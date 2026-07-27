PlayStation abandona el soporte físico: impacto en un negocio de u$s7.200 millones

Sony confirmaría el fin de los discos para PS6 a partir de 2028. La decisión reduce costos pero amenaza al mercado de usados y a miles de comercios que dependen de él.

Sony se prepara para dar un paso que muchos veían venir pero que pocos querían: eliminar por completo el soporte físico en su próxima generación de consolas. Según alertas recogidas por medios especializados, la PlayStation 6 no incluirá unidad de disco y la compañía dejará de fabricar y distribuir juegos en formato Blu-ray a partir de enero de 2028.

La medida, que reduce drásticamente los costos de producción, empaquetado, logística y distribución, representa al mismo tiempo un golpe directo a un mercado que mueve alrededor de 7.200 millones de dólares anuales solo en juegos usados, según estimaciones de la industria.

El segmento de reventa y segunda mano es especialmente relevante en Argentina y la región. Cadenas de locales dedicados, ferias y sitios de clasificados viven en gran medida de la rotación de títulos físicos. La eliminación del disco cortaría de raíz esa cadena: sin producto nuevo en formato tangible, el stock de usados se agota sin reposición y el valor residual de los juegos existentes se derrumba.

Desde el punto de vista de Sony, la jugada tiene lógica económica. La fabricación de discos implica costos variables que desaparecen con la distribución 100% digital. Además, el modelo digital permite mayor control sobre precios, descuentos y actualizaciones, además de eliminar el problema de la piratería física. Sin embargo, este último argumento pierde fuerza cuando se observa que el mercado de usados no es, en la mayoría de los casos, una vía de piratería sino de circulación secundaria de títulos ya comprados legalmente.

El impacto no se limita a los consumidores. Distribuidores, retailers y hasta algunos desarrolladores independientes que dependen de ediciones físicas limitadas verían afectado su modelo. En mercados emergentes como el argentino, donde el precio de un juego nuevo en formato digital muchas veces supera el presupuesto mensual de un jugador casual, la opción de comprar usado era una de las pocas vías de acceso al catálogo extenso de PlayStation.

La transición total al digital también genera interrogantes sobre la preservación del patrimonio cultural. Los juegos dejan de ser objetos que se pueden archivar, prestar o revender. Todo queda atado a cuentas, licencias y servidores que Sony puede modificar o cerrar en el futuro. Casos recientes de descontinuación de tiendas digitales en otras plataformas ya mostraron que los títulos pueden volverse inaccesibles incluso habiendo sido comprados.

Desde FortunaWeb venimos siguiendo cómo las grandes tecnológicas consolidan modelos de suscripción y consumo en la nube. El movimiento de Sony se alinea con la estrategia de Microsoft con Xbox All Access y con el fuerte impulso de servicios como PlayStation Plus. El riesgo es que, al eliminar la propiedad real del producto, se termine concentrando aún más el poder de fijación de precios y de acceso en una sola empresa.

El mercado de usados de videojuegos representa hoy una porción significativa del negocio global. Según datos de la industria citados en reportes recientes, solo en Estados Unidos supera los 5.000 millones de dólares anuales. Extrapolando a nivel mundial y agregando mercados emergentes, la cifra de 7.200 millones parece conservadora. Ese volumen no solo beneficia a los vendedores: también mantiene activa una comunidad que muchas veces termina comprando nuevos títulos después de probar usados.

Sony aún no hizo un anuncio oficial, pero las señales son consistentes: la PS5 ya se vende en una versión sin lector de discos que representa más del 60% de las ventas en varios mercados. El salto a eliminarlo por completo en la próxima generación parece el paso lógico de una estrategia definida hace años.

Queda por ver cómo reaccionará la comunidad y si surgen alternativas. Algunas voces ya plantean que estudios independientes o editoriales third-party podrían seguir ofreciendo ediciones físicas limitadas a través de otros canales, aunque sin el respaldo de Sony el costo y la escala serían muy distintos.

Lo concreto es que, a partir de 2028, el modelo de negocio de PlayStation dará un giro definitivo hacia lo digital. Para los jugadores que valoran la posesión tangible, el coleccionismo o simplemente la opción de revender, el cambio representa una pérdida de libertad y de valor económico. Para Sony, una reducción de costos y mayor control. El mercado dirá si el trade-off vale la pena.