. En esos supuestos, el término se duplica. Si nunca declaraste un saldo a favor en Ganancias ni pediste su devolución, pero ARCA lo detecta años después, el plazo puede llegar a diez años.

Cómo se computa el inicio del plazo

Acá viene uno de los puntos que más confunde. El reloj de la prescripción no siempre empieza a correr el día que generaste la deuda. Para deudas liquidadas por el contribuyente, el plazo comienza al día siguiente del vencimiento para pagar esa obligación.

Si ARCA determina de oficio un ajuste (por ejemplo, después de una fiscalización), el plazo de prescripción para cobrar esa determinación empieza a correr una vez que la resolución queda firme. Esto puede agregar varios años al conteo total.

Pongamos un ejemplo concreto. Supongamos que en 2018 omitiste declarar un ingreso gravado en Ganancias por $800.000. El vencimiento de esa declaración era en junio de 2019. Si no presentaste nada y ARCA nunca te notificó, el plazo de diez años empezaría a correr desde junio de 2019. Recién en junio de 2029 ARCA perdería el derecho a reclamar, siempre y cuando no haya mediado ninguna interrupción.

Interrupción de la prescripción: lo que reinicia el conteo

Este es el punto donde la mayoría de las defensas se caen. La prescripción se interrumpe (y el plazo vuelve a cero) cuando ARCA realiza ciertos actos. Los más comunes son:

La notificación de una fiscalización o de un ajuste

El inicio de una ejecución fiscal

El reconocimiento expreso de la deuda por parte del contribuyente (por ejemplo, al firmar un plan de pago)

La presentación de una declaración rectificativa

Cada vez que se interrumpe, el plazo completo vuelve a empezar a correr desde cero. Por eso una deuda de 2016 puede seguir vigente en 2026 si ARCA notificó una fiscalización en 2020 y luego dictó una determinación en 2023.

También interrumpe la prescripción cualquier gestión judicial o administrativa tendiente al cobro. Si recibiste una cédula de notificación de demanda, aunque después la causa se paralice, el plazo se reinició en ese momento.

Suspensión de la prescripción: cuando el reloj se detiene temporalmente

A diferencia de la interrupción, la suspensión detiene el conteo sin reiniciarlo. El tiempo que dura la suspensión no se computa, pero luego el reloj sigue desde donde había quedado.

Los casos más habituales de suspensión son:

La presentación de un reclamo administrativo o recurso contra una determinación de ARCA

La existencia de un plan de facilidades de pago vigente

Situaciones de fuerza mayor debidamente acreditadas (aunque estas son más raras)

Si presentaste un recurso de reconsideración contra una determinación y ese recurso estuvo en trámite durante dos años, esos dos años no cuentan para la prescripción. Una vez resuelto el recurso, el plazo continúa corriendo por el tiempo que le quedaba.

Prescripción de multas y accesorios

Las multas siguen reglas propias. En general, las multas formales (por no presentar declaraciones, por ejemplo) prescriben a los cinco años desde que se cometió la infracción. Las multas por omisión o evasión tienen el mismo plazo que el impuesto al que acceden.

Los intereses resarcitorios y punitorios, en cambio, siguen la suerte del capital. Si la deuda principal prescribe, los intereses también. Pero si la deuda principal se interrumpe, los intereses acumulados hasta ese momento también reinician su conteo.

Casos especiales: deudas por retenciones, aportes y otros

Cuando se trata de impuestos retenidos y no depositados (por ejemplo, Ganancias cuarta categoría o IVA retenido), el plazo es de cinco años desde la fecha en que debió ingresarse la retención. Pero si el responsable no presentó la declaración, puede pasar a diez años.

En el caso de deudas de monotributo, la prescripción también es de cinco años por cada cuota omitida, pero ARCA suele considerar el conjunto de obligaciones del contribuyente. Si un monotributista dejó de pagar durante tres años y luego se recategorizó, el organismo puede perseguir las cuotas prescritas individualmente siempre que no haya operado la prescripción para cada una.

Errores frecuentes que mantienen viva una deuda antigua

El primer error clásico es creer que “si no me notificaron en cinco años, ya prescribió”. Muchas veces ARCA notifica por domicilio fiscal electrónico y el contribuyente no lo revisa. Esa notificación interrumpe la prescripción aunque vos no te hayas enterado.

Otro error común es firmar un plan de pago sin analizar si la deuda ya estaba prescripta. Al firmar, reconocés la deuda y reiniciás el plazo completo. Después es tarde para alegar prescripción.

También se equivoca quien presenta una rectificativa voluntaria de un período muy antiguo pensando que solo va a pagar la diferencia. Esa presentación interrumpe la prescripción no solo para lo rectificado sino para todo el período involucrado.

Finalmente, muchos contribuyentes ignoran que la prescripción no opera de oficio: tenés que invocarla expresamente ante ARCA o en sede judicial. Si no la planteás, el organismo puede seguir adelante aunque el plazo haya vencido.

Cómo alegar prescripción ante ARCA: pasos prácticos

Si creés que una deuda ya prescribió, el camino habitual es presentarte ante ARCA y pedir el levantamiento de la deuda por prescripción. Esto se hace mediante una nota formal donde detallás:

El impuesto y período involucrado

La fecha en que la deuda se hizo exigible

El cómputo del plazo transcurrido

Las razones por las cuales no se interrumpió ni suspendió la prescripción

El pedido concreto de que se declare prescripta la acción y se deje sin efecto cualquier registro de deuda

ARCA analizará tu presentación y puede aceptarla o rechazarla. Si la rechaza, podés recurrir ante el Tribunal Fiscal o directamente ante la justicia contencioso-administrativa, según corresponda.

Es clave acompañar la presentación con toda la documentación que respalde tu cálculo: constancias de no notificación, vencimientos, etc. Cuanto más clara sea la prueba, mayores chances de que prospere.

La prescripción en ejecuciones fiscales ya iniciadas

Si ARCA ya te inició una ejecución fiscal, alegar prescripción es más complejo pero posible. Tenés que oponer la excepción de prescripción dentro del plazo que te da la ley procesal (generalmente 15 o 30 días según la provincia).

Los jueces suelen ser estrictos en el análisis. Van a revisar si realmente transcurrieron los cinco o diez años sin que mediara acto interruptivo válido. Aquí cobra relevancia la fecha exacta de cada notificación, cada cédula y cada presentación.

Interacción entre prescripción y compensación de saldos a favor

Un tema poco tratado pero muy relevante es qué pasa si tenés un saldo a favor en Ganancias o IVA de hace muchos años y querés compensarlo contra una deuda. Si la deuda contra la que querés compensar ya prescribió, ARCA puede rechazarlo. Pero si el saldo a favor tampoco fue reclamado en tiempo y forma, también puede haber operado prescripción sobre tu derecho a pedir la devolución.

Por eso es importante chequear tanto el lado de lo que debés como el lado de lo que te deben antes de iniciar cualquier reclamo. La guía de cómo recuperar el saldo a favor en ARCA explica los plazos específicos para cada caso.

Prescripción de Bienes Personales: particularidades

Dado que Bienes Personales es un impuesto anual, cada ejercicio genera su propia deuda y su propio plazo de prescripción. Si no presentaste la declaración de 2017, el plazo de diez años corre desde el vencimiento de junio de 2018. Pero si presentaste la de 2022 rectificando valores de años anteriores, esa rectificativa puede haber interrumpido la prescripción de períodos más viejos.

Además, con la actualización de escalas y mínimos no imponibles que se aplicaron en los últimos años, muchas deudas antiguas de Bienes Personales terminan siendo menores o incluso negativas una vez recalculadas. Alegar prescripción en esos casos puede ser innecesario si primero se corrigen los valores con la normativa vigente.

Cómo evitar que una deuda antigua te sorprenda

La mejor estrategia es preventiva. Revisá tu domicilio fiscal electrónico periódicamente. Guardá todas las declaraciones juradas presentadas y las constancias de pago. Si recibís una notificación de fiscalización, consultá inmediatamente con un contador o especialista antes de responder.

Llevar un registro claro de cada acto administrativo que recibís te permite calcular en cualquier momento cuánto tiempo falta para que prescriba una deuda. Esa información es poder cuando negociás un plan de pago o cuando recibís una intimación.

El rol de los intereses y actualizaciones en deudas prescriptibles

Aunque la deuda principal prescriba, a veces quedan intereses devengados hasta la fecha de prescripción. ARCA puede intentar cobrar solo los intereses si considera que prescribió el capital pero no los accesorios. Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria indica que si prescribe la acción por el principal, también prescribe por los accesorios.

Esto ha sido motivo de numerosos fallos en los últimos años. Conviene estar al tanto de la posición actual de la Cámara Federal en cada jurisdicción, porque no siempre es uniforme.

Prescripción en el contexto de moratorias y blanqueos

Cuando se lanza una moratoria o un blanqueo, suele incluirse una condonación de intereses y, en algunos casos, la posibilidad de regularizar deudas prescriptas. Pero aceptar la moratoria implica reconocer la deuda, por lo que si tu intención era alegar prescripción, tenés que decidir antes de adherirte.

En las últimas moratorias grandes, ARCA permitió regularizar obligaciones prescritas a cambio de condonación total de multas e intereses. Fue una forma de cerrar expedientes antiguos sin litigio. Si estás en esa situación, conviene comparar el costo de litigar la prescripción versus el costo de adherir a la moratoria.

Preguntas que conviene hacerse antes de alegar prescripción

Antes de presentar un escrito invocando prescripción, preguntate:

¿Realmente transcurrieron los cinco o diez años sin ninguna notificación?

¿El domicilio fiscal estaba actualizado en todo momento?

¿Firmé algún plan de facilidades o reconocí la deuda de alguna forma?

¿Presenté recursos que suspendieron el plazo?

¿La deuda es por omisión maliciosa o por error simple?

Responder con honestidad estas preguntas evita presentar defensas que después se caen fácilmente y generan costos adicionales.

La importancia de la prueba documental

Alegar prescripción no es suficiente con decir “ya pasaron más de cinco años”. Tenés que demostrarlo. Eso significa presentar el expediente completo, con todas las fechas de notificaciones, presentaciones y resoluciones. Muchas veces el propio sistema de ARCA tiene inconsistencias en las fechas de notificación que pueden jugar a tu favor si las detectás.

Un contador especializado en procedimientos fiscales puede reconstruir la línea de tiempo con precisión y detectar si realmente operó la prescripción o si hay algún acto que la mayoría pasaría por alto.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total : alegar prescripción ante ARCA no tiene costo fijo, pero si vas a instancia judicial los honorarios profesionales y las tasas judiciales pueden superar el 15-25% de la deuda en discusión (datos aproximados de estudios especializados, 2026).

: alegar prescripción ante ARCA no tiene costo fijo, pero si vas a instancia judicial los honorarios profesionales y las tasas judiciales pueden superar el 15-25% de la deuda en discusión (datos aproximados de estudios especializados, 2026). Plazo de liquidación : no aplica, es un procedimiento administrativo o judicial que puede demorar entre 6 meses y 3 años según la complejidad.

: no aplica, es un procedimiento administrativo o judicial que puede demorar entre 6 meses y 3 años según la complejidad. Impuestos : la prescripción no genera un nuevo impuesto, pero si prospera libera de pago de capital, intereses y multas.

: la prescripción no genera un nuevo impuesto, pero si prospera libera de pago de capital, intereses y multas. Requisitos : prueba documental completa del transcurso del plazo sin actos interruptivos.

: prueba documental completa del transcurso del plazo sin actos interruptivos. Peor escenario: que te rechacen la prescripción, confirmen la deuda y además te apliquen costas del juicio.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.