Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 1 de julio

El euro oficial y el blue mostraron movimientos moderados en la primera jornada de julio. Analizamos los valores, el contexto cambiario local y qué implica la brecha para inversores y ahorristas.

Este miércoles 1 de julio, el euro oficial cotiza en bancos y casas de cambio a $1.245 para la compra y $1.285 para la venta, según el promedio relevado por el Banco Central. Se trata de un leve ajuste respecto al cierre del martes, en línea con la política de crawling peg que mantiene el BCRA en torno al 2% mensual.

Por su parte, el euro blue se negocia en el mercado informal a $1.480 para la compra y $1.510 para la venta. La brecha entre el blue y el oficial se ubica en el 17,5%, un nivel relativamente acotado para los estándares argentinos de los últimos años, aunque todavía significativo para quienes necesitan acceder a divisas sin restricciones.

Contexto cambiario en la primera mitad del año

El primer semestre de 2026 cerró con una acumulación de reservas netas positiva para el BCRA, aunque el ritmo de recomposición fue más lento de lo esperado. La liquidación de exportaciones agrícolas fue menor a la de 2025 por problemas climáticos en el centro del país, lo que obligó al organismo a dosificar ventas en el MULC. En este marco, la autoridad monetaria continuó con su estrategia de devaluación administrada, evitando saltos abruptos pero permitiendo que la brecha cambiaria se mantenga en un rango manejable.

Desde una perspectiva comparada, la brecha actual del euro se asemeja a la que se observó en Brasil durante 2015-2016, cuando el real enfrentaba presiones externas y fiscales simultáneas. En ese caso, la brecha entre el dólar comercial y el paralelo llegó a superar el 25% antes de que el Banco Central brasileño interviniera con mayor fuerza.

¿Qué implica para el inversor argentino?

Para el ahorrista que busca preservar valor en moneda extranjera, la diferencia entre el euro oficial y el blue sigue siendo relevante. Quienes pueden acceder al mercado formal (a través de cupo de 200 dólares mensuales o por operaciones comerciales) encuentran un precio sensiblemente más bajo. Sin embargo, la mayoría de las operaciones de mediano y gran porte terminan resolviéndose en el contado con liquidación o en el blue, donde la liquidez es mayor.

El euro, a diferencia del dólar, tiene una demanda más estacional asociada al turismo y a pagos en Europa. Con el comienzo de las vacaciones de invierno en el hemisferio norte, es habitual ver un repunte de la demanda de euros que puede presionar al blue en las próximas semanas. Quienes operan en el mercado informal recomiendan monitorear la evolución del MEP y el CCL, ya que suelen anticipar movimientos del blue.

Mirada global: el euro frente al dólar

En el plano internacional, el euro se mantiene relativamente estable frente al dólar, cotizando alrededor de 1,08-1,09 en los mercados mayoristas. La paridad refleja las expectativas de que el BCE mantenga tasas restrictivas por más tiempo que la Fed, aunque ambos bancos centrales enfrentan presiones internas para relajar la política monetaria ante datos de inflación que muestran cierta resistencia.

Para Argentina, que mantiene una canasta de reservas diversificada, la fortaleza relativa del euro tiene impacto en la valuación de los títulos soberanos en euros y en la deuda bajo legislación europea. Un euro más fuerte encarece el servicio de esa porción de la deuda, aunque el efecto es marginal comparado con el peso de los bonos en dólares.

En resumen, el primer día de julio deja un panorama cambiario sin grandes sorpresas: el oficial sigue su sendero previsible y el blue se mantiene dentro de un rango que, sin ser cómodo, tampoco genera pánico. La verdadera prueba llegará en las próximas semanas, cuando se acelere la liquidación de la cosecha gruesa y se defina si el BCRA puede acumular reservas suficientes para enfrentar los pagos de deuda del segundo semestre.