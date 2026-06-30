Factura electrónica ARCA: quiénes quedan obligados desde el 1 de julio

La AFIP reemplazó la Resolución 5824 por un esquema más gradual. A partir del 1 de julio, nuevos contribuyentes deberán emitir facturas electrónicas a través de ARCA. Detalles de quiénes entran y qué implica el cambio.

A partir del 1 de julio de 2025, un nuevo grupo de contribuyentes quedará obligado a utilizar el sistema de factura electrónica a través de ARCA, el aplicativo que la AFIP viene impulsando como plataforma centralizada. La medida forma parte de un esquema más gradual que reemplazó a la Resolución General 5824, formalmente abrogada antes de su entrada plena en vigencia.

El cambio busca ordenar la migración hacia la facturación digital sin generar los costos abruptos que había previsto el esquema original. Según el nuevo cronograma, entran en la obligación monotributistas de categorías más altas, responsables inscriptos con facturación anual superior a determinado umbral y ciertos profesionales que hasta ahora operaban con facturas tipo C o sistemas propios.

¿Quiénes deben empezar a usar ARCA desde julio?

Monotributistas de categorías G a K que emitan más de un volumen determinado de comprobantes mensuales.

Responsables inscriptos en IVA que no hubieran migrado aún y que superen los $15 millones de facturación anual promedio de los últimos dos ejercicios.

Prestadores de servicios profesionales (contadores, abogados, arquitectos, entre otros) que facturen a empresas grandes y que hasta ahora usaban modalidades mixtas.

Pequeños comercios y prestadores que operan con aplicaciones de e-commerce integradas.

La AFIP comunicó que el aplicativo ARCA permite generar, validar y enviar facturas electrónicas de manera más ágil que los sistemas anteriores, con validación en tiempo real y menor necesidad de almacenamiento local. Sin embargo, analistas advierten que el cambio implica costos de adaptación para quienes todavía operan con software propio o con el viejo “Comprobantes en Línea”.

Desde el punto de vista macro, la medida se inscribe en la tendencia regional de digitalización fiscal. Países como Chile y Uruguay avanzaron en esquemas similares hace más de una década, logrando reducir la evasión y mejorar la trazabilidad. En Argentina, la migración masiva a factura electrónica comenzó en 2015 y se aceleró durante la pandemia, pero siempre con excepciones y prórrogas.

Impacto práctico para los obligados

Quienes queden alcanzados deberán registrarse en ARCA antes del 30 de junio. El sistema permite importar datos de clientes, generar plantillas y, en algunos casos, integrarse con plataformas de e-commerce. Para aquellos que ya usan facturadores electrónicos privados, la AFIP habilitó un proceso de migración de certificados digitales.

Desde el lado del inversor y del empresario, el cambio refuerza la necesidad de actualizar sistemas contables. Contadores consultados estiman que el 35% de los monotributistas de categorías altas todavía no completó la migración. El incumplimiento puede derivar en multas y en la imposibilidad de deducir gastos para sus clientes.

La decisión de posponer y adecuar la 5824 evita un shock regulatorio en un contexto de alta inflación y costos crecientes. Sin embargo, el esquema gradual mantiene la dirección: en los próximos 18 meses se espera que más del 80% de las facturas que se emitan en el país sean electrónicas y trazables en tiempo real.

Para quienes todavía no están obligados, conviene monitorear el próximo escalón previsto para octubre y enero de 2026. La tendencia es clara: la factura en papel y los sistemas no integrados tienen fecha de vencimiento.