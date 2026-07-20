Gobierno excluye por decreto las sumas no remunerativas del cálculo de aportes sindicales

La Secretaría de Trabajo ya no podrá homologar convenios colectivos que dispongan descuentos sindicales sobre sumas no remunerativas. El decreto busca limitar el impacto de estos pagos en las contribuciones obligatorias.

El Gobierno nacional publicó un decreto que modifica el régimen de aportes y contribuciones sindicales al excluir expresamente las sumas no remunerativas del cálculo de esos descuentos.

La medida, que ya entró en vigencia, establece que la Secretaría de Trabajo ya no podrá homologar convenios colectivos que incluyan cláusulas para descontar aportes sindicales sobre este tipo de pagos. Se trata de un cambio relevante en la relación entre empresas, trabajadores y sindicatos, que venía generando controversia en las paritarias.

¿Qué son las sumas no remunerativas?

Son aquellos pagos que no integran el salario básico ni generan aportes jubilatorios ni obra social. Suelen utilizarse en acuerdos paritarios para otorgar incrementos sin elevar la base imponible. En la práctica, muchas veces se transformaban en un vehículo para aumentar la recaudación sindical sin impactar en los costos laborales formales de las empresas.

Hasta ahora, varios convenios colectivos incluían cláusulas que permitían descontar un porcentaje (generalmente entre 1% y 2%) de estas sumas a título de aporte sindical. El nuevo decreto corta esa posibilidad de raíz: las sumas no remunerativas quedan fuera del universo sujeto a retención por parte de los empleadores.

Impacto en las finanzas sindicales

Para los gremios, el cambio puede representar una reducción significativa en su recaudación. En un contexto de alta inflación y renegociaciones salariales frecuentes, las sumas no remunerativas habían ganado peso como componente de los acuerdos. Ahora, esa vía se cierra.

Desde el punto de vista de las empresas, el decreto alivia la carga administrativa y reduce el costo laboral indirecto. Varios sectores productivos venían reclamando mayor previsibilidad en los convenios colectivos y una menor “carga oculta” en las paritarias.

Contexto macro y laboral

La decisión se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo para ordenar las relaciones laborales y reducir costos que, según el Gobierno, desincentivan la formalización del empleo. En los últimos meses, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo han impulsado varias medidas en esa dirección, buscando compatibilizar la recomposición de ingresos con la sostenibilidad de las empresas.

Especialistas consultados coinciden en que el decreto busca “desindexar” parte de la recaudación sindical de los mecanismos de ajuste salarial. Sin embargo, advierten que su efectividad dependerá de cómo evolucionen las próximas negociaciones paritarias y si los sindicatos logran compensar esta pérdida por otras vías.

¿Qué cambia para el trabajador?

Para el empleado en relación de dependencia, el impacto es indirecto. Por un lado, recibirá neto un poco más cuando se le pague una suma no remunerativa, porque no se le retendrá el aporte sindical sobre ese monto. Por otro, podría traducirse en menor poder de negociación colectiva si los gremios ven reducida su caja.

Desde el punto de vista del inversor o del empresario, esta medida se lee como una señal de mayor certidumbre regulatoria en el costo laboral. En un año donde la inflación sigue siendo el principal desafío, cualquier reducción de costos no salariales es bienvenida, aunque su magnitud sea acotada.

El decreto se publicó en el Boletín Oficial y ya es de aplicación inmediata. Queda por ver si genera alguna reacción judicial o si los sindicatos logran incluir compensaciones en los próximos convenios. Por ahora, el mensaje es claro: las sumas no remunerativas no podrán ser base de cálculo para aportes obligatorios.

Pongamos números aproximados. Si un convenio contemplaba un 1,5% de aporte sobre $200.000 mensuales en sumas no remunerativas, el trabajador dejaba de percibir $3.000 por mes y el gremio recibía ese monto. Con el nuevo decreto, esos $3.000 quedan en el bolsillo del trabajador y el sindicato pierde esa fuente de financiamiento.

La medida refuerza la idea de que el Gobierno busca acotar el peso relativo de los sindicatos en la determinación del costo laboral total, aunque sin tocar directamente las alícuotas de aportes sobre el salario remunerativo.