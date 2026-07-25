MATTE: la primera yerba mate del mundo que hidrata y sus secretos

Un emprendedor de San Pedro creó una yerba mate funcional que aporta hidratación además de los beneficios tradicionales. Conocé su fórmula, cómo se diferencia del resto y a qué precio se consigue.

Un emprendedor argentino radicado en San Pedro, provincia de Buenos Aires, desarrolló lo que se presenta como la primera yerba mate funcional del mundo con propiedades hidratantes. Se llama MATTE y combina la infusión tradicional con una fórmula que busca sumar valor agregado en un mercado cada vez más orientado al bienestar.

La idea surgió de la necesidad de diferenciarse en una categoría saturada. Según su creador, la yerba incorpora una combinación patentada de electrolitos y compuestos naturales que ayudan a reponer líquidos y minerales, sin alterar el sabor clásico de la mateada. No se trata de una bebida lista para tomar, sino de una yerba seca que, al ser cebada de manera convencional, libera estos componentes.

Desde el punto de vista nutricional, la propuesta apunta a un nicho que valora la funcionalidad sin renunciar a la tradición. En un país donde el consumo per cápita de yerba mate supera los 6 kilos anuales, agregar un claim de hidratación puede resultar atractivo para deportistas, trabajadores al aire libre o simplemente consumidores preocupados por la ingesta diaria de líquidos.

Los secretos de la fórmula

Aunque la empresa mantiene bajo reserva la composición exacta por temas de propiedad intelectual, se sabe que incluye sales minerales seleccionadas y extractos de plantas que mejoran la retención de agua. El proceso de secado y molienda se adaptó para que estos aditivos no se degraden con el calor del agua ni modifiquen drásticamente el gusto amargo característico.

“Queríamos que sea mate de verdad, no un sucedáneo”, explicó el emprendedor en entrevistas recientes. La hoja proviene de productores de Misiones y Corrientes, se procesa en San Pedro y se envasa en paquetes de 500 gramos con diseño minimalista que resalta el concepto de funcionalidad.

Precio y dónde comprarla

El producto se posiciona en el segmento premium. Un paquete de 500 gramos tiene un precio aproximado de $4.200 en sitios de e-commerce y tiendas especializadas de Buenos Aires y el interior. En comparación, una yerba tradicional de buena calidad ronda los $1.800-$2.500 el medio kilo, por lo que MATTE se ubica casi al doble.

Se puede conseguir a través de su sitio web oficial, en algunas dietéticas y en marketplaces como Mercado Libre. Por el momento no tiene distribución masiva en supermercados, lo que refuerza su carácter de producto nicho y artesanal.

Desde la perspectiva de inversión y consumo, este tipo de innovaciones reflejan una tendencia global: la búsqueda de alimentos y bebidas con funcionalidades específicas (functional foods). En Argentina, donde la yerba mate es parte de la identidad cultural, estas versiones “mejoradas” compiten con el auge de las bebidas energizantes y los suplementos importados.

Queda por ver si el consumidor masivo valida el diferencial de hidratación o si el producto queda circunscrito a un público early adopter. Mientras tanto, el emprendedor de San Pedro ya evalúa ampliar la línea con otras variantes funcionales.

Nota: Esta nota se basa en información pública disponible sobre el lanzamiento del producto. No constituye recomendación de compra ni respaldo de sus claims nutricionales.