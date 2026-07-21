El candado que protege toda la bicicleta de un solo golpe: innovación contra el robo

Un nuevo dispositivo permite asegurar simultáneamente cuadro, ruedas y accesorios de la bicicleta con un solo candado reforzado, reduciendo drásticamente el riesgo de robo en segundos.

Un nuevo dispositivo promete cambiar las reglas del juego para quienes usan la bicicleta como medio de transporte diario en ciudades cada vez más hostiles para la movilidad sostenible. Se trata de un candado inteligente que, con un solo mecanismo, asegura el cuadro, ambas ruedas y hasta los accesorios principales, eliminando la necesidad de múltiples cerraduras que suelen dejar partes vulnerables.

El diseño, desarrollado por un equipo de ingenieros industriales en colaboración con diseñadores de productos, utiliza un cable de acero trenzado de alta resistencia recubierto por un material resistente a cortes y sierras. El sistema se fija al cuadro mediante un anclaje permanente y se extiende para envolver las ruedas y el sillín o canasto en un solo movimiento. Una vez cerrado, el candado se activa mediante una app o una llave física reforzada, y cuenta con un sensor que alerta al propietario vía notificación si se detecta manipulación.

Según datos de organizaciones de ciclistas urbanos, en Buenos Aires se roban más de 15.000 bicicletas por año, la mayoría en menos de 30 segundos. Los ladrones suelen usar herramientas simples como cortafríos o taladros portátiles. Este nuevo candado busca elevar ese umbral de tiempo y esfuerzo más allá de lo práctico para un ladrón común, lo que reduce significativamente el atractivo del robo.

El invento no solo se centra en la dureza del material. Incorpora un diseño que evita puntos débiles: no hay bisagras expuestas ni partes que puedan cortarse fácilmente. Además, el anclaje al cuadro impide que se lleven la bicicleta entera sin dañar irreversiblemente el marco, lo que desincentiva a los revendedores de partes.

Desde el punto de vista práctico, el peso adicional es mínimo —apenas 850 gramos— y el tiempo de uso es similar al de un candado tradicional. Su precio estimado rondará los 18.000 pesos en el mercado local, lo que lo posiciona como una opción accesible frente a la pérdida total de una bicicleta de gama media.

Expertos en seguridad urbana destacan que ninguna cerradura es infalible, pero combinar este sistema con estacionamiento en lugares visibles y el uso de GPS trackers eleva la protección a niveles inéditos para el ciclista cotidiano. El producto comenzará a comercializarse en Argentina durante el segundo semestre de 2025, tras pruebas exitosas en Europa y Estados Unidos.

Mientras las ciudades invierten en ciclovías y estacionamientos seguros, dispositivos como este cierran la brecha tecnológica que todavía hace riesgoso dejar la bicicleta en la calle. Para muchos, podría ser la diferencia entre seguir pedaleando o volver al subte.