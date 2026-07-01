Dólar blue hoy: cotizaciones del blue, oficial, MEP y CCL al 1 de julio

El dólar blue opera este miércoles con leves variaciones en un mercado atento a la liquidación del agro y las reservas del BCRA. Repasamos todas las cotizaciones: blue, oficial, MEP y CCL.

El dólar blue se negocia este miércoles 1 de julio con movimientos moderados en cuevas de la City porteña, en una jornada donde el foco está puesto en la dinámica de liquidación del agro y el comportamiento de las reservas del Banco Central.

Según los principales operadores, el blue compra se ubica en $1.480 y se vende a $1.510, prácticamente sin cambios respecto del cierre del martes. La brecha con el dólar oficial mayorista se mantiene en torno al 45%, un nivel que, si bien sigue siendo elevado, es inferior a los picos observados durante 2023.

El oficial y sus derivados

El dólar oficial mayorista, que utiliza el BCRA para sus intervenciones diarias, cotiza en $1.045. Con el impuesto PAIS y la percepción de Ganancias, el dólar tarjeta o ahorro se ubica en torno a los $1.780. El dólar oficial minorista en bancos promedia $1.075.

Por su parte, los dólares financieros muestran comportamientos diferenciados. El MEP, también conocido como dólar bolsa, opera cerca de los $1.395, mientras que el CCL (Contado con Liquidación) se acerca a los $1.420. La brecha entre el CCL y el oficial mayorista se ubica en el orden del 36%.

Reservas y liquidación de divisas

El BCRA volvió a comprar dólares en el MULC durante la rueda del martes, aunque en montos moderados. Acumula en lo que va del año compras netas por encima de los USD 3.000 millones, un dato relevante en un contexto donde las expectativas de devaluación se han moderado sensiblemente desde diciembre.

La liquidación de divisas del sector agroexportador viene mostrando números por encima de lo esperado para esta época del año, impulsada por la cosecha gruesa y los incentivos cambiarios vigentes. Esto explica en buena medida la relativa estabilidad que muestran los dólares paralelos en las últimas semanas.

Mirada de más largo plazo

Vale separar dos cosas. Por un lado, la mejora en el frente de reservas es tangible y se refleja en la curva de futuros del Rofex, que muestra una devaluación implícita más acotada para los próximos meses. Por otro, la brecha sigue existiendo porque persisten desequilibrios fiscales y monetarios que el mercado sigue monitoreando de cerca.

Quien diga que sabe a cuánto va a estar el blue dentro de seis meses miente, se equivoca o ambas cosas. Lo que sí se puede afirmar es que la sostenibilidad de la actual calma cambiaria depende de que el superávit fiscal primario se mantenga y de que el BCRA continúe recomponiendo reservas sin necesidad de recurrir a emisión monetaria.

En el corto plazo, el mercado seguirá mirando con atención los datos semanales de reservas, la evolución de la inflación núcleo y el ritmo de liquidación de exportaciones. Mientras esos tres indicadores se mantengan en la senda actual, es probable que la presión sobre los dólares libres siga contenida.

Nota: Los valores mencionados son aproximados y pueden variar a lo largo de la jornada según el operador. Siempre conviene verificar cotizaciones actualizadas antes de realizar cualquier operación.