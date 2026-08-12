Qué es el dólar MEP y cómo se diferencia del dólar blue

Explicación prudente de las diferencias entre dólar MEP y blue, sus fuentes y los costos que deben revisarse.

El dólar MEP y el dólar blue aparecen juntos, pero no describen la misma operación ni tienen la misma fuente. El MEP se obtiene mediante una operación realizada en el mercado de capitales con títulos habilitados; blue es una denominación informal para operaciones fuera del circuito oficial regulado. Compararlos exige separar precio, legalidad, liquidez, costos y riesgo de contraparte.

En términos generales, una persona compra un instrumento en pesos y luego lo vende contra dólares siguiendo reglas del mercado y de su intermediario. El resultado depende de cotizaciones, cantidad de títulos, comisiones, plazos de liquidación y normas vigentes. No existe un único número permanente: puede variar durante la rueda y entre operadores.

La información confiable se consulta en el intermediario registrado y en fuentes del mercado, como BYMA o la Comisión Nacional de Valores. Antes de operar revisá requisitos, costos, moneda de liquidación, disponibilidad y eventuales restricciones. Una pantalla con un precio no muestra cuánto queda después de comisiones e impuestos.

Blue es un término informal sin pizarra oficial única ni la misma trazabilidad que una operación bursátil. Las cifras difundidas pueden diferir entre zonas, horarios y fuentes. No corresponde presentarlas como dato exacto sin origen y momento. Para comparar, usá la misma unidad y el mismo momento: precio comprador, vendedor, comisión, liquidación y posibilidad de retirar fondos.

Los tipos de cambio y las regulaciones son perecederos. Una nota evergreen debe explicar el mecanismo y enlazar fuentes actualizadas, no congelar un número. También hay que considerar documentación y normas antilavado. Esta guía es informativa y no recomienda comprar, vender ni mantener una moneda. Para una decisión concreta, consultá a un profesional matriculado y al intermediario regulado.

Cómo actualizar esta guía

Las condiciones económicas, regulatorias y comerciales pueden cambiar, por lo que una explicación responsable debe indicar siempre la fecha de consulta y enlazar la fuente primaria. No alcanza con cambiar el último número: también hay que revisar si se modificaron definiciones, períodos, metodologías, costos, requisitos o alcances. Cuando el tema involucra ahorro, inversión, impuestos o deuda, distinguí información general de una decisión personal. El lector debería poder responder qué significa el concepto, qué variable lo modifica, cuál es el riesgo principal, qué costo puede aparecer y dónde comprobarlo.

Para comparar alternativas, usá el mismo capital, unidad, período y supuesto. Anotá comisiones, impuestos, liquidez y condiciones de salida. No presentes un escenario como certeza ni una opinión como dato. Si una cifra proviene de una fuente secundaria, atribuila y buscá el documento original. Las capturas sin contexto, los porcentajes sin denominador y las promesas de rendimiento requieren especial cautela.

Una nota útil también explica los límites. Ningún indicador resume por completo la economía de un hogar, y ninguna inversión elimina el riesgo. Conservá comprobantes y documentos, protegé datos personales y consultá a un profesional matriculado cuando una obligación o una decisión financiera exceda esta orientación periodística. Este método permite corregir la nota, evita arrastrar información vencida y ayuda a que el lector reconstruya el razonamiento sin depender de una autoridad anónima.