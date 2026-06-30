Invento millonario: adolescente de 14 años diseña dispositivo que ahorra más de 5 litros de agua por ducha

A través de un proyecto escolar, una joven argentina creó un aparato que recupera el agua que se pierde mientras se calienta la ducha, con un impacto potencial significativo en el consumo doméstico.

Una adolescente de 14 años de Buenos Aires se convirtió en la noticia del día al presentar un dispositivo que, según sus cálculos, puede ahorrar más de 5 litros de agua por cada ducha. El invento, desarrollado como parte de un proyecto escolar de ciencias, busca resolver uno de los desperdicios más cotidianos en los hogares: el agua que corre mientras se espera a que salga caliente.

El mecanismo es relativamente simple en su concepción pero ingenioso en la ejecución. El aparato se instala entre la salida de la ducha y el desagüe y redirige el agua fría inicial hacia un tanque de almacenamiento temporal. Una vez que el agua alcanza la temperatura deseada, el sistema permite reutilizar esa agua almacenada para el inodoro o para riego, cerrando el ciclo. Según las pruebas realizadas por la joven, el ahorro promedio supera los 5 litros por uso, lo que en un hogar de cuatro personas podría traducirse en más de 7.000 litros anuales.

El proyecto surgió en el marco de una materia de tecnología aplicada en su colegio secundario. La adolescente, que prefiere mantener su nombre en reserva por ahora, contó con el apoyo de sus profesores y de un mentor de una incubadora de startups educativas. "Vi que mi familia siempre dejaba correr el agua y pensé que tenía que haber una forma de aprovecharla", explicó en una entrevista reciente.

Desde el punto de vista técnico, el dispositivo utiliza materiales de bajo costo y accesibles: válvulas termostáticas, tubería PVC y un pequeño depósito de 10 litros. No requiere electricidad y su instalación es compatible con la mayoría de los sistemas de plomería existentes en Argentina. El prototipo ya fue probado en tres hogares diferentes con resultados consistentes.

El impacto potencial va más allá del ahorro individual. Si se escalara su adopción, podría contribuir a aliviar la presión sobre el consumo de agua en ciudades como Buenos Aires, donde el servicio de Aysa enfrenta desafíos crecientes por el aumento de la demanda y las restricciones climáticas. Organizaciones ambientales locales ya mostraron interés en el invento y están evaluando cómo llevarlo a escala piloto en barrios vulnerables.

La joven recibió una mención especial en una feria de ciencias provincial y ahora está en conversaciones con una universidad pública para refinar el diseño y buscar patentarlo. Su caso recuerda a otros inventores jóvenes que, partiendo de problemas cotidianos, lograron soluciones con alcance real. En un contexto de cambio climático y escasez hídrica creciente en varias regiones del país, iniciativas como esta adquieren una relevancia particular.

Más allá de los litros ahorrados, el verdadero valor del proyecto radica en la mentalidad que representa: la capacidad de ver oportunidades de mejora en rutinas que damos por sentadas. Mientras los grandes debates sobre política hídrica avanzan lentamente, innovaciones de base como esta pueden sumar de abajo hacia arriba. La adolescente ya está pensando en la versión 2.0: un modelo que incorpore sensores y una app para medir el ahorro en tiempo real.

En un país donde la conciencia ambiental aún tiene mucho camino por recorrer, historias como esta funcionan como recordatorio de que las soluciones a los grandes problemas a veces empiezan en el baño de casa.