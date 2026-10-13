El Banco de Suecia premió a dos economistas estadounidenses por sus modelos que integran políticas monetarias y fiscales. El galardón llega en un momento en que el Presidente argentino insiste en su agenda libertaria.

El Banco de Suecia en Ciencias Económicas distinguió el pasado lunes a dos economistas estadounidenses por sus contribuciones al desarrollo de modelos neokeynesianos que permiten una mejor coordinación entre política monetaria y fiscal. El anuncio del Nobel de Economía 2026 vuelve a poner sobre la mesa una tensión evidente: mientras Javier Milei construye su narrativa pública alrededor del libertarismo más ortodoxo, el premio mayor de la disciplina reconoce avances que enfatizan el rol activo del Estado en la estabilización económica.

La información fue publicada originalmente por Tiempo Argentino el 12 de octubre de 2026. El jurado sueco destacó que las formulaciones analíticas de los galardonados reconfiguraron los paradigmas de la gestión económica contemporánea, ofreciendo herramientas para sincronizar las decisiones de bancos centrales y ministerios de Economía de manera más efectiva.

Desde el punto de vista de la economía política internacional, el veredicto no sorprende. Desde la crisis financiera global de 2008, y más aún después de la pandemia, el péndulo académico ha vuelto a inclinarse hacia marcos que admiten rigideces de precios y salarios, imperfecciones de mercado y la necesidad de respuestas coordinadas de política. Los modelos neokeynesianos, lejos de ser una reliquia de los años setenta, se han refinado con herramientas microfundadas y expectativas racionales, convirtiéndose en el lenguaje estándar de la mayoría de bancos centrales del mundo desarrollado y emergente.

Milei, en cambio, ha hecho del rechazo a cualquier forma de intervencionismo keynesiano uno de los ejes centrales de su discurso. Su referencia constante a autores como Mises, Hayek y Rothbard no es solo estética ideológica: configura un marco donde cualquier política fiscal expansiva o incluso la mera existencia de un banco central con mandato dual se lee como un atentado contra la libertad individual.

La paradoja es intelectualmente fértil. Argentina atraviesa un ajuste fiscal de magnitud histórica que, según los propios funcionarios, busca eliminar el déficit para recuperar credibilidad. Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene una política monetaria ultrarrestrictiva y un esquema cambiario que combina cepo residual con crawling peg. Este combo, aunque se presente como puramente libertario, requiere en la práctica de una coordinación fina entre fiscal y monetario que los modelos neokeynesianos analizan con mayor detalle que los enfoques de equilibrio general walrasiano puro.

Mirado en perspectiva comparada, pocos países han logrado estabilizaciones duraderas sin algún grado de coordinación explícita o implícita entre ambas políticas. Los casos exitosos de la región —Perú en los noventa, Chile en varias ocasiones, incluso Brasil post-Real— combinaron anclas fiscales creíbles con regímenes monetarios que respondían a shocks de demanda y oferta. Ignorar esa literatura no anula su existencia.

El Nobel de este año funciona como recordatorio de que el mainstream académico, con todas sus limitaciones, sigue operando en un universo conceptual distinto al que domina el discurso oficial argentino. Eso no invalida el experimento local ni lo consagra. Simplemente señala que la conversación global sobre política económica se mueve en coordenadas donde la pregunta no es si el Estado debe intervenir, sino cómo hacerlo de manera contracíclica, transparente y con reglas claras.

Para el lector argentino que observa el ajuste diario en sus ingresos, el empleo y los precios relativos, la discusión teórica importa menos que los resultados concretos. Sin embargo, conviene registrar que cuando los máximos reconocimientos de la disciplina premian herramientas de estabilización que combinan ambos brazos de la política, el relato de que “el keynesianismo está muerto” requiere al menos algunos matices.

La verdadera prueba del enfoque libertario en la Argentina de 2026 no fue ganar la batalla narrativa contra el Nobel, sino lograr que la drástica corrección fiscal y monetaria actual genere un sendero de crecimiento sostenible y reducción de la pobreza. Hasta ahora, los datos macro muestran mejora en las cuentas públicas y caída de la inflación, pero también contracción económica y salarios reales bajo presión. El tiempo dirá si esta combinación logra romper la histórica repetición de ciclos que tanto ha estudiado la economía política local.

Lo interesante, más allá de la anécdota del premio, es si el Gobierno está dispuesto a incorporar evidencia y ajustes pragmáticos o si insistirá en una pureza ideológica que, como muestran los propios ganadores del Nobel, rara vez sobrevive intacta al contacto con la realidad compleja de una economía emergente.