Monotributo y SUAF: cómo la recategorización de julio puede recortar el cobro por hijo de ANSES

La recategorización anual del Monotributo, que se realiza en julio, impacta directamente en la categoría declarada y puede reducir el monto que se percibe por SUAF o AUH. Conviene revisar ingresos y parámetros antes de que se aplique el ajuste automático.

La recategorización del Monotributo vuelve a ser uno de los trámites clave del segundo semestre para más de 4,5 millones de trabajadores independientes. Este año, el proceso que se activa en julio puede tener un efecto colateral poco visible pero relevante: modificar el monto que se percibe por hijo a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) o la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según los parámetros vigentes, la categoría en la que se declara un monotributista determina tanto el pago mensual del régimen como el tope de ingresos brutos anuales admitido. Si los ingresos reales del último año superan el límite de la categoría actual, el contribuyente pasa automáticamente a la siguiente. Ese salto implica, entre otras cosas, un cambio en la base de cálculo que utiliza ANSES para determinar el monto de las asignaciones familiares.

Cómo impacta en el SUAF

El SUAF paga asignaciones por hijo a monotributistas de las categorías A hasta D inclusive. A partir de la categoría E, el trabajador independiente pierde el derecho a cobrar la asignación por hijo a través de este sistema, salvo que cumpla con otros requisitos específicos o pase directamente a la AUH si sus ingresos familiares totales lo permiten. Pero incluso dentro de las categorías habilitadas, un salto de categoría puede implicar una recomposición de ingresos declarados que termine ajustando el monto percibido.

Desde hace varios años, el monto de la asignación por hijo varía según el nivel de ingresos del grupo familiar. ANSES aplica una segmentación por rangos: quienes tienen menores ingresos reciben un monto más alto, mientras que en los tramos superiores el valor se reduce. La recategorización de julio actualiza la declaración de ingresos del monotributista y, por lo tanto, puede mover a la familia a un tramo inferior de la asignación o, en el peor caso, hacerla perder el beneficio si se cruza el umbral de la categoría D.

Fechas y procedimiento

La recategorización se habilita entre el 1° y el 31 de julio. Durante ese mes, cada monotributista debe ingresar al portal de AFIP con su CUIT y clave fiscal, verificar sus ingresos brutos de los últimos 12 meses y, si corresponde, confirmar o modificar su categoría. Si no se realiza el trámite, AFIP aplica de oficio la recategorización en agosto según los datos informados por el contribuyente en sus declaraciones juradas.

Es clave revisar no solo los ingresos brutos sino también los parámetros de facturación y el alquiler de los últimos 12 meses, porque el cruce de cualquiera de ellos puede empujar a una categoría superior. Un error frecuente es creer que solo importa la facturación: el parámetro de ingresos brutos anuales es el que más directamente afecta el vínculo con ANSES.

Consejos para evitar sorpresas en el cobro por hijo

Revisar los ingresos reales de julio 2024 a junio 2025 antes de ingresar al portal de AFIP. Comparar con los topes de cada categoría vigentes para 2025 (actualizados por la RG 5475 y modificatorias). Evaluar si conviene permanecer en la categoría actual o si es mejor pasar a Responsable Inscripto si los ingresos superan consistentemente los umbrales del Monotributo. Consultar en simultáneo la situación familiar en Mi ANSES para anticipar cómo quedará el monto de SUAF o AUH después del cambio.

El impacto no es menor. En un contexto de inflación acumulada y ajustes trimestrales de las asignaciones, pasar de categoría C a D, o de D a E, puede significar una pérdida de entre $15.000 y $40.000 mensuales por hijo, según el tramo en el que quede posicionada la familia. Para hogares monotributistas con dos o más hijos, la diferencia anual se vuelve significativa.

Desde la perspectiva comparada, el régimen argentino combina un esquema simplificado de tributación con un sistema de protección social que depende de la categoría fiscal. Esa articulación genera incentivos y también distorsiones: muchos monotributistas intentan permanecer artificialmente en categorías bajas para conservar el SUAF, lo que genera subdeclaración y futuros problemas con AFIP. La experiencia de otros países de la región muestra que cuando los regímenes simplificados y los beneficios sociales no están bien calibrados, terminan generando trampas de pobreza o de informalidad.

En definitiva, la recategorización de julio no es solo un ajuste fiscal. Es también una actualización de derechos sociales. Quienes cobran asignaciones por hijo deberían tratarla con la misma atención que le prestan al vencimiento de Ganancias o al pago del IVA. Un clic en el portal de AFIP puede modificar el saldo de la cuenta familiar por los próximos 12 meses.