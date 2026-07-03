Dólar blue hoy: cotizaciones del blue, oficial, MEP y CCL este viernes 3 de julio

El dólar blue opera con leve baja en la City porteña. Repasamos todas las cotizaciones actualizadas del blue, oficial, MEP y CCL, y el impacto en el bolsillo del inversor retail.

El dólar blue cotiza este viernes 3 de julio a $1.285 para la compra y $1.315 para la venta en las cuevas del microcentro porteño, según el relevamiento habitual de Ámbito. Eso representa una baja de $5 respecto del cierre del jueves.

Si bien el movimiento es acotado, se da en una semana en la que el blue acumuló una caída de casi $30. La brecha con el oficial mayorista quedó en torno al 38%, uno de los niveles más bajos de los últimos meses. Para el inversor retail que busca dolarizar parte de su cartera, esta compresión de brecha cambia el cálculo de oportunidad.

Cotizaciones actualizadas

Dólar blue : $1.285 / $1.315

: $1.285 / $1.315 Dólar oficial (BCRA) : $1.005 / $1.065 (con el 30% del impuesto PAIS y la percepción de Ganancias 35% el “solidario” trepa a $1.745)

: $1.005 / $1.065 (con el 30% del impuesto PAIS y la percepción de Ganancias 35% el “solidario” trepa a $1.745) Dólar MEP (o dólar bolsa) : $1.245

: $1.245 Dólar CCL (contado con liquidación): $1.278

Los spreads entre los dólares financieros se mantienen acotados, lo que habla de una mayor sincronía entre los distintos canales de acceso a la divisa.

¿Qué significa para el inversor retail?

Conviene separar dos cosas: el que necesita dólares para atesoramiento de mediano plazo y el que busca cobertura de corto. Para el primero, la brecha comprimida con el oficial y los financieros hace que el blue ya no luzca tan “caro” como hace dos meses, pero sigue siendo el más líquido para quien necesita billetes físicos sin dejar rastro.

En cambio, quien opera desde una cuenta comitente sigue encontrando mejor precio y trazabilidad en el MEP o el CCL. La diferencia entre CCL y blue ya es de solo $37, lo que reduce el “premio de iliquidez” del informal.

El contexto detrás del movimiento

El Banco Central volvió a comprar reservas en el MULC esta semana, aunque a un ritmo más bajo que en mayo. La liquidación de la cosecha gruesa sigue siendo el principal sostén de la oferta. Al mismo tiempo, el mercado empieza a mirar con atención cómo se comportará el crawling peg del 1% mensual una vez que se acerque el segundo semestre.

Desde el lado de la demanda, la incertidumbre electoral de 2025 ya empieza a filtrarse en algunas decisiones de cobertura. No es pánico, pero sí un goteo constante de pedidos de cobertura cambiaria por parte de empresas y familias de altos ingresos.

Pongamos números: si tenés $10 millones para dolarizar, pasarlos a blue hoy cuesta aproximadamente $7.800.000 (al vendedor). El mismo monto en MEP sale unos $7.450.000. La diferencia de $350.000 es el costo de la mayor liquidez y anonimato del blue.

Alternativas para el inversor conservador

Para quien no quiere asumir el riesgo regulatorio de los dólares financieros ni pagar el spread del blue, los FCI de renta fija en dólares o los bonos dollar-linked siguen siendo opciones válidas. Rinden carry positivo y evitan el problema de dónde guardar los billetes.

La pregunta más útil que puede hacerse alguien antes de comprar dólares no es “a cuánto está el blue hoy”, sino “para qué los necesito y por cuánto tiempo los voy a tener”. Esa respuesta cambia completamente la conveniencia de cada canal.

Mirémoslo desde el lado del inversor: en un contexto donde la brecha se mantiene por debajo del 40% y el Central acumula reservas, el blue pierde parte de su tradicional rol de “termómetro del desastre”. Eso no significa que desaparezca como opción, pero sí que su prima de riesgo ya no es tan elevada como en 2023 o 2024.

El dato no menor es que el spread entre MEP y CCL se mantiene en solo 2,6%, uno de los más bajos del año. Habla de un mercado financiero relativamente ordenado y con buena profundidad. Para quien opera desde una ALYC, esa es la señal más clara de que hoy el MEP sigue siendo la vía más eficiente para dolarizarse sin pagar sobreprecios innecesarios.

En resumen, el blue bajó, los financieros se mantuvieron estables y el oficial sigue su crawling. El inversor sofisticado hoy tiene que mirar el costo total (precio + liquidez + trazabilidad + riesgo regulatorio) antes de decidir por cuál ventana comprar sus dólares.