Morgan Stanley identifica sectores para aprovechar ganancias corporativas en Wall Street

El banco de inversión amplía su recomendación más allá de las megacap tecnológicas y prioriza calidad, adopción de IA, financieras grandes y consumo discrecional ante balances más sólidos.

Morgan Stanley considera que las oportunidades de inversión en Wall Street comienzan a extenderse más allá de las grandes compañías tecnológicas. Ante una mejora generalizada de las ganancias corporativas, el banco favorece las acciones de calidad, las empresas que están incorporando inteligencia artificial a sus negocios, las financieras de gran capitalización y las compañías de consumo discrecional.

La información fue publicada originalmente por Ámbito el 16 de agosto de 2026. La visión surge de un análisis elaborado por los estrategas liderados por Michael Wilson. Los inversores se volvieron más selectivos: ya no alcanza con mostrar crecimiento de ganancias, la generación de flujo de caja y la eficiencia operativa adquirieron mayor relevancia para las valuaciones.

El escenario se apoya en una temporada de balances que mostró fortaleza más extendida. Cerca del 87% de las compañías del S&P 500 superó las expectativas de ganancias durante el segundo trimestre, frente al 82% del trimestre anterior. Al mismo tiempo, la amplitud de las revisiones de ganancias se recuperó hasta el 23% y el 76% de los grupos industriales presenta revisiones positivas, ambos indicadores cerca de sus máximos del ciclo.

"El punto clave es que la fortaleza de las ganancias ya no está limitada a un grupo reducido de acciones de megacapitalización", señalaron los estrategas.

Morgan Stanley identifica distintos grupos con potencial. Uno de los principales criterios es la calidad de las compañías, especialmente aquellas capaces de combinar crecimiento sostenido con sólida generación de efectivo. La compañía mediana del S&P 500 que recibió revisiones al alza tanto para su ganancia por acción (EPS) de 2026 como para su flujo de efectivo libre superó al mercado en 1,6% en términos relativos después de presentar sus resultados.

Por el contrario, las que recibieron mejoras en EPS pero revisiones negativas de flujo de efectivo libre tuvieron un desempeño relativo 0,2% inferior. Esta diferencia muestra que el crecimiento de ganancias por sí solo resulta cada vez menos suficiente.

La inteligencia artificial sigue central en la estrategia, aunque el banco va más allá de fabricantes de chips o proveedores de infraestructura. Destaca a las compañías que adoptan IA para mejorar productividad, reducir costos y hacer más eficientes sus operaciones. La selección de empresas adoptantes de IA elaborada por Morgan Stanley continuó superando al mercado general.

Dentro del sector tecnológico, mantiene preferencia por los hyperscalers, que presentan una relación riesgo-retorno más atractiva que las de semiconductores para un horizonte de varios meses. Los hyperscalers operan enormes infraestructuras de computación en la nube y centros de datos, y son protagonistas de las inversiones en IA. Sus negocios principales son más resistentes, con valuaciones relativas atractivas y potencial subestimado en el retorno de esas inversiones.

Otro sector preferido es el financiero, donde mantiene una posición sobreponderada y privilegia las compañías de gran capitalización, especialmente aseguradoras y empresas vinculadas con los mercados de capitales. La mejora de las revisiones de ganancias respalda esta visión. Una curva de rendimientos más pronunciada podría favorecerlo, aunque las tasas de largo plazo siguen siendo un factor de riesgo.

Las acciones de consumo discrecional completan la lista. El banco detecta un posible desplazamiento del gasto de los hogares desde servicios hacia bienes, junto con mejora de tendencias de precios y recuperación de revisiones de ganancias. Esto podría permitirles recuperar terreno perdido frente al resto del mercado.

La ampliación de oportunidades también alcanza a un universo más amplio: el crecimiento mediano de ganancias de las compañías del Russell 3000 se aceleró hasta el 15%, el ritmo más elevado desde 2021, mientras el de ventas ronda el 8%, cerca de su mayor nivel desde 2023. Estos números muestran que la mejora cuenta cada vez más con respaldo de ingresos genuinos.

Pese al panorama favorable, Morgan Stanley identifica dos amenazas de corto plazo: los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo y el precio del petróleo. Una suba rápida de las tasas largas podría elevar el costo de financiamiento y presionar valuaciones.

Los inversores residentes en Argentina que acceden a mercados internacionales a través de CEDEARs o vehículos locales deben considerar que estos análisis no constituyen una recomendación de inversión específica.