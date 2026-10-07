Cómo opera la caución bursátil y por qué la usan los inversores institucionales

Guía completa y actualizada sobre el funcionamiento de la caución bursátil en el mercado argentino: desde el préstamo de valores hasta el cálculo de tasas y garantías, con ejemplos prácticos resueltos paso a paso.

La caución bursátil es uno de los instrumentos más utilizados por inversores institucionales, family offices y grandes operadores locales para gestionar liquidez de corto plazo sin desprenderse de su posición en cartera. A diferencia de lo que suele pensarse, no se trata simplemente de un préstamo de dinero contra títulos, sino de un mecanismo de financiamiento colateralizado que opera dentro del marco regulado del mercado de capitales argentino y que permite tanto obtener fondos como prestarlos de manera eficiente.

En su esencia, la caución bursátil consiste en la transferencia temporaria de valores negociables (generalmente bonos soberanos o corporativos) a cambio de pesos, con el compromiso de recomprar esos mismos valores (o equivalentes) en una fecha futura predeterminada. Quien entrega los títulos actúa como tomador de la caución (recibe los pesos), mientras que quien entrega los fondos actúa como dador (recibe los títulos como garantía). Esta operación se liquida a través de BYMA y se registra en el sistema de compensación y liquidación del mercado.

Desde el punto de vista del tomador, la caución permite financiar una posición sin tener que vender los bonos. Esto resulta especialmente útil cuando se espera una suba de precios de los títulos o cuando se quiere mantener el carry de un bono que rinde en pesos o en dólares. Para el dador, en cambio, representa una forma de colocar fondos a tasa positiva con una garantía de alta calidad y con plazos muy cortos, usualmente entre 1 y 7 días, aunque también existen operaciones a 30 o incluso 60 días.

Cómo se estructura una operación típica

Supongamos que un inversor institucional tiene en su cartera un bono soberano que vale $1.200 por cada 100 de valor nominal y decide tomar caución por 10 millones de pesos a 3 días. El precio de corte de la caución se determina en la rueda de BYMA según la oferta y la demanda. La tasa de caución que surge de esa rueda es, por ejemplo, 48% nominal anual (datos al 30/09/2026 según series del BCRA).

La fórmula que se aplica para calcular el monto a devolver es la siguiente:

Monto a devolver = Monto recibido × (1 + (tasa anual / 365) × días)

En este caso:

Monto a devolver = 10.000.000 × (1 + (0,48 / 365) × 3) = 10.000.000 × (1 + 0,003945) = 10.039.450 pesos.

El inversor recibe 10 millones hoy y se compromete a devolver 10.039.450 en tres días hábiles. A cambio, entrega como garantía títulos por un valor que supera el monto recibido en un porcentaje llamado “margen de garantía” o “haircut”. Ese margen suele oscilar entre 105% y 120% según la liquidez y volatilidad del título entregado. Si el bono tiene un haircut del 10%, el tomador deberá entregar títulos por valor de 11 millones de pesos (calculado al precio de mercado del día).

Diferencia clave con el repo y con el pase

Muchos confunden la caución con el repo. La diferencia principal radica en la titularidad y en el riesgo. En la caución bursátil argentina, los títulos se transfieren efectivamente al dador, quien pasa a ser titular registral durante el plazo de la operación. En un repo tradicional, el título queda en custodia pero no se transfiere la propiedad. Esta diferencia tiene implicancias tanto regulatorias como impositivas.

El pase, en cambio, es una operación similar pero realizada directamente con el Banco Central. La caución se hace entre privados en el mercado abierto y su tasa es resultado de la interacción entre oferta y demanda de liquidez. Por eso la tasa de caución a 1 día suele ser un buen termómetro de la tensión de pesos en el sistema financiero. Cuando la tasa de caución sube por encima de la tasa de política monetaria del BCRA (datos de septiembre 2026 muestran picos de 62% en días de fuerte demanda de fondeo), es señal de que los bancos y fondos están necesitando pesos con urgencia.

Cálculo del haircut y gestión del margen

El haircut no es un número fijo. BYMA publica diariamente (BYMA, tabla de márgenes 06/10/2026) los coeficientes de margen para cada especie. Un bono soberano en pesos como el S31O6 puede tener haircut del 8%, mientras que un bono corporativo de una empresa con rating más bajo puede llegar al 25% o más. Esto significa que para recibir 100 pesos de fondeo, el tomador debe entregar títulos por entre 108 y 125 pesos de valor de mercado.

Además, existe un mecanismo de ajuste diario de márgenes. Si el precio del bono que sirve de garantía cae, el tomador debe entregar más títulos o pesos adicionales para mantener el ratio de cobertura. Si el bono sube, el dador puede liberar parte de la garantía. Este mark-to-market diario es lo que hace que la caución sea un instrumento de bajo riesgo crediticio comparado con un préstamo sin garantía.

Ejemplo numérico completo resuelto

Tomemos un caso realista al 7 de octubre de 2026. Un family office tiene 50 millones de pesos invertidos en el bono GD30 (bono soberano en dólares). Quiere mantener la posición porque cree que el bono va a rebotar en las próximas semanas, pero necesita liquidez para pagar un compromiso fiscal. Decide tomar caución por 30 millones de pesos a 5 días.

Paso 1: Consulta la tasa de corte del día anterior. Supongamos que la tasa promedio ponderada para GD30 a 5 días fue 41,5% nominal anual (datos de BYMA al 06/10/2026).

Paso 2: Calcula el monto a devolver:

Interés = 30.000.000 × (0,415 / 365) × 5 = 30.000.000 × 0,005685 = 170.550 pesos.

Total a devolver = 30.000.000 + 170.550 = 30.170.550 pesos.

Paso 3: Determina el haircut. Para GD30 el margen publicado es 12% (BYMA, 06/10/2026). Por lo tanto, debe entregar bonos por valor de mercado de 30.000.000 × 1,12 = 33.600.000 pesos.

Paso 4: Calcula cuántos bonos nominales debe entregar. Si el GD30 cotiza a 48 dólares por cada 100 de valor nominal y el tipo de cambio implícito es $1.420, el valor en pesos de cada 100 nominales es 48 × 1.420 = 68.160 pesos.

Nominales a entregar = 33.600.000 / (68.160 / 100) = 49.294.000 pesos nominales aproximadamente.

Al quinto día, el family office devuelve 30.170.550 pesos y recibe de vuelta los 49,3 millones nominales de GD30. El costo efectivo de fondeo fue del 41,5% anualizado, pero mantuvo la exposición al bono y evitó tener que venderlo en un mercado que considera transitoriamente deprimido.

Ventajas y usos estratégicos

Los inversores institucionales usan la caución de tres maneras principales. La primera es la que acabamos de describir: fondeo de corto plazo sin liquidar posiciones. La segunda es la caución como herramienta de carry trade. Un fondo puede comprar bonos que rinden 55% anual y financiarlos vía caución a 38%, capturando el spread de 17 puntos sin apalancamiento excesivo.

La tercera forma es la caución como colocación de liquidez. Los fondos comunes de inversión money market colocan gran parte de su patrimonio en cauciones a 1 y 3 días porque les ofrece mejor tasa que las LECAP o las LETES cortas, con liquidez diaria y muy bajo riesgo. Según datos de la CNV al 30/06/2026, más del 42% del patrimonio de los FCI money market estaba colocado en cauciones bursátiles.

Riesgos específicos que hay que monitorear

Aunque se considera un instrumento de bajo riesgo, la caución no está exenta de problemas. El principal es el riesgo de contraparte. Si el dador de fondos quiebra, el tomador recupera los títulos pero puede haber demoras en la liquidación. Por eso los grandes jugadores operan preferentemente con clearing members de primera línea o con bancos grandes.

Otro riesgo es el de liquidez del título colateral. Si el bono que se entrega como garantía deja de ser líquido, el haircut puede aumentar abruptamente en la próxima rueda y generar un margin call inesperado.

También existe riesgo de reinversión para el dador. Si las tasas de caución bajan fuertemente después de tomar la posición, el dador se queda con una tasa que, aunque positiva, queda por debajo de la nueva tasa de mercado.

Aspectos impositivos y regulatorios

Desde el punto de vista tributario, los intereses generados por la caución están alcanzados por el impuesto a las ganancias para personas jurídicas y por el impuesto cedular para personas humanas (alícuota del 15% sobre los intereses netos según ley vigente al 2026). Los títulos transferidos no generan ganancia o pérdida porque se considera que no hubo enajenación sino una transferencia temporaria.

La CNV y BYMA exigen que todas las operaciones de caución se realicen a través de agentes de bolsa matriculados y que queden registradas en el sistema de negociación asistida. No es posible hacer cauciones “de mano en mano” sin pasar por el mercado regulado. Esto da transparencia y reduce el riesgo sistémico.

Cómo leer la curva de tasas de caución

La curva de tasas de caución a diferentes plazos es una de las mejores herramientas para entender el mercado de pesos. Cuando la curva está invertida (tasas a 1 día más altas que a 7 días), suele indicar estrés de liquidez de corto plazo. Cuando la curva está positiva y pronunciada, indica que el mercado espera que las tasas sigan altas o que hay abundancia de colocadores en plazos más largos.

En octubre de 2026, la curva muestra tasas a 1 día en torno al 44%, a 3 días 43,2% y a 7 días 41,8%. Esta leve pendiente negativa es consistente con un mercado que todavía siente cierta tensión pero que empieza a normalizarse luego de las medidas de esterilización del BCRA anunciadas en agosto.

Estrategias avanzadas con caución

Algunos operadores más sofisticados combinan caución con opciones. Por ejemplo, compran un bono, lo caucionan y simultáneamente compran una put para protegerse contra una caída fuerte del título. De esta manera el costo de fondeo se reduce aún más porque la opción limita la pérdida máxima.

Otra estrategia es el “caución roll”. Cuando se acerca la fecha de vencimiento, en lugar de devolver el dinero, se toma una nueva caución por el monto actualizado más intereses y se extiende el plazo. Esto permite mantener el fondeo de manera casi continua siempre que el spread entre la tasa del bono y la tasa de caución siga siendo atractivo.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total: la tasa de caución más la comisión del agente (generalmente entre 0,05% y 0,15% sobre el nominal operado, según BYMA escala de comisiones al 30/09/2026).

Plazo de liquidación: T+0 para la primera pierna, T+plazo acordado para la segunda pierna.

Impuestos: 15% sobre intereses para personas humanas, 25% o 30% según categoría para sociedades (AFIP, resolución general 2026).

Requisitos: cuenta comitente en ALyC habilitada para operar en BYMA, firma de contrato marco de caución y aprobación de perfil de riesgo.

Peor escenario: quiebra del dador con demora en devolución de títulos o aumento repentino del haircut que obliga a vender otros activos para cubrir el margin call.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.

La caución bursátil ha evolucionado mucho desde su masificación en la década de 2010. Lo que antes era un instrumento usado solo por bancos y grandes fondos, hoy forma parte de la caja de herramientas de cualquier inversor institucional que busque optimizar el manejo de tesorería. Entender sus mecánicas, sus costos implícitos y la forma en que interactúa con el resto del mercado de renta fija es clave para operar con solvencia en el complejo ecosistema financiero argentino.

Más allá de los números y las fórmulas, lo realmente valioso de la caución es que permite separar dos decisiones que suelen estar atadas: la decisión de inversión (mantener o no un bono) y la decisión de liquidez (necesito pesos ahora). Esa separación es lo que le da su poder como herramienta de gestión de portafolio. Cuando el spread entre la tasa del activo y la tasa de fondeo vía caución es positivo después de costos, se genera una fuente de retorno con riesgo controlado. Cuando ese spread se cierra o se vuelve negativo, la señal es clara: conviene reducir la exposición o buscar alternativas de fondeo.

En un país con volatilidad cambiaria e inflación persistente como Argentina, instrumentos como la caución que permiten ajustar posiciones diariamente sin incurrir en grandes costos de transacción adquieren una relevancia estratégica que va mucho más allá de su apariencia técnica. Dominar su funcionamiento no solo permite mejorar el retorno de un portafolio, sino también dormir mejor las noches de corrida de tasas o de tensión fiscal.