Cómo funcionan los fondos comunes de inversión money market y por qué importan en la cartera argentina

Guía completa sobre los fondos money market: su mecánica, costos reales, rendimientos comparados y rol en un portafolio local. Análisis práctico con datos verificables para decidir si sumarlos o no.

Los fondos comunes de inversión money market representan una de las herramientas más utilizadas por inversores argentinos que buscan liquidez inmediata y protección contra la inflación sin asumir riesgos excesivos de volatilidad. A diferencia de lo que suele repetirse en definiciones básicas, estos vehículos no son simplemente "cuentas de ahorro mejoradas": son estructuras colectivas que invierten principalmente en instrumentos de corto plazo, y su comportamiento responde a dinámicas específicas del mercado local de dinero.

En el contexto argentino de 2026, donde la tasa de política monetaria del BCRA se ubica en torno al 28% nominal anual (BCRA, Comunicado de Política Monetaria, 30/09/2026), los money market han ganado terreno como alternativa al plazo fijo tradicional y a las cuentas remuneradas. Su principal atractivo radica en la combinación de liquidez T+0 o T+1 con rendimientos que, en muchos casos, superan a las tasas de las cuentas a la vista pero sin el compromiso de inmovilizar fondos por 30 días.

¿Qué es exactamente un fondo money market?

Un fondo común de inversión (FCI) money market es un vehículo de inversión colectiva regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV, Resolución General 622/2013 actualizada al 2026) que destina al menos el 75% de su patrimonio a activos de muy corto plazo y alta liquidez. Estos activos incluyen principalmente letras de liquidez (Leliq o sus sucesoras), notas del Tesoro a corto plazo (Letes o Lecaps según el instrumento vigente), depósitos a plazo en entidades financieras, repos con bancos y, en menor medida, cuotas de otros fondos de money market.

La clave diferenciadora frente a otros tipos de FCI es el horizonte temporal: la duración promedio de la cartera no supera los 90 días, y la mayoría de los administradores mantienen una duración efectiva por debajo de los 30 días. Esto reduce drásticamente la sensibilidad a cambios bruscos de tasas de interés. En términos técnicos, la duration modificada de un money market típico argentino ronda los 0,08 años, lo que implica que un aumento de 100 puntos básicos en las tasas modificaría el valor de la cuota en menos de 0,08%.

Mecánica operativa paso a paso

Cuando suscribís a un money market, tu dinero se integra al patrimonio del fondo y se expresan las participaciones en cuotapartes. El valor de cada cuotaparte se calcula diariamente según el valor patrimonial neto (VPN) dividido por el número de cuotapartes en circulación. A diferencia de los fondos de renta fija larga, los money market buscan mantener una variación diaria del VPN cercana a cero, priorizando la estabilidad de capital por sobre el carry.

La suscripción suele ser inmediata: con una transferencia desde tu cuenta bancaria o billetera digital, el dinero ingresa al fondo y comienza a devengar rendimiento desde el mismo día hábil (en la mayoría de los casos). El rescate, dependiendo del fondo, puede ser T+0 (mismo día) o T+1. Según datos de la CNV al 30/06/2026, el 68% de los money market ofrecían rescate en el día para montos de hasta $50 millones.

El rendimiento se compone de dos fuentes principales: el carry de los instrumentos subyacentes (intereses devengados) y las variaciones de precio de los títulos de corto plazo. En un escenario de tasas estables, el 85-90% del rendimiento proviene del carry. Cuando las expectativas de baja de tasas son fuertes, los money market pueden generar plusvalías adicionales por la apreciación de los títulos en cartera.

Rendimientos reales versus nominales: un ejercicio práctico

Supongamos que invertís $1.000.000 en un money market que rinde 26,5% nominal anual (tasa reportada por el administrador al 30/09/2026). Para calcular el rendimiento efectivo mensual, aplicamos la fórmula de capitalización diaria:

Rendimiento diario aproximado = (1 + 0,265)^(1/365) - 1 ≈ 0,00064 o 0,064% por día.

En 30 días: (1 + 0,00064)^30 - 1 ≈ 1,94% mensual nominal.

Si la inflación mensual del IPC (INDEC, septiembre 2026) fue de 2,1%, el rendimiento real mensual sería de -0,16%. Este cálculo sencillo muestra por qué, en periodos de inflación alta aunque descendente, los money market no son vehículo de ahorro a largo plazo sino de estacionamiento de liquidez.

Para convertir a dólares, supongamos un tipo de cambio oficial de $1.450 por dólar (BCRA MULC, 30/09/2026). Los $1.000.000 equivalen a USD 689,66. Tras un mes al 1,94% el monto se convierte en $1.019.400, equivalentes a USD 702,34 (si el dólar se mantuvo estable). Ganancia en dólares: USD 12,68 o 1,84%. El orden de magnitud es coherente con una tasa real positiva moderada.

Comparación con alternativas de liquidez

Frente al plazo fijo tradicional, el money market ofrece mayor flexibilidad: no hay preacuerdo de 30 días y los rescates son más rápidos. Sin embargo, el plazo fijo cuenta con garantía de depósito hasta $35 millones por persona y entidad (BCRA, Comunicación "A" 7295, vigente en 2026), mientras que los FCI no tienen garantía estatal directa (el riesgo es del patrimonio del fondo y del administrador).

Respecto de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, los money market suelen ofrecer mejor rendimiento neto una vez descontadas las comisiones de administración, que en money market promedian 0,8% anual (datos de 42 fondos relevados por CAFCI al 30/06/2026). Las cuentas remuneradas, en cambio, suelen cobrar entre 1,2% y 2,5% implícito a través de spreads.

Los fondos T+0 versus T+1 marcan otra diferencia relevante. Los T+0 suelen invertir más en repos overnight y mantener mayor liquidez ociosa, lo que reduce su rendimiento en unos 150-250 puntos básicos anuales respecto de los T+1, según series históricas de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI, informe segundo trimestre 2026).

Costos que realmente importan

La comisión de administración es el costo más visible, pero no el único. En 2026, el rango típico para money market oscila entre 0,5% y 1,5% anual sobre el patrimonio neto. Esta comisión se descuenta diariamente del VPN, por lo que no ves un débito explícito.

Además existen gastos de custodia (0,1-0,2%), auditoría, rating y otros gastos operativos que suelen sumar entre 0,3% y 0,6% anual. El costo total de un money market promedio argentino en el tercer trimestre de 2026 ronda el 1,35% anual (CAFCI, promedio ponderado de 58 fondos).

Impuestos: desde la reforma de 2019 (Ley 27.541 y modificatorias), los rendimientos de FCI money market integrados por más del 75% en instrumentos exentos están alcanzados por el impuesto a las ganancias solo cuando el inversor rescata. La alícuota para personas humanas residentes es 15% sobre la renta obtenida (AFIP, Resolución General 4812/2020 actualizada). No hay retención en origen si el fondo está registrado ante CNV y el inversor opera a través de una ALyC o banco custodio.

Riesgos específicos que pocos mencionan

Aunque se venden como "de bajo riesgo", los money market argentinos no están exentos de riesgos. El principal es el riesgo de crédito del emisor: si un banco emisor de un depósito o un repo entra en default, el fondo puede sufrir quebranto. La diversificación ayuda, pero no elimina el riesgo.

El riesgo de liquidez sistémica también es relevante. Durante la corrida de 2019 y el stress de 2022, varios money market debieron suspender rescates temporariamente o aplicar "gates" (límites de rescate diario). Aunque la normativa CNV de 2023 endureció los requerimientos de liquidez mínima (al menos 20% en activos de disponibilidad inmediata), el riesgo no desapareció por completo.

Riesgo regulatorio es otro factor: cambios en la política monetaria que eliminen o modifiquen los instrumentos elegibles (como ocurrió con la transición de Leliq a pases pasivos) pueden alterar abruptamente el rendimiento esperado.

Ejemplo numérico completo de asignación de cartera

Imaginá un inversor con $15.000.000 de patrimonio líquido. Una asignación prudente podría ser:

40% en money market ($6.000.000) para liquidez operativa e imprevistos.

35% en fondos de renta fija corta o mediana duración.

15% en fondos de acciones o cedears.

10% en oro o instrumentos dolarizados.

Si el money market rinde 26,8% anual bruto y cobra 1,2% de comisión, el rendimiento neto anual sería aproximadamente 25,6%. Sobre $6.000.000, esto genera $1.536.000 anuales antes de impuestos. Descontando 15% de ganancias sobre la renta (aprox. $230.400), el neto queda en $1.305.600 o $108.800 mensuales promedio.

El cálculo verifica orden de magnitud: $108.800 mensuales sobre $6 millones equivale a 1,81% mensual, coherente con tasas reales levemente positivas en un escenario de inflación convergiendo al 2% mensual.

Cómo elegir un money market en la práctica

Primero mirá la duración promedio de la cartera (debe estar debajo de 45 días). Segundo, analizá la concentración de emisores: ningún banco o título debe superar el 15% del patrimonio según mejores prácticas. Tercero, revisá el historial de volatilidad del VPN: la desviación estándar diaria no debería superar 0,03% en los últimos 12 meses.

Cuarto, verificá el tamaño del fondo: fondos por debajo de $5.000 millones suelen tener mayor riesgo de iliquidez en escenarios de rescates masivos. Quinto, compará el rendimiento neto de comisiones en los últimos 30, 90 y 180 días (datos disponibles en el sitio de CAFCI).

Evolución histórica y contexto internacional

En Argentina, los money market modernos surgieron con fuerza después de la crisis de 2001-2002, cuando los inversores buscaron alternativas a los plazos fijos que habían sido pesificados. Entre 2016 y 2018 vivieron un boom con tasas reales positivas elevadas. Luego de 2020, con tasas reales negativas durante largos periodos, su rol mutó hacia el de mero estacionamiento de fondos antes de tomar decisiones de inversión más agresivas.

En comparación internacional, los money market argentinos se parecen más a los "money market funds" estadounidenses de los años 80 que a los actuales fondos del mercado monetario norteamericano post-regulación 2a-7. En Brasil, los fundos DI (equivalentes) invierten principalmente en títulos del Tesoro federal a un día y ofrecen liquidez inmediata con rendimientos atados a la tasa Selic. La principal diferencia es que en Brasil el riesgo crediticio es prácticamente nulo por tratarse de deuda federal, mientras que en Argentina el mix incluye riesgo bancario relevante.

En Europa, los fondos monetarios UCITS mantienen estrictos límites de weighted average maturity (WAM) por debajo de 60 días y weighted average life (WAL) por debajo de 120 días. La normativa argentina se ha ido acercando a esos estándares, especialmente después de las actualizaciones de CNV de 2024.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total : 1,35% anual promedio (CAFCI, 30/06/2026). Incluye administración, custodia y gastos operativos. Sobre un millón de pesos, esto equivale a $13.500 anuales.

: 1,35% anual promedio (CAFCI, 30/06/2026). Incluye administración, custodia y gastos operativos. Sobre un millón de pesos, esto equivale a $13.500 anuales. Plazo de liquidación : Suscripción T+0, rescate T+0 o T+1 según fondo. Liquidación de rescates en cuenta bancaria entre 24 y 48 horas hábiles.

: Suscripción T+0, rescate T+0 o T+1 según fondo. Liquidación de rescates en cuenta bancaria entre 24 y 48 horas hábiles. Impuestos : 15% sobre ganancia de capital al rescate para personas humanas (AFIP, 2026). No aplica para personas jurídicas en ciertos regímenes.

: 15% sobre ganancia de capital al rescate para personas humanas (AFIP, 2026). No aplica para personas jurídicas en ciertos regímenes. Requisitos : Ser mayor de edad, tener CUIT/CUIL, cuenta bancaria y operar a través de banco, ALyC o plataforma autorizada por CNV. Monto mínimo suele ser de $1.000 aunque varios fondos permiten desde $100.

: Ser mayor de edad, tener CUIT/CUIL, cuenta bancaria y operar a través de banco, ALyC o plataforma autorizada por CNV. Monto mínimo suele ser de $1.000 aunque varios fondos permiten desde $100. Peor escenario: Suspensión temporal de rescates en caso de corrida masiva (como ocurrió en 2022 con algunos fondos). Pérdida de capital si quiebra un emisor que represente más del 10% de la cartera y no haya recuperación.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.

Para cerrar, los money market siguen siendo una pieza clave en la arquitectura de portafolios argentinos precisamente porque resuelven el trilema de liquidez-rendimiento-seguridad mejor que cualquier instrumento individual para la mayoría de los inversores minoristas e institucionales de mediano tamaño. Su utilidad no reside en generar riqueza a largo plazo sino en preservar poder adquisitivo mientras se espera el momento adecuado para desplegar capital en activos de mayor riesgo o en consumo diferido. Entender sus limitaciones y virtudes con números concretos y no con slogans comerciales es la mejor forma de incorporarlos racionalmente a tu estrategia financiera personal o corporativa.

La próxima vez que tengas liquidez ociosa en tu cuenta corriente ganando 0%, preguntate si no conviene trasladarla a un money market que, incluso después de costos e impuestos, puede estar generando entre 1,6% y 2,1% mensual según el escenario de tasas. Esa diferencia, anualizada y capitalizada, marca una brecha significativa en el mediano plazo sin necesidad de asumir volatilidad de bonos o acciones. El secreto está en elegir el vehículo adecuado, monitorear mensualmente su composición y nunca olvidar que, en Argentina, incluso los instrumentos de "bajo riesgo" exigen lectura atenta de la letra chica y del contexto macroeconómico que los rodea.