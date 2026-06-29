Melconian y los dólares de Vaca Muerta: “Terminan todos en la Comuna 16, que es Miami”

El economista Carlos Melconian advirtió sobre el destino de los dólares generados por Vaca Muerta y los efectos de la incertidumbre cambiaria. En un contexto de salida de divisas, explicó por qué el mercado financiero argentino sigue perdiendo liquidez.

Carlos Melconian volvió a ser lapidario con la realidad cambiaria argentina. En una de sus últimas apariciones públicas, el economista resumió con su estilo habitual el destino de los dólares que genera Vaca Muerta: "Terminan todos en la Comuna 16, que es Miami".

La frase, más allá del humor ácido, apunta a un problema estructural que el mercado financiero argentino arrastra desde hace años: la falta de confianza en la moneda local y las reglas de juego lleva a que gran parte de las divisas generadas por las exportaciones energéticas terminen fugadas o ahorradas en el exterior.

El efecto de la retirada de dólares

Según Melconian, la incertidumbre cambiaria genera un mecanismo perverso. Las empresas del sector energético, una vez que liquidan sus exportaciones, buscan rápidamente dolarizar sus saldos o transferirlos fuera del sistema financiero local. Esto reduce la oferta de dólares en el mercado spot y presiona sobre las reservas del Banco Central.

"El problema no es que no haya dólares de Vaca Muerta. El problema es adónde van", graficó. Y completó: cuando el inversor o la empresa no sabe si mañana va a poder acceder a sus dólares al tipo de cambio oficial o si habrá un nuevo cepo más duro, la decisión racional es sacarlos del país.

Este comportamiento no es nuevo. Durante los últimos ciclos de cepo (2019-2023 y el actual esquema de estabilización), se repitió la misma dinámica: los dólares del agro, de la minería y ahora de la energía terminan financiando el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos o engrosando las cuentas de argentinos en Miami, Punta del Este o Uruguay.

Consecuencias en el mercado financiero local

La salida de divisas tiene impacto directo en varios frentes. Primero, reduce la liquidez del sistema financiero argentino en moneda extranjera. Los bancos ven caer sus depósitos en dólares, lo que limita su capacidad de otorgar crédito en esa moneda y afecta la intermediación financiera.

Segundo, aumenta la brecha entre el dólar oficial y los dólares libres (MEP, CCL, blue). Aunque el gobierno actual logró reducir significativamente esa brecha, cualquier signo de relajamiento en las reservas o de dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario vuelve a abrirla.

Tercero, desalienta la inversión de largo plazo. Si los dólares generados por uno de los pocos sectores que puede generar superávit comercial terminan afuera, el país pierde la chance de reinvertirlos en infraestructura, en cadenas de valor locales o en el desarrollo de más proyectos energéticos.

¿Qué dice el inversor concreto?

Desde la perspectiva del inversor retail o del portafolio de una PyME, el mensaje de Melconian es claro: la incertidumbre cambiaria sigue siendo el principal riesgo no diversificable de la Argentina. No alcanza con que un sector como Vaca Muerta crezca si luego los flujos se van del sistema.

En la práctica, esto significa que muchos siguen optando por mantener exposición en instrumentos dolarizados (bonos soberanos en dólares, acciones ADR, FCI que invierten en el exterior) o directamente en cuentas en el exterior. El carry trade en pesos puede ser atractivo en el corto plazo mientras la brecha se mantenga controlada, pero el riesgo de una devaluación o de un endurecimiento del cepo sigue latente.

Perspectivas y señales del mercado

Melconian no es el único que viene alertando sobre esto. En los últimos reportes de bancos y consultoras se repite la misma preocupación: sin una acumulación sostenida de reservas y con un esquema cambiario que aún mantiene restricciones, la "fuga" de los dólares de Vaca Muerta seguirá siendo un tema central.

El economista insistió en que la solución pasa por generar confianza duradera. Eso implica no solo estabilizar la macro sino también dar señales claras de que los dólares que entran van a poder usarse libremente en el futuro. Mientras eso no ocurra, la Comuna 16 (Miami) seguirá siendo el destino preferido de muchos de esos billetes verdes.

Para el inversor argentino sofisticado, el desafío sigue siendo el mismo de siempre: construir carteras que resistan los shocks cambiarios y regulatorios. Diversificar geográficamente, mantener parte de la exposición en activos duros y no subestimar el costo de oportunidad de quedarse solo en instrumentos locales siguen siendo las reglas básicas.

La frase de Melconian, más allá de su color, resume una verdad incómoda: Vaca Muerta puede generar los dólares, pero sin reglas de juego creíbles, esos dólares no se quedan a jugar en la Argentina.