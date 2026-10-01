Facturación, ganancia y precio de venta: cómo preparar los números de un negocio digital

Una tabla práctica para documentar facturación, costos, ganancia y dependencia del fundador antes de publicar un negocio digital.

Una cifra anual atractiva puede ocultar un negocio frágil. También puede ocurrir lo contrario: una operación pequeña puede estar bien documentada y requerir pocas horas de trabajo. Para presentar un negocio digital conviene separar ventas o facturación, cobros, costos, resultado, caja, recurrencia y dependencia del fundador antes de discutir un precio.

El primer paso es fijar período y respaldo

No alcanza con anotar cuánto “ingresó” últimamente: puede referirse a una venta registrada o al dinero efectivamente cobrado. Cada dato necesita nombre, período y respaldo: comprobantes, registros de cobro, extractos, reportes de plataforma o una conciliación propia. Si hay varias monedas, se conserva la original y se explica el criterio de conversión.

Las guías públicas de Business.gov.au separan el estado de resultados, que organiza ingresos y gastos de un período, del flujo de caja, que registra entradas y salidas de dinero. Es una distinción general para no mezclar conceptos; no traslada normas contables, fiscales ni de valuación de Australia a la Argentina.

Una serie mensual permite ver estacionalidad, diferencias entre facturación y cobro, meses sin actividad y cambios recientes. La información confidencial puede reservarse para una revisión posterior, pero debe estar ordenada.

Dato Cómo documentarlo Pregunta que ayuda a responder Ventas o facturación Importe registrado, criterio, moneda, canal y comprobante. ¿Qué se registró como venta y cuándo? Cobros Dinero recibido, fecha, moneda, medio y venta relacionada. ¿Qué parte de lo vendido entró en caja? Costos variables Comisiones, logística, consumo variable de infraestructura u otros importes ligados a ventas o uso. ¿Qué costo adicional genera operar más? Costos fijos base Hosting base, licencias periódicas, administración y servicios aun sin ventas. ¿Cuál es la base para sostenerlo? Resultado Ingresos y gastos del período bajo un criterio constante. ¿Hubo ganancia o pérdida bajo ese criterio? Caja Saldo inicial, entradas, salidas y saldo final. ¿Hubo fondos disponibles para los pagos? Trabajo del fundador Horas, tareas y especialización requerida. ¿Depende de trabajo no remunerado? Concentración Principales clientes, productos o canales. ¿Depende de un solo origen de ingresos?

Facturación, cobros, resultado y caja no son lo mismo

La facturación o las ventas describen actividad registrada según un criterio declarado; no prueban que el dinero haya sido cobrado. El resultado compara ingresos y gastos; tampoco equivale al saldo disponible. La caja sigue movimientos efectivos: una venta pendiente puede mejorar el resultado y no aportar fondos para un pago inmediato.

El momento también importa. Una licencia anual puede salir de caja en un mes aunque su costo se analice durante el período de uso. Conviene conservar ambas vistas y explicar ajustes, sin llamar “caja” a un resultado estimado.

Si el fundador atiende soporte, vende, programa o administra campañas sin asignar un costo, el resultado puede no reflejar lo que otra persona necesitaría para continuar. La ficha debe declarar tareas y tiempo, aunque no adopte una única forma de valuarlos.

Recurrencia no significa permanencia

En un SaaS, membresía o servicio periódico, conviene separar ingresos recurrentes de cobros extraordinarios e informar cancelaciones, descuentos y concentración. Un pago mensual no garantiza repetición: lo útil es mostrar la historia disponible y adaptar las variables al mecanismo económico real del activo.

Cómo construir un paquete numérico

Elegir una ventana representativa y conservar una serie anterior si existe. Registrar por separado ventas o facturación y cobros, con fecha, moneda, origen y respaldo. Separar costos variables, costos fijos base y movimientos extraordinarios. Calcular el resultado con una regla constante y, aparte, conciliar entradas, salidas y caja. Registrar concentraciones materiales de clientes, canales o productos. Agregar horas y tareas del fundador y servicios de terceros. Preparar respaldos, protegiendo datos personales y secretos comerciales.

Plantilla mensual mínima

Dato Importe Moneda Período o fecha Respaldo Ventas o facturación — — — — Cobros — — — — Costos variables — — — — Costos fijos base — — — — Resultado del período — — — — Entradas y salidas de caja — — — — Saldo final de caja — — — —

Es un índice de preparación, no un estado contable ni una recomendación de inversión. Cada negocio debe adaptar categorías y obtener asesoramiento local.

Del resultado al precio pretendido

El precio de publicación es una decisión del vendedor. Puede considerar activos incluidos, estabilidad, crecimiento, riesgos, concentración, documentación, transferibilidad y trabajo pendiente. Ninguno de esos factores produce por sí solo un múltiplo universal. Comparar operaciones ajenas sin conocer sus condiciones puede generar una precisión aparente y poco útil.

Conviene diferenciar tres conceptos: los datos históricos, que deberían poder respaldarse; la expectativa futura, que siempre contiene incertidumbre; y el precio pretendido, que expresa una posición de negociación. Presentarlos por separado ayuda a que un interesado entienda qué parte es evidencia y cuál es una hipótesis.

Qué aporta una publicación en Qapitaliza

Qapitaliza permite presentar el activo en un marketplace argentino, con publicación gratuita en la etapa actual, verificación del vendedor y curaduría humana. Ofrece una guía para ordenar criterios, pero no tasa el negocio ni certifica sus números. Vendedor y comprador siguen siendo responsables de revisar la información y acordar las condiciones de una eventual operación.

La guía de criterios de valuación de Qapitaliza puede servir como punto de partida. El objetivo no es adivinar una cifra exacta, sino hacer visible qué se vende, cómo funciona económicamente y qué supuestos quedan abiertos.

Información vigente al 1 de octubre de 2026.