Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 2 de julio

El euro oficial y el blue mantienen movimientos acotados en un mercado cambiario dominado por la intervención del BCRA y las restricciones. Mirá las cotizaciones actualizadas y el contexto macro que las explica.

El euro oficial cerró este jueves 2 de julio en $1.285 para la compra y $1.345 para la venta en las principales entidades bancarias, según el relevo del Banco Central. La brecha con el blue se mantiene en torno al 18%, un nivel relativamente acotado para los estándares argentinos de los últimos años.

En el mercado informal, el euro blue se negoció a $1.580 para la compra y $1.610 para la venta, con poca variación respecto del miércoles. Los operadores consultados señalan que la liquidez sigue siendo baja y que la mayor parte de las operaciones se concentra en billetes de denominaciones altas.

¿Por qué el euro no se mueve más?

La estabilidad relativa del tipo de cambio se explica por la combinación de dos factores: la intervención diaria del BCRA en el MULC y la persistencia del cepo cambiario. El Central acumuló en lo que va de 2025 compras netas por más de USD 3.200 millones, lo que le permitió recomponer reservas y al mismo tiempo moderar la volatilidad del dólar y sus pares.

Sin embargo, esta calma cambiaria es frágil. El tipo de cambio real multilateral (medido por el CEM) se encuentra en niveles cercanos a los de 2017, antes del salto de 2018-2019. Eso sugiere que, si no hay corrección fiscal y monetaria consistente, la brecha podría volver a ensancharse cuando se flexibilicen las restricciones.

Comparación histórica y regional

A diferencia de lo ocurrido entre 2020 y 2023, cuando el blue llegó a operar con brechas superiores al 100%, el diferencial actual es más manejable. Brasil, por ejemplo, opera con un spread de menos de 2% entre el dólar comercial y el paralelo. La diferencia no es solo cuantitativa: refleja regímenes cambiarios y credibilidad de política económica radicalmente distintos.

En términos de poder adquisitivo, el euro blue a $1.610 equivale a un salario mínimo argentino de poco más de 400 euros. Esa cifra no es un dato menor para familias que tienen gastos en moneda europea (colegios bilingües, viajes, importaciones de medicamentos o servicios digitales).

Qué mirar en los próximos días

El mercado estará atento a dos variables. Primero, el ritmo de liquidación del agro: si se mantiene por encima de los USD 200 millones diarios promedio, el BCRA podrá seguir comprando reservas sin necesidad de endurecer el cepo. Segundo, la evolución de las expectativas de devaluación implícitas en los futuros del Rofex. Hoy la brecha entre el spot y el futuro a diciembre muestra una devaluación esperada de alrededor del 28% anualizada, todavía elevada pero por debajo de los picos de 2024.

Mientras el Gobierno mantenga el superávit primario y el BCRA siga absorbiendo pesos a través de las letras de liquidez, el euro blue debería seguir moviéndose en rangos acotados. Pero la historia argentina enseña que este tipo de equilibrios suelen ser temporarios cuando no vienen acompañados de reformas estructurales.

Nota: Los valores mencionados son aproximados al cierre del mercado del jueves 2 de julio y pueden variar ligeramente según la entidad o el operador. Para decisiones de inversión o pagos internacionales se recomienda consultar cotizaciones en tiempo real y considerar costos de transacción.