Monotributo: cuánto suben las cuotas en julio y quiénes deben recategorizarse

Con la actualización anual por inflación, las cuotas del monotributo suben en julio. Te explicamos los nuevos montos, los límites de facturación y qué pasa si superaste los parámetros.

Julio llega con la actualización anual de los parámetros del monotributo. Las cuotas suben por el ajuste atado a la inflación y, al mismo tiempo, se abre el período de recategorización obligatoria para quienes superaron o quedaron por debajo de los límites de facturación.

Según la AFIP, el aumento de las cuotas será del orden del 25% a 30% según la categoría, aunque el ajuste exacto se publica en la Resolución General que se espera en los próximos días. Este incremento impacta directamente en el bolsillo de más de 5 millones de monotributistas que operan en el régimen simplificado.

¿Por qué suben las cuotas?

El monto a pagar se actualiza cada seis meses (enero y julio) según la variación del índice de precios al consumidor. Este mecanismo busca que el aporte no se licúe con la inflación. En la práctica, significa que la cuota mínima en la categoría A pasará de $12.128 (vigente hasta junio) a aproximadamente $15.500, mientras que en las categorías más altas el aumento es proporcional.

Para los monotributistas con empleados o que facturan cerca del tope, el impacto es mayor porque también se actualizan los límites máximos de facturación por categoría.

Límites de facturación actualizados

Los nuevos techos de facturación para cada categoría (valores estimados a partir de la inflación acumulada) serían aproximadamente los siguientes:

Categoría A: hasta $2.300.000 anuales

Categoría B: hasta $3.450.000

Categoría C: hasta $5.200.000

Categoría D: hasta $7.000.000

Categoría E: hasta $9.500.000

Categoría F: hasta $12.000.000

Categoría G: hasta $15.000.000

Categoría H: hasta $18.500.000 (tope máximo del monotributo)

Estos valores son aproximados; la AFIP publicará los montos exactos en los próximos días. Lo importante es que si tu facturación de los últimos 12 meses supera el nuevo límite de tu categoría, deberás recategorizarte hacia arriba antes del 20 de julio.

Quiénes deben recategorizarse

La recategorización es obligatoria y se hace a través del portal de la AFIP con clave fiscal. Tenés tiempo hasta el 20 de julio inclusive. Los casos más comunes son:

Quienes facturaron más que el nuevo tope de su categoría en los últimos 12 meses.

Quienes facturaron menos del 80% del límite inferior de su categoría (en ese caso bajan de categoría).

Quienes incorporaron o dejaron de tener empleados.

Si no hacés la recategorización, la AFIP te recategoriza de oficio y puede aplicarte multas.

¿Qué pasa si pasás a Responsable Inscripto?

Si tu facturación supera el tope de la categoría H ($18,5 millones aproximados), quedás automáticamente fuera del monotributo y debés inscribirte como Responsable Inscripto. En ese caso empezás a pagar IVA, Ganancias e Ingresos Brutos (según jurisdicción) y perdés la simplicidad del régimen simplificado.

Muchos profesionales y pequeños comerciantes que crecieron en los últimos años se encuentran hoy en esta situación. Conviene hacer la cuenta con tiempo: a veces conviene pasar a Responsable Inscripto antes de llegar al límite para poder deducir gastos y planificar mejor la carga tributaria.

Recomendaciones prácticas

Revisá tu facturación de los últimos 12 meses (del 1° de julio 2024 al 30 de junio 2025). Ingresá al portal de la AFIP y simulá la recategorización antes de hacerla definitiva. Si estás cerca del límite, evaluá si te conviene seguir en monotributo o pasar a Responsable Inscripto. Recordá que la cuota nueva rige desde julio, por lo que el débito automático o el pago voluntario de este mes ya vendrá con el monto actualizado.

El monotributo sigue siendo el régimen más usado por profesionales, freelancers y pequeños comercios, pero requiere estar atento a estos ajustes semestrales. Quien no se recategorice a tiempo termina pagando más caro o perdiendo beneficios.

Si tenés dudas sobre tu caso concreto, lo más práctico es entrar al portal de AFIP o consultar con un contador. Los números exactos se conocerán en las próximas 48 horas cuando se publique la resolución oficial.