La consultora que The New York Times destaca le puso precio al dólar para fin de año

La firma líder en pronósticos de EE.UU. proyectó un valor concreto para el dólar en Argentina hacia diciembre. Qué implica para inversores locales y cómo encaja en el escenario macro actual.

Una de las consultoras más respetadas de Estados Unidos, destacada por The New York Times por la precisión de sus modelos, publicó su proyección para el tipo de cambio en Argentina hacia fin de año. El número no es menor: ubica el dólar en un rango que obliga a revisar carteras y expectativas de devaluación.

¿Qué dólar estamos hablando?

La proyección se refiere principalmente al dólar oficial (o al tipo de cambio que rige para la mayoría de las operaciones comerciales y financieras), aunque en la práctica los inversores locales miran con más atención el dólar MEP, el CCL y el blue. La consultora, conocida por sus modelos econométricos que combinan variables globales y locales, estima que el tipo de cambio mayorista terminará el año alrededor de $1.450-$1.520, un nivel que implica una devaluación del orden del 35-40% respecto de los valores actuales.

Por qué esta proyección importa más que otras

No es otra voz más en el coro de analistas locales. Esta firma construye sus escenarios con datos duros y sin sesgo político local. Sus pronósticos suelen ser tomados en cuenta por fondos de inversión globales que tienen exposición a emergentes. Que ponga un número concreto al dólar argentino es una señal de que el mercado internacional empieza a internalizar el sendero post-elecciones y el posible acuerdo con el FMI.

Desde el lado del inversor retail, la pregunta concreta es: ¿qué hago con mis dólares? Si la proyección se cumple, mantener la totalidad de la liquidez en dólares físicos o en MEP podría significar una oportunidad de costo frente a instrumentos en pesos que, en un escenario de tasas reales positivas, empiezan a competir.

El contexto macro que respalda (o no) el pronóstico

La consultora basa su estimación en tres pilares: una acumulación moderada de reservas, un crawling peg que se mantiene estable y una inflación que, aunque alta, mostraría una tendencia decreciente en la segunda mitad del año. Sin embargo, advierte que cualquier sobresalto fiscal o un retraso en la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo podría empujar el tipo de cambio nominal más arriba.

"El riesgo regulatorio sigue siendo el principal driver del dólar en Argentina", señalan en su reporte. Es una frase que los inversores locales conocemos de memoria, pero que cobra peso cuando viene de afuera.

Qué mirar en los próximos meses

Para quien tiene una cartera mixta, conviene separar dos cosas: el movimiento esperado del dólar oficial y el spread con los dólares libres. Si la brecha se mantiene controlada (como viene ocurriendo en los últimos meses), el carry trade en pesos puede seguir siendo una alternativa válida para la porción más conservadora de la cartera.

Pongamos números: supongamos que tenés $20 millones disponibles. Colocarlos en un FCI money market o en un bono corto en pesos que rinde tasa real positiva puede generar un diferencial de entre 8 y 12 puntos porcentuales respecto de mantener todo en dólares, siempre que la devaluación no se adelante. Si la consultora acierta, ese diferencial se mantiene atractivo.

Los límites de cualquier pronóstico

Nadie tiene la bola de cristal. Esta proyección, como todas, depende de que no haya un shock externo (suba fuerte de tasas de la Fed, por ejemplo) ni un error de política interna. En los últimos 15 años, las proyecciones de fin de año para el dólar han fallado en promedio en un 28%. Por eso, más que apostar a un número exacto, conviene construir escenarios.

El inversor sofisticado no pregunta "¿a cuánto va a estar el dólar en diciembre?". Pregunta mejor: "¿qué cartera resiste que el dólar termine 15% por encima o 15% por debajo de esa proyección y sigo durmiendo tranquilo?".

Conclusión operativa

La noticia de la consultora americana sirve como recordatorio de que el tipo de cambio no es una variable aislada. Forma parte de un rompecabezas que incluye inflación, reservas, tasas y política fiscal. Para el inversor argentino, el mensaje es claro: diversificar sigue siendo la mejor defensa y no poner todos los huevos en la canasta de una sola moneda.

Mirá el resto de tu cartera. Revisá tus horizontes. Y recordá que, como siempre en Argentina, el riesgo más grande no es que el dólar suba o baje, sino que lo haga de manera distinta a lo que el consenso esperaba.