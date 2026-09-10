RIMI para PyMEs: quiénes pueden inscribirse, qué beneficios ofrece y cómo hacer el trámite

ARCA puso en marcha el Sistema de Gestión de Inversiones, la plataforma oficial para que las PyMEs registren sus proyectos y accedan a los beneficios fiscales del Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones. Detalles de elegibilidad, ventajas y pasos para inscribirse.

El Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI) ya cuenta con su herramienta operativa. La Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ARCA) lanzó el Sistema de Gestión de Inversiones, plataforma digital a través de la cual las pequeñas y medianas empresas podrán registrar sus proyectos productivos y tramitar los beneficios fiscales previstos.

El RIMI busca estimular la inversión en la Ciudad de Buenos Aires mediante exenciones y diferimientos impositivos. Se trata de un esquema orientado a proyectos de expansión, modernización o reconversión que generen empleo y aumenten la capacidad productiva local.

Quiénes pueden inscribirse

Pueden acceder al régimen las PyMEs inscriptas en la Ciudad de Buenos Aires que cumplan con los requisitos de tamaño establecidos por la normativa nacional y local. Quedan excluidas las empresas de sectores regulados como juego, tabaco y actividades extractivas. También se exige que el proyecto involucre una inversión mínima y que se comprometa a mantener o crear puestos de trabajo calificados.

El sistema prioriza iniciativas que incorporen tecnología, promuevan la sostenibilidad ambiental o apunten a la exportación. Las empresas que ya cuentan con incentivos de otros regímenes deben verificar compatibilidad antes de postularse.

Beneficios que ofrece el RIMI

Los incentivos principales son de carácter impositivo. Incluyen exención de hasta el 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un plazo de hasta cinco años, según el monto invertido y el impacto del proyecto. También se prevén diferimientos en el pago de sellos y otros tributos vinculados a la actividad.

En algunos casos se otorga un crédito fiscal transferable que puede aplicarse contra otras obligaciones tributarias. El beneficio se escala según el cumplimiento de metas de empleo, inversión y sostenibilidad verificadas anualmente por ARCA.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El proceso se realiza íntegramente de forma digital a través del Sistema de Gestión de Inversiones disponible en el sitio de ARCA.

Crear o ingresar con Clave Ciudad al portal de ARCA. Completar el formulario de preinscripción con datos de la empresa, descripción del proyecto, monto de inversión y cronograma de ejecución. Adjuntar la documentación requerida: balances, proyecto técnico, certificación PyME y compromiso de empleo. Presentar la solicitud y esperar la validación inicial de admisibilidad. Una vez aprobado el proyecto, firmar el acuerdo de adhesión y comenzar el seguimiento anual de metas.

El trámite no tiene costo de inscripción. ARCA evalúa cada caso en un plazo estimado de 30 a 60 días hábiles. Las empresas aprobadas reciben un certificado digital que les permite gozar de los beneficios fiscales una vez que inicien la ejecución del proyecto.

Este lanzamiento representa un paso concreto para ordenar y transparentar el acceso a incentivos que antes se gestionaban de manera más dispersa. Para las PyMEs que planean invertir en la Ciudad en los próximos meses, el momento de registrar el proyecto es ahora, mientras el sistema se encuentra en su fase inicial de implementación.