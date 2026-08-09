Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 9 de agosto de 2026

Conocé las cotizaciones del dólar blue, oficial, MEP y CCL en este domingo 9 de agosto. El mercado cambiario se mantiene atento a las señales del BCRA y la evolución de los flujos.

Este domingo 9 de agosto de 2026 el mercado cambiario opera con cotizaciones diferenciadas según el tipo de dólar. Aunque los bancos y la plaza oficial permanecen cerrados, el dólar blue y los dólares financieros muestran movimientos que sirven de referencia para inversores y ahorristas.

El dólar blue se negocia en torno a los $1.480 para la compra y $1.510 para la venta en las cuevas de la City porteña. La brecha con el oficial mayorista se ubica cerca del 45%, un nivel que viene mostrando estabilidad en las últimas semanas pero que sigue siendo objeto de atención por parte del equipo económico.

Por su parte, el dólar oficial minorista (el que se ve en los bancos) cerró la semana pasada en $1.045, mientras que el mayorista se ubicó en $1.020. Recordemos que estos valores se actualizan solo en días hábiles, por lo que hoy permanecen sin cambios.

En el segmento financiero, el dólar MEP cotiza alrededor de $1.320, mientras que el dólar CCL se ubica en la zona de los $1.355. Estos valores surgen de la operatoria con bonos y acciones, y suelen ser la referencia principal para quienes necesitan dólares sin límite de monto.

¿Qué implica para el inversor retail?

Para alguien con pesos en la cuenta, la decisión de pasar a dólares sigue dependiendo del horizonte temporal. Si el objetivo es preservar valor a 3-6 meses, muchos profesionales siguen optando por una combinación de dólar MEP o CCL a través de un FCI o directamente en la cartera comitente. Sin embargo, conviene mirar el costo total: spread, comisión de ALYC y eventual impuesto PAIS si aplica.

La brecha entre el blue y los dólares financieros se mantiene en torno al 10-12%. Esa diferencia es más baja que los picos de 2023-2024, lo que reduce el atractivo arbitrario pero también la volatilidad extrema.

Desde el lado macro, el BCRA acumuló reservas en las últimas semanas gracias al ingreso de la cosecha gruesa y al esquema de crawling peg que mantiene el tipo de cambio oficial con una devaluación diaria controlada. Eso genera cierta tranquilidad en el corto plazo, aunque los analistas advierten que la sostenibilidad depende de cómo evolucione el superávit fiscal y la inflación núcleo.

Preguntas que conviene hacerse hoy

¿Mi horizonte es de menos de 90 días? Entonces un money market en pesos o un plazo fijo UVA pueden ser alternativas a evaluar.

¿Busco cobertura de mediano plazo? Los dólares financieros siguen siendo la vía más transparente para el inversor minorista.

¿Cuánto estoy dispuesto a pagar de brecha? La diferencia entre MEP y blue hoy no justifica grandes movimientos solo por precio.

El mercado seguirá atento a cualquier señal que surja del equipo económico en la semana que comienza. Mientras tanto, las cotizaciones de este domingo 9 de agosto sirven como termómetro de cómo cerró la plaza antes de retomar la actividad el lunes.

Recordá que ninguna de estas cifras constituye una recomendación de compra o venta. Cada inversor debe evaluar su perfil de riesgo, horizonte y situación impositiva antes de tomar una decisión.