La inflación de septiembre fue del 1,9%, según el INDEC

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026 registró una variación mensual del 1,9%, según el dato oficial que difundió el INDEC. El dato corresponde al nivel general nacional. En las próximas horas el organismo difunde...

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026 registró una variación mensual del 1,9%, según el dato oficial que difundió el INDEC.

El dato corresponde al nivel general nacional. En las próximas horas el organismo difunde la desagregación por divisiones, que permite ver qué rubros empujaron el índice.