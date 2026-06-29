Dólar blue hoy: cotizaciones del blue, oficial, MEP y CCL este lunes 29 de junio

El dólar blue abrió con leve baja en la city porteña. Repasamos todas las cotizaciones del día y el contexto macro que las explica.

El dólar blue cotizaba este lunes 29 de junio a $1.480 para la compra y $1.510 para la venta en las cuevas del microcentro porteño, según los relevamientos habituales. Se trata de una caída de cinco pesos respecto al cierre del viernes, en una jornada de relativa calma tras la fuerte volatilidad de la semana anterior.

El dólar oficial, por su parte, se mantenía en $1.015 para la compra y $1.075 para la venta en el Banco Nación, sin modificaciones significativas en la brecha. La brecha entre el blue y el oficial mayorista se ubica en torno al 42%, uno de los niveles más bajos de los últimos dos años.

En el segmento de los dólares financieros, el MEP operaba en $1.385 y el CCL en $1.410, ambos con movimientos marginales en los primeros minutos de rueda. Estos valores reflejan la persistente preferencia de los inversores por activos dolarizados ante la incertidumbre fiscal y el calendario electoral que se acerca.

Desde una perspectiva comparada, la brecha actual entre el blue y el oficial es similar a la que se registraba en Brasil durante la transición de 2022 o en Turquía en períodos de relativa estabilización. En ambos casos, la reducción de la brecha fue acompañada de una acumulación de reservas y un ajuste fiscal creíble, dos variables que en Argentina siguen siendo el centro del debate.

El contexto macro sigue marcado por la acumulación de reservas del Banco Central, que en las últimas semanas logró comprar más de u$s 800 millones netos en el MULC. Sin embargo, el mercado sigue atento a la evolución del gasto público y a la posible salida del cepo cambiario, que según fuentes oficiales podría comenzar a relajarse en el tercer trimestre.

Los analistas consultados por FortunaWeb coinciden en que, mientras no haya un shock externo fuerte (como una suba abrupta de tasas de la Fed), el blue debería mantenerse en un rango de entre $1.450 y $1.550. Por encima de ese techo, suele activarse la intervención de los “cueveros” alineados y por debajo aparece demanda genuina de cobertura.

Para el inversor minorista, la recomendación sigue siendo diversificar: una porción en dólares financieros, otra en bonos soberanos ajustados por CER y una tercera en instrumentos cortos en pesos que rinden por encima de la inflación esperada. La dolarización total de carteras sigue siendo costosa en términos de oportunidad.

El dato que más se sigue en estos días es la evolución de la brecha. Cuando cae por debajo del 35% suele ser señal de que el mercado cree en la sostenibilidad del programa; cuando sube por encima del 50%, el ruido político suele ser el principal responsable. Hoy estamos en un punto intermedio que invita a la cautela más que al optimismo o al pánico.

En resumen, el lunes 29 de junio transcurre con movimientos acotados en todos los segmentos. El blue retrocede levemente, los financieros acompañan y el oficial se mantiene estable. La verdadera definición vendrá en las próximas semanas, cuando se conozcan los detalles del nuevo acuerdo con el FMI y el calendario de licitaciones de deuda en pesos.