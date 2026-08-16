El cepo cambiario en Argentina: cómo opera, sus capas ocultas y alternativas de salida

Más allá de la restricción simple a la compra de dólares, el cepo es un sistema multicapa que combina controles administrativos, incentivos sectoriales y arbitrajes implícitos. Entendé su mecánica real en 2026 y qué opciones reales de normalización existen.

El cepo cambiario argentino no es un mero límite de 200 dólares por mes para personas físicas. Esa imagen simplificada, repetida hasta el cansancio, oculta un dispositivo mucho más complejo que combina regulaciones del Banco Central, normas de la AFIP, incentivos tributarios y ventanas de acceso diferenciadas según el tipo de operador. En 2026, tras años de sucesivas actualizaciones, el sistema funciona como un conjunto de filtros superpuestos que intentan gestionar la escasez de reservas sin detonar una devaluación descontrolada.

En el núcleo está la distinción entre el mercado oficial y los paralelos. El primero opera bajo la autoridad directa de la Comunicación A 3500 y sus innumerables complementarias. Aquí se definen los permisos para importaciones, pagos de deudas, giros de utilidades y repatriación de capitales. Cada categoría tiene su propio umbral, plazo de espera y documentación exigida. Una importación de bienes de capital, por ejemplo, puede acceder a dólares oficiales tras un período de 180 días de “espera regulatoria”, mientras que ciertos servicios intangibles requieren aprobación previa de la Secretaría de Comercio.

Pero el verdadero funcionamiento del cepo se revela en las excepciones y atajos institucionales. El “dólar MEP” y el “dólar CCL” no son meros arbitrajes de inversores sofisticados: son válvulas de escape que el propio sistema tolera para evitar una compresión total de la liquidez. Cuando el spread entre el oficial y el CCL supera el 40 %, el Banco Central suele relajar silenciosamente alguna de las trabas administrativas para evitar que la brecha alimente expectativas de devaluación. Esa dinámica implícita es lo que los operadores locales llaman “cepo administrado”.

Otro nivel poco explorado es el de los incentivos impositivos cruzados. La posibilidad de liquidar exportaciones a un tipo de cambio diferencial (como ocurrió con el “dólar soja” en sus distintas ediciones) crea un subsidio implícito al sector agroexportador que, a su vez, permite al BCRA recomponer reservas sin tocar la paridad oficial. En paralelo, las empresas que pueden acceder al “dólar 80/20” —80 % al tipo de cambio oficial y 20 % al contado con liquidación— operan bajo una lógica híbrida que mezcla regulación y mercado. Este mecanismo, vigente con matices desde 2022, ilustra cómo el cepo no es un muro uniforme sino un sistema de precios relativos segmentados.

Desde la perspectiva comparada, Argentina no inventó el control de cambios. Chile lo usó en los noventa con la encaje no remunerado, Corea del Sur mantuvo restricciones selectivas durante su proceso de apertura, e incluso India conserva aún hoy límites a la salida de capitales para personas físicas. La diferencia argentina radica en la duración y la profundidad: llevamos más de una década con algún grado de restricción casi ininterrumpida. Esa longevidad genera “efectos histéresis”: comportamientos empresariales que se adaptan al cepo como entorno natural y que luego dificultan su levantamiento.

Uno de esos comportamientos es la sobre-facturación de importaciones y sub-facturación de exportaciones, prácticas que se convierten en mecanismos de ahorro de divisas y que el fisco intenta contrarrestar con cruces de información cada vez más sofisticados. Otro es la proliferación de “dólar ahorro” disfrazado: desde la compra de criptoactivos hasta el pago anticipado de deudas externas de empresas locales con acreedores vinculados. El sistema responde con más controles, creando una espiral de regulación y elusión que eleva el costo transaccional de toda la economía.

Para pensar en una salida ordenada conviene mirar no solo los precedentes locales de 2015-2016 o 2019-2020, sino experiencias regionales más recientes. Perú levantó sus controles de capitales en los años noventa combinando acumulación previa de reservas, reforma fiscal y un esquema de metas de inflación creíble. Brasil, tras la crisis de 2002, optó por una liberalización gradual que incluyó la unificación cambiaria y la creación de un mercado de futuros profundo. Ambos casos comparten un elemento ausente en el debate argentino actual: la reconstrucción de confianza previa al levantamiento total.

En términos prácticos, cualquier estrategia de normalización en 2026 debería considerar al menos tres capas. Primero, la unificación cambiaria propiamente dicha, que requiere definir un nivel de equilibrio que no destruya el stock de reservas netas. Segundo, la eliminación coordinada de las restricciones micro: no se puede levantar el cepo para las personas y mantenerlo para las empresas importadoras sin generar distorsiones. Tercero, y quizá lo más difícil, la reconstrucción institucional: un esquema de metas de inflación reforzado, reglas fiscales de largo plazo y una comunicación transparente del BCRA que reduzca la incertidumbre.

El riesgo de una liberalización mal secuenciada es conocido: salto cambiario, pérdida de reservas y reinicio del ciclo. Por eso los policy makers locales suelen preferir el “cepo inteligente”, es decir, aquel que se va relajando selectivamente según la estacionalidad de los ingresos de divisas. En la práctica, esto equivale a administrar la escasez en lugar de resolverla. Mientras el país no logre generar superávit comercial estructural y recuperar acceso voluntario al financiamiento externo, el cepo —con sus capas, excepciones y costos ocultos— seguirá siendo parte del paisaje económico argentino.

Entender su funcionamiento real, más allá de la anécdota del límite de 200 dólares, es el primer paso para evaluar con seriedad qué tipo de salida es viable y en qué plazos. No se trata solo de abrir o cerrar una canilla. Se trata de rediseñar un sistema de incentivos que, por ahora, sigue premiando la elusión y castigando la previsibilidad.