Euro hoy y euro blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 3 de julio

Conocé las cotizaciones actualizadas del euro oficial, euro blue y las brechas con el dólar. El tipo de cambio sigue siendo clave para quienes ahorran en moneda extranjera o viajan al exterior.

El euro oficial cerró este viernes 3 de julio a $1.248,50 para la compra y $1.308,50 para la venta en el Banco Nación, según datos del mercado. Esto representa una suba leve respecto del cierre del jueves, manteniendo la tendencia de las últimas semanas donde el tipo de cambio se mueve con relativa calma dentro del esquema de crawling peg.

Por su parte, el euro blue se negoció en el mercado informal alrededor de los $1.410 para la compra y $1.450 para la venta. La brecha entre el euro blue y el oficial se ubica en el orden del 10,8%, uno de los diferenciales más bajos de los últimos meses. Esto contrasta fuertemente con los picos de 2023, cuando la brecha superaba el 100%.

¿Por qué importa el euro para el inversor argentino?

Aunque el dólar sigue siendo la moneda de referencia para los ahorristas locales, el euro gana terreno como opción de resguardo de valor, especialmente para quienes planean gastos en Europa o buscan diversificar dentro de las monedas fuertes. En los últimos doce meses, el euro blue acumuló una variación nominal del 18%, por debajo de la inflación acumulada en el mismo período (alrededor del 55%).

"La pregunta no es solo a cuánto cotiza el euro hoy, sino en qué instrumento conviene tenerlo", explica un operador de una ALYC del microcentro. Las opciones van desde el MEP (a través de bonos como el AL30 o GD30) hasta la compra directa en el mercado blue, cada una con sus costos, tiempos de liquidación y riesgos regulatorios.

Comparación con el dólar

El dólar blue cerró la jornada en torno a $1.380 para la compra y $1.410 para la venta. Esto implica que el euro blue se negocia con una prima de aproximadamente 3% respecto del dólar paralelo. En el segmento MEP, el dólar operó cerca de $1.320, mientras que el euro MEP se ubicó en torno a los $1.370.

Mirémoslo desde el lado del inversor con un horizonte de seis meses: quien tiene euros en mano hoy debe decidir si los mantiene en efectivo, los pasa a un plazo fijo en euros (que en algunos bancos paga tasas cercanas al 1% anual en moneda extranjera) o los invierte en bonos soberanos en euros, que ofrecen carry más atractivo pero con riesgo crediticio.

Qué pasó en lo que va del año

Desde enero, el euro oficial acumuló una suba de 9,2%, mientras que el blue avanzó 11,4%. La brecha se mantuvo relativamente estable, lejos de los niveles de tensión que se vieron durante 2024. Esto responde, en parte, a la mayor oferta de dólares del agro y a la política cambiaria del BCRA, que sigue interviniendo en el MULC con fuerza.

Para quien viaja a Europa en las próximas semanas, el dato relevante es que el euro tarjeta (con el impuesto PAIS y la percepción a cuenta de Ganancias) se ubica cerca de los $1.650. Eso hace que muchos opten por llevar euros en efectivo o usar tarjetas prepagas recargadas en el exterior.

En la práctica, esto significa que la elección de qué euro comprar depende fuertemente del monto, el horizonte de uso y la tolerancia al riesgo de cada persona. No es lo mismo quien necesita euros para vacacionar en agosto que quien los guarda como parte de una cartera diversificada.

Pongamos números: si tenés €5.000 para cambiar, la diferencia entre hacerlo al oficial (con cepo) y al blue puede superar los $700.000. Esa brecha justifica, para muchos, el costo de oportunidad de operar en el mercado informal o a través de instrumentos bursátiles.

El mercado seguirá atento a la evolución de la inflación local y a las definiciones del gobierno sobre el futuro del cepo. Mientras tanto, el euro se mantiene como una alternativa válida, aunque secundaria, al dólar en las carteras de los inversores argentinos.