La inflación de agosto fue del 1,7%, según el INDEC

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026 registró una variación mensual del 1,7%, de acuerdo con el dato oficial difundido por el INDEC y republicado por el Banco Central (serie estadística al 31 de agosto de 2026). El da...

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026 registró una variación mensual del 1,7%, de acuerdo con el dato oficial difundido por el INDEC y republicado por el Banco Central (serie estadística al 31 de agosto de 2026).

El dato corresponde al nivel general nacional. En las próximas horas el organismo difunde la desagregación por divisiones, que permite ver qué rubros empujaron el índice.