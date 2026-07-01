Notas estructuradas: la inversión en dólares que pocos conocen y pagan renta fija

Los bancos y plataformas comienzan a ofrecer notas estructuradas que combinan protección de capital con renta en dólares. Una alternativa para inversores de alto patrimonio que aceptan cierto riesgo de mercado a cambio de yields superiores a los instrumentos tradicionales.

Las notas estructuradas están ganando terreno entre inversores de alto patrimonio que buscan renta en dólares sin exponerse del todo a la volatilidad accionaria pura. Se trata de instrumentos emitidos generalmente por bancos internacionales o locales que combinan un bono con un derivado, permitiendo pagar cupones en dólares a tasas que, en algunos casos, superan el 8-10% anual, dependiendo de la estructura.

A diferencia de un plazo fijo UVA o un bono soberano, la nota estructurada ofrece un rendimiento que puede estar atado al desempeño de un índice (S&P 500, Merval, commodities) o a una barrera de protección. El capital suele estar protegido hasta cierto umbral de caída del subyacente, pero el inversor acepta renunciar a parte del upside o correr riesgo en escenarios extremos.

Según datos de colocaciones recientes de bancos como JP Morgan, HSBC y algunos locales que actúan como colocadores, el volumen de estas notas en Argentina creció más de 40% interanual en 2024 entre clientes privados. El atractivo es claro en un contexto donde las tasas de los bonos soberanos en dólares se han comprimido y el carry trade local perdió atractivo tras la devaluación controlada.

Cómo funcionan en la práctica

Una nota estructurada típica puede ofrecer, por ejemplo, un cupón trimestral en dólares siempre que el S&P 500 no caiga más de 25% desde el strike inicial. Si el índice se mantiene dentro de la barrera, el inversor cobra la renta prometida. Si la barrera se perfora, el capital queda expuesto a la variación del índice, con una posible pérdida parcial.

Esta estructura permite a los bancos emitir deuda a un costo menor al que pagarían en bonos llanos, mientras transfieren parte del riesgo de mercado al inversor. Para el cliente, representa una forma de capturar prima de volatilidad a cambio de aceptar un riesgo condicional.

Desde el lado regulatorio, la CNV ha comenzado a exigir mayor disclosure sobre el componente derivativo y los escenarios de estrés. Sin embargo, siguen siendo productos poco masivos: la mayoría de las colocaciones se canalizan a través de family offices, asesores de inversión y private banking.

Riesgos que hay que ponderar

El principal riesgo no es crediticio (la mayoría están emitidas por bancos de primera línea), sino de mercado y de liquidez. Salir antes del vencimiento suele implicar descuentos importantes porque el mercado secundario es estrecho. Además, la complejidad del payoff hace que muchos inversores no terminen de entender el payoff exacto en todos los escenarios.

Un ejercicio útil es simular el instrumento bajo distintos caminos del subyacente. En un escenario de rally moderado, la nota suele entregar el cupón prometido. En un crash profundo, la protección desaparece y el inversor termina comportándose como accionista del índice.

Comparación con alternativas

Frente a un bono soberano argentino en dólares (que rinde alrededor de 7-9% según duración), la nota estructurada puede ofrecer 150-250 puntos básicos adicionales a cambio de aceptar riesgo de equity o commodity. Frente a acciones o CEDears, entrega menor upside pero mayor protección de capital en escenarios moderados.

Para inversores institucionales o de alto patrimonio que ya tienen portafolios diversificados, estas notas cumplen la función de “renta alternativa en dólares” sin necesidad de abrir posiciones directas en mercados de derivados, que en Argentina siguen teniendo barreras operativas.

El dato relevante acá es que no reemplazan a un portafolio completo, sino que ocupan un espacio intermedio entre el fixed income puro y la inversión variable. Quien busque renta predecible sin ninguna volatilidad, mejor quedarse en bonos hard dollar o en instrumentos de corto plazo. Quien esté dispuesto a aceptar algo de riesgo de mercado a cambio de mayor carry, tiene en las notas estructuradas una herramienta cada vez más presente en las mesas de private banking locales.

Antes de suscribir, conviene pedir el term sheet completo, entender las barreras, los costos implícitos de estructuración y el tratamiento impositivo (en muchos casos tributan como renta financiera). Y, como siempre en estos productos, si la explicación del vendedor suena demasiado buena, probablemente falte leer la letra chica.