El Mundial de señales: dónde quiere avanzar el Gobierno para que crezca la inversión

El Ejecutivo busca enviar mensajes claros al mercado para atraer capitales, pero la brecha entre anuncios y ejecución sigue siendo el principal obstáculo. Análisis de las señales más relevantes en un contexto global complicado.

El Gobierno argentino parece jugar un Mundial de señales. En un contexto donde los flujos hacia mercados emergentes siguen condicionados por la tasa de la Fed y la rivalidad geopolítica entre Washington y Pekín, la administración de Javier Milei apuesta a que un conjunto de gestos regulatorios y macroeconómicos convenza a los inversores de que esta vez el ciclo puede ser distinto.

La metáfora no es casual. Como en un torneo, hay varias canchas abiertas al mismo tiempo: la reforma laboral que busca descomprimir costos, la ley de bases que avanza en desregulaciones sectoriales, el intento de normalizar la relación con el FMI y el esfuerzo por estabilizar las expectativas inflacionarias. Cada una de estas jugadas busca generar un efecto demostración. Pero, como bien sabe quien sigue la historia económica comparada, las señales valen en la medida en que se sostienen en el tiempo y se traducen en resultados medibles.

La reforma laboral como bandera

Uno de los terrenos donde el Ejecutivo más ha insistido es el laboral. El DNU que desreguló aspectos centrales de las relaciones de trabajo y la inclusión de capítulos específicos en la ley de bases apuntan a bajar el costo de contratación y reducir la litigiosidad. Desde la perspectiva de un inversor extranjero que evalúa radicarse en la Argentina, estos cambios pueden resultar atractivos si se comparan con el marco vigente durante la última década. Sin embargo, la judicialización masiva de las medidas y la resistencia sindical muestran que la traducción de la señal al terreno práctico todavía está en disputa.

Países como Polonia en los noventa o Chile en los ochenta usaron reformas laborales como palanca inicial de atracción de inversión. En ambos casos, el éxito dependió de que la reforma fuera parte de un paquete más amplio de estabilidad macro y previsibilidad regulatoria. Argentina aún está lejos de ofrecer ese combo completo.

Energía y minería: las dos apuestas sectoriales

El otro frente visible es el de los recursos naturales. El Gobierno ha enviado señales explícitas hacia el sector petrolero, gasífero y minero. La eliminación de cepos a la exportación de hidrocarburos y la promesa de un régimen especial para grandes inversiones (RIGI) en la ley de bases buscan dar certeza a proyectos de escala que requieren años de maduración.

Vaca Muerta ya atrae miradas de majors internacionales, pero la inversión sigue condicionada a la resolución del problema de precios internos y a la disponibilidad de divisas para importar insumos. En litio, la Argentina compite con Australia y Chile; allí la señal regulatoria debe ser acompañada de velocidad en las aprobaciones ambientales y de una política exterior que no genere ruido geopolítico innecesario.

El acuerdo con el FMI y la normalización financiera

Quizás la señal más importante para los mercados de capitales sea la relación con el Fondo. Después de meses de tensión, el staff level agreement alcanzado en las últimas semanas abre la puerta a un nuevo programa que, según fuentes del Palacio de Hacienda, podría incluir mayor flexibilidad en metas fiscales y un sendero más gradual de acumulación de reservas.

Quien haya seguido la evolución del consenso del FMI desde la crisis asiática de 1997 hasta hoy sabe que el organismo ya no exige los mismos ajustes ortodoxos de antaño. Eso juega a favor de la Argentina. Sin embargo, la historia reciente muestra que los acuerdos con el Fondo suelen romperse cuando la política doméstica choca contra las restricciones externas. La señal será creíble en la medida en que el Gobierno demuestre que puede cumplir las metas sin sacrificar el crecimiento en 2025.

Tipo de cambio y expectativas

El crawling peg del 2 % mensual sigue siendo uno de los instrumentos centrales. El Gobierno sostiene que la brecha cambiaria ya es manejable y que la unificación podrá encararse una vez que las reservas netas sean positivas. Para un inversor que piensa en pesos, esa promesa es clave: nadie quiere repetir la experiencia de 2018 o 2022. Pero la memoria de los mercados es larga. Hasta que no se vea una acumulación sostenida de reservas y una inflación que baje de manera consistente por debajo del 5 % mensual, la señal seguirá siendo tibia.

La mirada desde afuera

Desde Washington y desde los grandes fondos de Nueva York y Londres, la Argentina es vista hoy como una oportunidad de alto riesgo y alto retorno. Los informes de JP Morgan, Goldman Sachs y el Peterson Institute coinciden en que el ajuste fiscal fue más profundo de lo esperado, pero alertan sobre la fragilidad social y la falta de anclaje institucional. La geopolítica también juega: un acercamiento excesivo a China podría complicar el diálogo con el Tesoro estadounidense, mientras que una alineación automática con Washington genera rechazo en sectores internos.

Qué falta para que las señales se conviertan en inversión real

La experiencia comparada enseña que las reformas generan inversión cuando se combinan tres elementos: estabilidad macro de mediano plazo, un marco regulatorio que no cambie cada dos años y una secuencia ordenada de medidas. Argentina está enviando las señales correctas en varios tableros, pero todavía le falta consistencia y tiempo.

El Mundial de señales recién empieza. Si el Gobierno logra avanzar en la reforma jubilatoria, en la ley de blanqueo y en un acuerdo creíble con holdouts, es posible que en 2025 veamos los primeros goles concretos en términos de ingreso de capitales productivos. Hasta entonces, conviene mirar con atención no tanto lo que se anuncia, sino lo que efectivamente se ejecuta y se sostiene más allá de los titulares.