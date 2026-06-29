La Scaloneta y el dólar: por qué la clasificación al Mundial dispara la demanda de divisas

La Selección Argentina avanza en la Copa del Mundo y una consultora estima que la fase de 16avos implicará u$s455 millones adicionales en gasto de argentinos que viajan a EE.UU. Aerolíneas suman vuelos extras ante el boom de demanda.

La clasificación de la Selección Argentina a los 16avos de final del Mundial de Clubes generó un efecto inesperado en el mercado cambiario local: un fuerte aumento en la demanda de dólares por parte de hinchas que planean viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo.

Según estimaciones de la consultora Econométrica, el solo hecho de haber avanzado de fase implicará una erogación adicional de alrededor de u$s455 millones en concepto de pasajes aéreos, alojamiento, tickets y gastos en destino. La cifra surge de modelar el comportamiento histórico de los aficionados argentinos en torneos internacionales y el precio promedio de los paquetes turísticos a las sedes estadounidenses.

Las aerolíneas que operan rutas directas hacia Miami, Nueva York, Atlanta y otras ciudades sede ya reaccionaron: varias compañías agregaron vuelos extras y ampliaron la capacidad en las próximas semanas. Fuentes del sector indicaron que la ocupación en los tramos Buenos Aires-Miami superó el 92% para los días previos a los partidos de la Selección.

El impacto en el mercado de cambios

Este movimiento no es menor en un contexto donde el Banco Central sigue acumulando reservas netas con dificultad. Cada dólar que los argentinos compran para viajar (ya sea a través de dólar MEP, tarjeta de crédito o blue) representa una salida de divisas del sistema financiero local.

Camila Llorente, especialista en finanzas personales, explica: "Cuando la gente decide gastar en un viaje al exterior, está eligiendo entre consumo presente y ahorro futuro. En Argentina, con un tipo de cambio oficial atrasado, muchos optan por comprar dólares 'de a poco' a través de la tarjeta de crédito o del MEP para financiar el viaje. Eso genera presión en el contado con liquidación y en el blue".

Según datos del BCRA, en las últimas dos semanas se observó un aumento del 18% en las compras de dólar ahorro y un repunte en las operaciones de MEP por montos cercanos a los u$s200.000 por operación, típicos de quienes arman paquetes familiares para el Mundial.

¿Cuánto gasta realmente el hincha argentino?

El ticket promedio para un viaje de 8-10 días a ver uno o dos partidos ronda los u$s2.800 por persona (pasaje + hotel + entradas). Si se considera que entre 120.000 y 160.000 argentinos viajarían en esta instancia, la cifra de u$s455 millones que maneja Econométrica resulta coherente.

"No es solo el pasaje. Hay que sumar la reventa de entradas, que en algunos casos ya cotizan a más de u$s400, y el gasto diario en comida y transporte que fácilmente supera los u$s150 por día", agrega un operador de una agencia especializada en turismo deportivo.

Efecto Scaloneta vs. efecto macro

Este fenómeno no es nuevo. Durante el Mundial de Qatar 2022 ya se había registrado un pico similar de demanda de dólares previo a cada partido de la Selección. La diferencia es que en esta oportunidad el torneo se juega en Estados Unidos, lo que reduce costos de traslado para muchos pero concentra la presión en un solo país y en un momento de relativa estabilidad cambiaria.

Desde el punto de vista macro, el impacto es acotado: u$s455 millones representan menos del 0,3% de las reservas brutas del BCRA. Sin embargo, en un mercado donde cada millón cuenta para sostener la calma cambiaria, el "efecto Scaloneta" se siente en los márgenes.

"Es un recordatorio de que la demanda de dólares en Argentina no solo responde a variables económicas. También responde a emociones colectivas", concluye Llorente.

Mientras la Selección sigue avanzando, las agencias de viajes y las casas de cambio ya se preparan para una nueva ola de consultas. Para muchos argentinos, ir a alentar a la Scaloneta no es solo una cuestión de pasión: también es una decisión financiera que, sumada a miles, mueve la aguja del dólar.