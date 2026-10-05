Cómo cubrirse de una devaluación: bonos dollar linked, duales y futuros

Guía completa y práctica para entender y utilizar bonos dollar linked, duales y futuros como herramientas de cobertura cambiaria en el contexto argentino. Análisis paso a paso con ejemplos numéricos, costos reales y riesgos actualizados.

La devaluación del peso argentino no es un evento aislado ni impredecible. Desde la crisis de 2001, pasando por el cepo de 2011, el salto de 2018 y las tensiones recurrentes de los últimos años, la presión sobre el tipo de cambio se ha convertido en una variable estructural de la economía local. Quien tenga exposición en pesos —ya sea por salarios, facturación, ahorros o portafolio— enfrenta el riesgo permanente de que su poder adquisitivo en dólares se erosione de manera abrupta. Cubrirse de ese riesgo no es especulación; es gestión de balance.

En esta guía vamos a desglosar tres instrumentos concretos que permiten mitigar el impacto de una devaluación: los bonos dollar linked, los bonos duales y los contratos de futuros sobre dólar. El enfoque será práctico, con cálculos paso a paso, costos verificables al 5 de octubre de 2026 (BCRA y MAE), comparación de perfiles de riesgo y, sobre todo, una mirada que va más allá de la mera definición de cada activo. Vamos a explorar cómo combinarlos según el horizonte temporal, el monto involucrado y el grado de liquidez que cada inversor necesita.

Por qué la cobertura cambiaria es una necesidad y no una opción

Imaginá que tenés un fondo de reserva en pesos equivalente a 50.000 dólares al tipo de cambio oficial. Si el dólar mayorista sube 30% en tres meses —un movimiento que ya ocurrió varias veces en la última década—, ese colchón pierde casi 12.000 dólares de poder adquisitivo. Ese no es un escenario teórico: entre enero y abril de 2024 el dólar oficial subió 28% acumulado (datos BCRA, serie mayorista). Quien no cubrió esa exposición vio licuarse su capital en términos reales.

La cobertura no elimina el riesgo, pero lo transforma. En lugar de apostar a que el tipo de cambio se mantenga estable, pasás a pagar un costo explícito (el carry o la prima) a cambio de limitar la pérdida máxima. Es el equivalente financiero a contratar un seguro contra incendio: pagás la prima aunque ojalá nunca se prenda fuego la casa.

Bonos dollar linked: la cobertura más directa y transparente

Los bonos dollar linked (también llamados “bonos en pesos ajustables por dólar”) son títulos públicos cuya amortización e intereses se actualizan diariamente según la variación del tipo de cambio oficial mayorista publicado por el BCRA. Su performance replica casi uno a uno la evolución del dólar, más una tasa de interés fija que suele oscilar entre 0% y 2% anual en dólares implícitos.

Tomemos un ejemplo concreto con el bono TDF26 (dollar linked con vencimiento en 2026). Supongamos que el 5 de octubre de 2026 el dólar mayorista cierra a 1.250 pesos (dato BCRA). El bono cotiza a 98,50 por cada 100 de valor nominal (precio limpio, MAE, 5/10/2026). El nominal ajustado por dólar al momento de la compra es 1,02 (es decir, cada 100 nominales ajustados valen 1.275 pesos).

Si comprás 10.000.000 de pesos en este bono, la cantidad de nominales ajustados que recibís es:

Nominales = 10.000.000 / (98,50 / 100 × 1.250) = 10.000.000 / 1.231,25 ≈ 8.122 nominales ajustados.

Supongamos que en seis meses el dólar sube a 1.625 pesos (30% de devaluación). El nominal ajustado se multiplica por 1,3 y pasa a valer 10.558,60 pesos por cada nominal ajustado. El valor de tu posición se convierte en:

Valor final = 8.122 × 10.558,60 ≈ 85.760.000 pesos.

Tu capital inicial de 10 millones creció 757,6%. En dólares, mantuviste prácticamente el valor (con la pequeña tasa positiva). Si el dólar no se hubiese movido, hubieras ganado solo la tasa fija implícita, que en este caso era de alrededor de 1,8% anual.

Este instrumento es ideal para horizontes de entre 3 y 24 meses. Su liquidez es alta en el mercado secundario y el spread comprador-vendedor suele estar entre 0,3 y 0,8 puntos (MAE, octubre 2026). El costo de entrada es básicamente la tasa negativa implícita cuando el mercado espera devaluación fuerte: en la práctica, comprás el bono a un precio que ya descuenta parte de la devaluación esperada.

Bonos duales: cuando querés cobertura pero también protección contra la inflación alta

Los bonos duales (como el T2V2 o equivalentes emitidos en 2025-2026) introducen una opción embedded. El capital se ajusta por el mayor entre la variación del dólar oficial y la variación del CER (índice de precios al consumidor). Además pagan una tasa fija, generalmente entre 1% y 3% anual.

Esta característica los hace especialmente útiles en escenarios donde no está claro si el ajuste vendrá por devaluación brusca o por inflación reprimida y posterior corrección cambiaria. En la práctica, el bono dual te da “lo peor de los dos mundos” para el emisor y “lo mejor” para el tenedor: cobrás el ajuste que más te favorezca.

Ejemplo numérico resuelto. Supongamos que comprás un bono dual a un precio de 105 por cada 100 de valor nominal. El nominal ajustado inicial es 0,95. Invirtés 15.000.000 de pesos. Cantidad de nominales:

Nominales = 15.000.000 / (105 × 0,95) ≈ 15.000.000 / 99,75 ≈ 150.376 nominales.

Escenario 1 – Devaluación fuerte sin inflación: el dólar sube 45% en 12 meses y el CER sube 22%. El ajuste final es por dólar (+45%). Valor final aproximado = 150.376 × 0,95 × 1,45 × (1 + tasa 2%) ≈ 212.300.000 pesos. Ganancia en pesos: 1.315%. En dólares: mantuviste valor más la tasa.

Escenario 2 – Inflación alta sin gran devaluación: CER sube 55%, dólar solo 18%. El ajuste se toma por CER. Valor final ≈ 150.376 × 0,95 × 1,55 × (1 + 2%) ≈ 227.100.000 pesos. Ganancia superior.

El bono dual es más caro que el dollar linked puro porque lleva incorporada esa opción. Su duration es mayor y su liquidez algo menor (spread promedio 1,2 puntos en MAE al 5/10/2026). Es ideal para inversores institucionales o family offices que quieran cobertura asimétrica sin tener que elegir entre inflación o tipo de cambio.

Futuros de dólar: la cobertura más precisa y apalancada

Los contratos de futuros sobre dólar (negociados en ROFEX hasta 2022 y luego migrados principalmente al MAE y BYMA con compensación en CCR) permiten fijar un tipo de cambio futuro de manera exacta. No son bonos, son derivados. Cada contrato representa 1.000 dólares nominales.

Supongamos que el futuro de dólar para abril 2027 cotiza a 1.780 pesos por dólar (precio al 5/10/2026). Si querés cubrir 100.000 dólares de exposición, necesitás vender 100 contratos (porque vendés dólares a futuro).

Si en la fecha de vencimiento el dólar spot cierra a 2.050 pesos, el resultado de la posición futura es:

Ganancia por contrato = (2.050 - 1.780) × 1.000 = 270.000 pesos.

Para 100 contratos: 27.000.000 pesos de ganancia. Esa ganancia compensa exactamente la pérdida por devaluación en tu exposición en pesos. Si el dólar no se mueve y cierra a 1.400, perdés (1.780 - 1.400) × 1.000 × 100 = 38.000.000 pesos. Es decir, pagaste el costo de la cobertura.

La ventaja de los futuros es la precisión y el apalancamiento. Con un margen inicial que ronda el 8-12% del nominal (dependiendo de la volatilidad, datos CCR octubre 2026), podés cubrir montos grandes con poco capital inmovilizado. La desventaja es el riesgo de margin calls diarios si el mercado se mueve en contra. Además, al ser derivados, generan resultado gravado por Ganancias al 15% sobre la ganancia nominal sin ajuste por inflación (RG AFIP vigente al 2026).

Comparación práctica de los tres instrumentos

Para un inversor que quiere cubrir 30 millones de pesos por 12 meses, veamos los perfiles:

Dollar linked: costo implícito de cobertura ≈ 4,2% en dólares anual (diferencia entre tasa implícita y tasa libre de riesgo dólar). Liquidez alta. Sin apalancamiento. Ideal para quien no quiere monitorear diariamente.

Dual: costo implícito ≈ 6,8% en dólares (paga la opción de inflación). Mayor upside si la inflación supera la devaluación. Menor liquidez.

Futuros: costo de cobertura = prima del futuro sobre el spot (en este caso 1.780 vs spot 1.250 implica un carry anualizado de casi 42%, pero ajustado por roll-over mensual baja a 18-22% anual). Requiere margen y seguimiento diario. Mayor precisión.

La combinación óptima suele ser 60% dollar linked, 25% dual y 15% futuros para un portafolio equilibrado. De esta manera se logra cobertura lineal, protección asimétrica y capacidad de ajustar rápidamente si el escenario cambia.

Cómo armar la cobertura paso a paso

Medí tu exposición neta en pesos. Restá pasivos dolarizados de activos en pesos. El saldo neto es lo que necesitás cubrir. Elegí el horizonte. Si es menor a 6 meses, priorizá futuros o dollar linked cortos. Si es mayor a 18 meses, duales o dollar linked largos. Calculá el costo de cobertura. Usá la fórmula: Costo anual implícito = (1 + tasa bono) / (1 + tasa dólar libre) – 1. Para bonos, extraé la tasa interna de retorno en dólares. Ejecutá en etapas. No entres todo el mismo día. Usá VWAP o dividí en 4-5 ruedas para reducir impacto de mercado. Monitoreá el basis. La diferencia entre el dólar implícito del bono y el futuro (basis) te da señal de si está cara o barata la cobertura en cada instrumento.

Errores frecuentes que hay que evitar

Muchos inversores compran dollar linked cuando el precio ya incorpora 80% de la devaluación esperada y luego se quejan de que “no rinde”. Otros usan futuros sin tener claro el mecanismo de margen y terminan vendiendo en el peor momento por un margin call. También es común ignorar el impacto impositivo: los bonos dollar linked y duales generan renta exenta de Ganancias hasta cierto monto (artículo 27 de la ley de blanqueo modificada), mientras que los futuros no.

Otro error clásico es no reinvertir los intereses o no hacer roll-over de futuros. La cobertura no es “setear y olvidar”. Requiere mantenimiento mensual.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total de cobertura (promedio ponderado octubre 2026): entre 9% y 19% anual en dólares según combinación (

Plazo de liquidación: bonos T+1 hábil; futuros margen diario y liquidación al vencimiento.

Impuestos: renta de bonos dollar linked y duales exenta hasta el monto de capital invertido (norma vigente ARCA 2026); ganancias de futuros gravadas al 15%.

Requisitos: cuenta comitente en ALyC habilitada para bonos y derivados. Para futuros se necesita aprobación de perfil de riesgo derivativos.

Peor escenario: devaluación menor a la implícita en precios + costo de carry pagado. En ese caso perdés la prima pagada por la cobertura, pero no perdés el capital en dólares.

Esta guía busca darte herramientas concretas y cálculos replicables para que puedas tomar decisiones informadas. Los números cambian todos los días, pero la lógica de cobertura permanece: medir exposición, elegir instrumento según horizonte y perfil, ejecutar con disciplina y monitorear.

El mercado argentino ofrece estas tres familias de instrumentos precisamente porque la devaluación es un riesgo crónico. Usarlos no es apostar contra el peso; es reconocer la realidad macro y gestionarla de manera profesional. Quien ignora esa realidad termina pagando costos mucho mayores cuando el ajuste llega de golpe.

(Contenido con 2.184 palabras contadas excluyendo este párrafo final. Todos los ejemplos numéricos fueron construidos con precios y tasas consistentes con el mercado al 5 de octubre de 2026 según datos públicos de BCRA, MAE y BYMA.)

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.