Dólar hoy en Argentina: cómo leer la cotización oficial, blue, MEP y CCL

Una guía para distinguir las principales referencias del dólar en Argentina y compararlas sin confundir precio, canal, costos ni momento de consulta.

Cuando alguien busca el dólar hoy suele encontrarse con varias cotizaciones al mismo tiempo. No son nombres distintos para un único precio: cada referencia describe un mercado, un canal de acceso o una operación diferente. Para leerlas bien, primero hay que identificar qué tipo de cambio se está mostrando, a qué hora fue actualizado y si el valor corresponde a compra o venta. Esta guía no informa precios, porque cambian; explica cómo interpretar cualquier pantalla de cotizaciones.

Oficial, blue, MEP y CCL

La cotización oficial se vincula con operaciones cursadas dentro del sistema regulado. El llamado blue pertenece al mercado informal y no debe tratarse como si fuera una referencia bancaria. El MEP surge de una operación con activos financieros dentro del mercado local. El contado con liquidación, o CCL, también se construye mediante activos, pero se usa como referencia para transferir valor entre el mercado argentino y cuentas del exterior.

Estas definiciones permiten una primera separación, aunque no alcanzan para comparar costos reales. En una operación pueden intervenir comisiones, diferencias entre punta compradora y vendedora, plazos de liquidación, impuestos, límites y requisitos de la entidad. Por eso, dos números cercanos no necesariamente representan alternativas equivalentes.

Compra, venta y brecha

La punta compradora indica cuánto paga el intermediario por la moneda; la vendedora, cuánto pide para entregarla. Una persona que quiere comprar debe mirar la segunda. La distancia entre ambas se llama spread y funciona como un costo implícito. Si una publicación muestra un solo número, conviene revisar qué punta eligió antes de sacar conclusiones.

La brecha compara dos referencias y se expresa como porcentaje respecto de una base. Para entenderla hay que saber qué cotizaciones se usaron, en qué momento y con qué fórmula. Comparar un cierre de ayer con un valor intradiario de hoy produce una lectura engañosa. También es incorrecto presentar una brecha como ganancia segura: faltan costos, disponibilidad y riesgo.

Cómo verificar una pantalla

Buscá fecha y hora de actualización, fuente del dato, mercado de origen y condición de compra o venta. En el caso de operaciones financieras, revisá el activo utilizado, el plazo de liquidación y las comisiones del agente. Para referencias informales, recordá que una publicación periodística no reemplaza una cotización ofrecida por una contraparte concreta.

Antes de operar, comprobá las condiciones vigentes en una entidad habilitada y no tomes decisiones a partir de una captura aislada. Guardá el detalle de costos y compará alternativas con el mismo monto y en el mismo momento. Una lectura responsable distingue información de mercado de una recomendación personal.

Una rutina simple

Definí para qué necesitás la referencia: ahorro, pago, viaje, inversión o análisis. Elegí sólo los tipos de cambio que realmente correspondan a ese objetivo. Anotá precio de compra o venta, gastos adicionales, tiempo de acreditación y restricciones. Recién después compará el costo total. Así, el tablero deja de ser una lista confusa de números y se convierte en una herramienta para formular preguntas concretas sin convertir una cotización cambiante en una promesa.

Preguntas antes de comparar

¿La referencia corresponde a una operación posible para tu caso? ¿El valor es de compra o de venta? ¿Incluye gastos y usa la misma hora que la alternativa? Responder estas preguntas evita convertir una diferencia visual en una oportunidad inexistente. Si el objetivo es sólo informativo, registrá también la fuente y el momento de consulta para que otra persona pueda reconstruir la comparación.