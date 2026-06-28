Monotributo: cómo saber si tenés que cambiar de categoría en la recategorización de ARCA

Se abre el proceso anual de recategorización del Monotributo. Te explicamos paso a paso cómo revisar tus ingresos, parámetros y si debés subir o bajar de escala antes del vencimiento para evitar multas.

El proceso de recategorización del Monotributo ya está habilitado en ARCA y tenés tiempo hasta el 20 de julio para hacer el trámite online. Quienes no lo realicen corren riesgo de ser recategorizados de oficio y recibir multas.

Según datos de AFIP, más de 2,8 millones de monotributistas deberán revisar si sus ingresos, facturación y otros parámetros los obligan a cambiar de categoría. La recategorización es obligatoria y anual, y se basa en los últimos 12 meses de actividad.

¿Qué se evalúa en la recategorización?

ARCA (Administración de Recursos de la Seguridad Social y AFIP) cruza tres parámetros principales:

Ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses.

en los últimos 12 meses. Superficie afectada a la actividad (en caso de locación o comercio).

a la actividad (en caso de locación o comercio). Consumo de energía eléctrica (solo para ciertas categorías y actividades).

Si alguno de estos valores supera el tope de tu categoría actual, debés pasar a la siguiente. Si están por debajo del piso de tu categoría durante dos períodos consecutivos, podés bajar.

Cómo saber si tenés que cambiar de categoría

El primer paso es ingresar a tu cuenta de AFIP con CUIT y clave fiscal nivel 3. Una vez dentro:

Andá a la solapa Servicios > Monotributo > Recategorización. El sistema muestra automáticamente los datos declarados en los últimos 12 meses. Compará esos números con los nuevos valores de las escalas (actualizadas por la Ley de Alivio Fiscal y las modificaciones de 2025).

Ejemplo práctico: Si sos de la categoría C y tus ingresos brutos de los últimos 12 meses superaron los $13.200.000, el sistema te va a sugerir pasar a categoría D. Si no lo hacés, AFIP lo hará de oficio al cierre del período.

Fechas clave de la recategorización 2025

Inicio del proceso: 1 de julio.

1 de julio. Vencimiento para monotributistas con terminación de CUIT 0-3: 20 de julio.

20 de julio. Vencimiento para CUIT 4-6: 21 de julio.

21 de julio. Vencimiento para CUIT 7-9: 22 de julio.

Después de esa fecha, el trámite queda bloqueado hasta el próximo semestre.

¿Qué pasa si no te recategorizás?

Si el sistema detecta inconsistencias y no ajustaste tu categoría, AFIP puede:

Recategorizarte de oficio.

Aplicar multas que van desde $5.000 hasta $50.000 según la gravedad.

En casos reiterados, dar de baja del régimen y pasar al Responsable Inscripto.

Recomendación práctica

No esperes al último día. Ingresá ahora a tu cuenta, mirá los números que ya tiene precargados AFIP y comparalos con los cuadros de categorías actualizados. Si tus ingresos crecieron fuerte en los últimos meses, probablemente te convenga subir de escala antes de que te obliguen.

Recordá que cambiar de categoría también modifica el monto de tu cuota mensual. Una categoría más alta implica mayor pago de monotributo e IVA (en caso de corresponder) pero también te permite seguir facturando sin riesgo de exclusión.

Si tenés dudas sobre algún parámetro o no sabés cómo leer los reportes, podés consultar el servicio “Consulta de recategorización” dentro de la misma aplicación o acercarte a un contador de confianza. Mejor prevenir que terminar con una multa que se podría haber evitado fácilmente.