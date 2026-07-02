Facilidades ARCA: el Gobierno analiza reflotar un plan de pagos especial para pymes

La AFIP evalúa relanzar un régimen de facilidades de pago similar al que venció en marzo. Cuáles serían las condiciones y a quiénes alcanzaría el nuevo plan.

El Gobierno nacional analiza reflotar un nuevo plan de facilidades de pago a través del sistema ARCA para aliviar la carga impositiva de las pymes. La iniciativa sería similar a la que estuvo vigente hasta marzo de este año y que permitió regularizar deudas en cuotas con tasas de interés más accesibles que las del mercado.

Según fuentes de la AFIP, el objetivo es dar oxígeno a un sector que viene sufriendo la contracción de la actividad económica, la caída del consumo y el elevado costo financiero. El plan anterior permitía financiar obligaciones vencidas hasta fines de 2024 en hasta 120 cuotas, con una tasa de interés que combinaba componentes fijos y variables pero que resultaba más conveniente que refinanciar con bancos o con la propia tarjeta de crédito.

¿Qué se sabe hasta ahora del nuevo régimen?

El esquema en estudio mantendría el espíritu del anterior: alcanzar deudas de IVA, Ganancias, aportes previsionales y otros impuestos. Se espera que incluya una quita parcial de intereses resarcitorios y punitorios, algo que fue clave en la versión anterior para que las empresas pudieran adherir sin que el costo total se volviera prohibitivo.

La cantidad de cuotas y el esquema de tasas todavía están en discusión. En el plan que caducó, las primeras cuotas tenían mayor componente de capital y las tasas se actualizaban mensualmente según la tasa de interés de los instrumentos del Tesoro (similar a la Badlar). Fuentes del organismo indicaron que se buscará mantener un esquema “razonable” para que no quede descolgado de la evolución de la inflación y las tasas de mercado.

Quiénes podrían acceder

El nuevo plan ARCA estaría dirigido principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que cumplan con ciertos requisitos de regularidad contributiva y que no hayan adherido a planes anteriores o que hayan incurrido en incumplimientos. También se evalúa incluir a monotributistas y responsables inscriptos con facturación por debajo de determinados umbrales.

Desde el punto de vista del inversor o del dueño de una pyme, este tipo de facilidades puede ser una herramienta relevante para liberar flujo de caja. Muchas empresas que hoy tienen deudas impositivas acumuladas prefieren refinanciar con la AFIP antes que tomar crédito bancario a tasas que superan el 70% anual en algunos casos.

Sin embargo, conviene separar dos cosas: un plan de pagos alivia el corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo si la empresa no recupera rentabilidad. Por eso, antes de adherir, es clave proyectar los flujos futuros y verificar que las cuotas no comprometan la sustentabilidad del negocio.

Contexto macro que explica la medida

La economía argentina acumula varios meses de caída en la actividad industrial y comercial. Según datos del INDEC, la industria cayó 10,5% interanual en los primeros meses del año. En ese marco, la recaudación impositiva se resiente y el Gobierno busca evitar un aumento de la morosidad que luego sea más difícil de recuperar.

Lanzar un plan de pagos es, también, una forma de mejorar la recaudación futura: muchas empresas que adhieren terminan pagando lo que debían más los intereses reducidos, en lugar de entrar en un default fiscal prolongado.

Qué deberían mirar las pymes antes de anotarse

Comparar la tasa efectiva del plan versus la tasa de un crédito bancario o de financiamiento de proveedores. Evaluar el impacto en el flujo de caja mes a mes. Verificar si hay condonación de multas o solo de intereses. Analizar si adherir afecta la posibilidad de acceder a otros beneficios (como el Régimen de Incentivo a la Inversión).

Desde FortunaWeb venimos siguiendo cómo estos planes impactan en la liquidez de las empresas. En el anterior régimen, la adhesión superó las 45.000 pymes, según datos oficiales. Si el nuevo plan mantiene condiciones atractivas, es probable que se repita un número similar.

El anuncio formal todavía no se produjo. Cuando se publique el decreto o la resolución general correspondiente, volveremos con un análisis más detallado de las tasas, plazos y requisitos. Mientras tanto, si sos titular de una pyme con deudas impositivas, conviene ir preparando la documentación contable y fiscal para actuar rápido una vez que se abra la inscripción.

En un contexto donde el crédito formal sigue siendo caro y escaso, las facilidades ARCA se convierten en una de las pocas herramientas de financiamiento “barato” que tiene disponible el sector privado. Pero, como siempre, la clave está en leer la letra chica y proyectar números reales antes de firmar.