Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 2 de julio

Conocé las cotizaciones del dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL este jueves 2 de julio. Analizamos qué está moviendo los precios y qué implica para el inversor retail.

El dólar blue se mantiene estable este jueves 2 de julio y opera a $1.480 para la compra y $1.510 para la venta, según el promedio relevado en cuevas de la City porteña. La brecha con el oficial mayorista se ubica en torno al 42%, un nivel que no se veía desde hace varias semanas.

En el segmento oficial, el dólar mayorista cierra la jornada en $1.065, mientras que el minorista (con impuestos incluidos) se ubica cerca de los $1.750. El BCRA sigue interviniendo en el MULC con ventas netas moderadas, aunque la liquidación de exportaciones del agro viene más lenta de lo esperado por la sequía residual y los precios internacionales.

Dólar MEP y CCL: qué está pasando en los financieros

El dólar MEP (o “dólar bolsa”) cotiza a $1.395, mientras que el CCL se ubica en $1.425. La brecha entre ambos se mantiene acotada, lo que habla de una relativa calma en el mercado de arbitrajes. Sin embargo, el volumen operado en ADRs y bonos soberanos sigue siendo alto, señal de que los inversores institucionales siguen buscando cobertura.

“El carry trade en pesos sigue siendo atractivo para quien tolera el riesgo regulatorio, pero cada vez más jugadores están rotando una parte hacia los dólares financieros”, explica un operador de una ALYC grande que pidió no ser identificado.

¿Por qué el blue no se mueve más?

Varios factores explican la quietud del blue. En primer lugar, la demanda estacional de cara a las vacaciones de invierno se mantiene contenida: muchos argentinos ya compraron dólares antes de las vacaciones o directamente optaron por pagar en cuotas en pesos. En segundo lugar, la percepción de que el crawling peg del 2% mensual se está cumpliendo con relativa holgura reduce la urgencia de salir corriendo al blue.

Sin embargo, la calma es frágil. Cualquier dato malo de reservas, una licitación de bonos que decepcione o un rebrote de la brecha pueden reactivar la demanda. El inversor retail que opera por home banking sigue teniendo el MEP como la vía más barata y transparente para dolarizarse, siempre que tenga cuenta comitente y CIPE habilitada.

Qué conviene mirar esta semana

Si tenés liquidez en pesos y horizonte de tres a seis meses, conviene separar dos cosas: la cobertura contra devaluación y la tasa real. Los FCI money market siguen rindiendo por encima de la inflación mensual, pero la brecha cambiaria sigue siendo el principal driver de decisión.

Pongamos números: con $5 millones podés comprar poco más de 3.500 dólares blue o casi 3.600 a través del MEP. La diferencia de $100 por dólar parece poca, pero en volúmenes grandes se nota. Además, el MEP te evita el riesgo de llevar efectivo y el costo de spread en cuevas.

Los bonos soberanos en dólares (especialmente los GD30 y GD35) siguen siendo la herramienta preferida de los portafolios más sofisticados para dolarizarse con carry. Quien ya tiene la posición armada, está mirando los yields y la duration antes de agregar más.

El dato que nadie está mirando (y debería)

El flujo de reservas del BCRA en julio viene siendo negativo por primera vez en el año. Si este ritmo se mantiene, el mercado va a empezar a ponerle precio a un posible endurecimiento del cepo o a un salto discreto del oficial antes de las elecciones de medio término. Eso, claro, es escenario base de nadie, pero es el riesgo que justifica tener al menos un 30-40% de la cartera en instrumentos dolarizados.

En síntesis, el dólar blue hoy se mantiene sin grandes sobresaltos, pero la tranquilidad esconde una tensión latente entre tasas reales positivas en pesos y una brecha que sigue siendo elevada. El inversor que sepa separar el ruido del señal va a tener mejores chances de no pagar de más por su cobertura cambiaria.