Dólar hoy: cotizaciones del blue, oficial, MEP y CCL este viernes 3 de julio

Las principales cotizaciones del dólar muestran movimientos moderados en una jornada sin grandes novedades macro. Repasamos los valores del blue, oficial, MEP y CCL con el contexto que importa para inversores y empresas.

El dólar blue cotiza este viernes 3 de julio a $1.480 para la compra y $1.510 para la venta, según relevamientos en cuevas del microcentro porteño. La brecha con el oficial se ubica en torno al 45%, nivel que no genera alarmas inmediatas pero que sigue siendo monitoreado de cerca por el equipo económico.

El dólar oficial, que incluye el impuesto PAIS y la percepción de Ganancias, se ubica en $1.045, mientras que el tipo de cambio mayorista del Banco Central cerró la jornada anterior en $920. La brecha entre ambos sigue siendo uno de los principales focos de atención de los operadores.

En el segmento bursátil, el dólar MEP opera en $1.320, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se negocia en torno a $1.355. Ambos muestran una leve suba respecto al cierre del jueves, pero sin alterar la tendencia de las últimas semanas de relativa estabilidad.

¿Qué explica la calma cambiaria?

La estabilidad actual responde a una combinación de factores: acumulación de reservas por parte del BCRA, liquidación de exportaciones del agro que sigue siendo elevada y un mercado de futuros que no muestra señales de estrés. Sin embargo, analistas recuerdan que esta calma es frágil y depende en gran medida de la continuidad del superávit fiscal y de la política de crawling peg que el equipo de Caputo mantiene en 1% mensual.

Desde una perspectiva comparada, Argentina sigue moviéndose en un régimen de alta brecha múltiple que recuerda, con las obvias diferencias, los esquemas que aplicaron países como Venezuela o Líbano en sus peores momentos. La diferencia es que aquí el ajuste fiscal y la recomposición de reservas han permitido evitar una corrida.

Impacto en inversores y empresas

Para el inversor retail sofisticado, la brecha entre el MEP y el CCL sigue siendo una herramienta de cobertura. Quienes necesitan girar dólares al exterior encuentran en el CCL la cotización más representativa, aunque con comisiones y spreads que pueden llevar el costo efectivo por encima de $1.380.

Las empresas importadoras, por su parte, siguen operando bajo el esquema de acceso al MULC con autorizaciones del BCRA. La brecha con el blue les genera distorsiones contables y de costos que complican la planificación.

Riesgos hacia adelante

El dato de inflación de junio, que se conocerá la próxima semana, será clave. Si el IPC vuelve a mostrar una desaceleración por debajo del 2% mensual, el crawling peg actual se vuelve más sostenible. Si, en cambio, la inercia se mantiene por encima de ese umbral, la presión sobre las cotizaciones paralelas puede reaparecer con fuerza.

Quien haya seguido la historia cambiaria argentina en las últimas dos décadas reconocerá el patrón: períodos de relativa calma seguidos de saltos abruptos cuando alguna variable clave (fiscal, reservas o expectativas) se desalinea. Por ahora, el mercado parece creer que esa desalineación está lejos. Pero la memoria financiera local aconseja no confiarse demasiado.