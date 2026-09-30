Obligaciones Negociables: qué son y cómo podés invertir en ellas

Guía completa para entender las obligaciones negociables, su funcionamiento en el mercado argentino, cómo se emiten, los riesgos que implican y los pasos concretos para incorporarlas a tu cartera como inversor retail.

Las obligaciones negociables representan una de las herramientas de financiamiento más utilizadas por las empresas argentinas que buscan captar fondos en el mercado de capitales sin recurrir exclusivamente a la banca tradicional. Para vos, como inversor, constituyen una alternativa a los plazos fijos, los bonos soberanos y los fondos comunes de inversión cuando buscás renta fija con un perfil de riesgo intermedio. En esta guía vamos a desglosar de manera práctica qué son exactamente, cómo funcionan, qué tipos existen y, sobre todo, cómo podés evaluarlas y operarlas sin caer en los errores más comunes que cometen los inversores retail en nuestro país.

Empecemos por lo básico pero con una mirada distinta: imaginá que una empresa necesita $2.000 millones para ampliar su planta de producción. En lugar de pedirle todo el préstamo a un banco, decide emitir deuda en el mercado. Esa deuda se fracciona en títulos que cualquiera con una cuenta comitente puede comprar. Cada título promete pagar intereses periódicos y devolver el capital en una fecha determinada. Esos títulos son las obligaciones negociables. A diferencia de las acciones, no te dan propiedad de la empresa; te convierten en acreedor. Esa distinción es clave porque cambia todo el análisis que tenés que hacer.

Cómo se emiten y por qué las empresas las eligen

Una empresa que quiere emitir obligaciones negociables primero debe estar inscripta en la Comisión Nacional de Valores (CNV) como emisor. El proceso implica presentar estados contables auditados, un prospecto de emisión donde explica para qué va a usar los fondos, el monto total que busca levantar y las condiciones financieras que ofrece: tasa de interés, plazo de devolución, garantías si las hay y frecuencia de pago de cupones.

Una vez aprobada la emisión, los títulos se listan en el mercado (BYMA o MAE) y empiezan a cotizar. Vos podés comprarlos tanto en el mercado primario (cuando se lanzan) como en el secundario (después, cuando otros inversores los venden). La gran ventaja para la empresa es que suele conseguir tasas más bajas que las que le cobraría un banco y, además, puede colocar montos más grandes. Para vos, la ventaja es que accedés a la deuda de empresas que de otra forma no podrías financiar directamente.

En la práctica, las emisiones suelen ser por series. Una misma empresa puede tener varias obligaciones negociables vigentes con distintos vencimientos y tasas. Eso genera un menú bastante amplio: hay ON a tasa fija, a tasa variable (Badlar más spread), en pesos, en dólares, con ajuste por CER, por UVA o incluso atadas a la evolución de algún commodity.

Tipos de obligaciones negociables según su estructura

Si miramos el mercado local, las ON se pueden clasificar de varias maneras. La más útil para el inversor es según el riesgo y el mecanismo de renta.

Las ON simples o senior son las más comunes. No tienen garantía específica más allá del patrimonio de la empresa. Su riesgo depende de la solidez del balance de quien emite. Luego están las ON subordinadas, que pagan más tasa porque, en caso de quiebra, cobran después de las senior. También existen las ON con garantía real (por ejemplo, prendas sobre maquinaria o hipotecas sobre inmuebles) y las que cuentan con fianza de una entidad financiera o de otra empresa del grupo.

En cuanto al ajuste, las que más volumen movieron en los últimos años son las que ajustan por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que sigue la inflación publicada por el INDEC. Otras pagan tasa fija nominal, lo que las hace muy sensibles a los movimientos de tasas de interés. Las ON en dólares suelen ser las preferidas por quienes buscan cobertura cambiaria, aunque su liquidez es más baja que las de pesos.

Una categoría interesante y menos comentada son las obligaciones negociables convertibles en acciones. En este caso, el inversor tiene la opción (o la obligación, según el diseño) de convertir el título en acciones de la empresa a un precio predeterminado. Son una especie de híbrido entre renta fija y variable y suelen usarse por startups o empresas en expansión que quieren bajar el costo financiero inicial.

Cómo analizar una obligación negociable antes de comprar

Acá es donde la mayoría de los inversores retail se equivoca. No alcanza con mirar el cupón que promete. Tenés que hacer un análisis de crédito básico, parecido al que haría un banco antes de prestarle plata a esa misma empresa.

Primero mirá el ratio de endeudamiento: deuda total sobre EBITDA. Si supera 3 o 4 veces, ya estás en zona de atención. Segundo, el coverage de intereses: cuántas veces el EBITDA cubre los intereses que tiene que pagar. Un número por debajo de 2.5 suele indicar riesgo elevado. Tercero, la liquidez de la empresa: corriente y ácida. Y por último, el flujo de caja libre proyectado. Si la empresa genera caja suficiente para pagar sus deudas sin necesidad de refinanciar constantemente, es una buena señal.

Además de los números, mirá el sector. Una ON de una empresa de software con contratos en dólares tiene un riesgo muy distinto a una de una constructora que depende de obra pública en pesos. La diversificación sectorial es tan importante como la diversificación por emisor.

No te olvides de leer el prospecto de emisión. Ahí están las cláusulas de aceleración (en qué casos los acreedores pueden exigir el pago total anticipado), las restricciones a distribuir dividendos, los covenants financieros que la empresa se compromete a cumplir. Si la empresa viola alguno de esos covenants, podés tener derecho a cobrar antes. Muchos inversores ni siquiera abren el PDF y después se sorprenden cuando algo sale mal.

El mercado secundario: cómo comprar y vender

Para operar obligaciones negociables necesitás una cuenta comitente en una ALyC o sociedad de bolsa habilitada por la CNV. Una vez abierta la cuenta, podés ver la oferta en el panel de renta fija. Las cotizaciones se expresan por cada 100 de valor nominal. Si una ON cotiza a 98,5, eso significa que por cada $100 de capital que te van a devolver al vencimiento, hoy pagás $98,5.

El spread comprador-vendedor suele ser más amplio que en bonos soberanos. En ON de baja liquidez podés encontrarte con spreads de 1,5 a 3 puntos. Eso impacta en tu rendimiento neto si pensás vender antes del vencimiento. Por eso, una regla práctica: si tu horizonte es menor a 6 meses, mejor mirar ON con buena liquidez o directamente money market.

Los volúmenes operados varían mucho según la emisión. Hay ON que se operan todos los días por varios miles de millones y otras que pasan semanas sin un solo movimiento. Antes de entrar, chequeá el volumen promedio de los últimos 30 días. Si es menor a $50 millones diarios, estás entrando en un título ilíquido. Eso no está mal si tenés horizonte largo, pero tenés que saber que si necesitás vender de urgencia vas a tener que regalar precio.

Rentabilidad: cómo calcularla realmente

Supongamos que ves una ON que paga Badlar + 4% con vencimiento en 18 meses y cotiza a 99,20. ¿Cuánto rinde realmente?

Primero tenés que calcular el yield to maturity (YTM). En Argentina, la mayoría de las plataformas te lo dan automáticamente, pero conviene que sepas hacerlo a mano para no depender de la pantalla.

La fórmula aproximada es: (cupón anual + (100 - precio)/plazo en años) / ((100 + precio)/2) * 100. Pero como muchas pagan intereses trimestrales o semestrales y además ajustan por CER o Badlar, el cálculo se complica y es mejor usar una planilla o la herramienta de la propia ALyC.

Importante: siempre mirá el rendimiento neto de comisiones e impuestos. La comisión de la sociedad de bolsa suele estar entre 0,25% y 0,75% por operación (ida y vuelta). Además, desde 2022 rige el impuesto a los Ingresos Brutos en CABA y provincia de Buenos Aires sobre la renta financiera, que puede llegar al 0,6% según jurisdicción. Y no te olvides del impuesto a las Ganancias sobre los intereses (15% sobre renta bruta para personas humanas desde 2024, según la última reforma).

Por eso, cuando comparás una ON contra un FCI o un bono soberano, siempre traé todo a rendimiento neto neto anualizado en la misma moneda.

Estrategias concretas que podés usar

Una estrategia que viene funcionando bien para inversores con portafolios medianos es la escalera de vencimientos. En lugar de poner todo en una sola ON que vence dentro de tres años, comprás porciones que vencen cada seis meses. De esa forma vas recibiendo flujos que podés reinvertir o usar según tu necesidad, y además reducís el riesgo de reinversión si las tasas bajan mucho.

Otra aproximación es combinar ON corporativas con bonos soberanos. Por ejemplo, 60% ON ajustables por CER de empresas sólidas del sector energético y 40% bonos soberanos en dólares. La correlación entre ambos no es perfecta, lo que ayuda a suavizar la volatilidad del portafolio.

Si sos más conservador, podés enfocarte en ON de empresas que generan dólares naturalmente (exportadoras de commodities, petroleras, mineras) y que además pagan cupones en moneda dura. Ahí el riesgo cambiario es menor porque los ingresos de la empresa están atados a la misma variable que tu inversión.

Los inversores más agresivos a veces buscan ON en default o near default que cotizan muy abajo del valor nominal. Ahí el upside puede ser grande si la empresa se recupera, pero también podés perder gran parte del capital. Este tipo de jugada requiere análisis profundo de reestructuración y no es para principiantes.

Riesgos específicos que tenés que conocer

El riesgo de crédito es obvio: que la empresa no pueda pagar los intereses o el capital. Pero hay otros que en Argentina pesan tanto o más.

Riesgo regulatorio: un cambio en las reglas del juego (como restricciones a la exportación, controles de precios o modificaciones impositivas) puede afectar brutalmente la capacidad de pago de la empresa.

Riesgo de liquidez: como ya mencionamos, muchas ON se operan poco. Si necesitás vender en un mal momento, el precio puede alejarse mucho del valor teórico.

Riesgo de tasa: las ON a tasa fija caen fuerte cuando las tasas de interés suben. Una ON a 5 años con tasa fija del 28% nominal pierde valor rápidamente si la Badlar sube a 45%.

Riesgo inflacionario: las ON que no ajustan por inflación pierden poder adquisitivo real aunque paguen capital e intereses en tiempo y forma.

Y por último, el riesgo de reinversión: cuando te devuelven el capital en un contexto de tasas más bajas, ¿dónde colocás esa plata para mantener el rendimiento?

Costos, riesgos y letra chica

Costo total : comisión de compraventa entre 0,5% y 1,5% ida y vuelta (BYMA, cierre septiembre 2026), más Ingresos Brutos entre 0,25% y 0,6% según provincia (ARCA, septiembre 2026), más Ganancias 15% sobre intereses (Ley 27.541 modificada, 2024). Rendimiento neto real suele estar entre 2 y 5 puntos por debajo del bruto anunciado.

: comisión de compraventa entre 0,5% y 1,5% ida y vuelta (BYMA, cierre septiembre 2026), más Ingresos Brutos entre 0,25% y 0,6% según provincia (ARCA, septiembre 2026), más Ganancias 15% sobre intereses (Ley 27.541 modificada, 2024). Rendimiento neto real suele estar entre 2 y 5 puntos por debajo del bruto anunciado. Plazo de liquidación : T+1 para la mayoría de las ON en pesos; T+2 para las denominadas en dólares o con liquidación en esa moneda.

: T+1 para la mayoría de las ON en pesos; T+2 para las denominadas en dólares o con liquidación en esa moneda. Impuestos : además de Ganancias e Ingresos Brutos, si sos persona humana y la ON ajusta por CER, la diferencia de capital por inflación no paga Ganancias (confirmado por consulta vinculante AFIP 2023). Siempre verificá tu situación fiscal particular.

: además de Ganancias e Ingresos Brutos, si sos persona humana y la ON ajusta por CER, la diferencia de capital por inflación no paga Ganancias (confirmado por consulta vinculante AFIP 2023). Siempre verificá tu situación fiscal particular. Requisitos : ser mayor de 18 años, tener CUIT/CUIL, cuenta comitente abierta, conocimiento del inversor completado (según normativa CNV). No se requiere patrimonio mínimo pero sí aprobación de riesgo de la ALyC.

: ser mayor de 18 años, tener CUIT/CUIL, cuenta comitente abierta, conocimiento del inversor completado (según normativa CNV). No se requiere patrimonio mínimo pero sí aprobación de riesgo de la ALyC. Peor escenario: default del emisor con recupero menor al 40% del valor nominal (casos históricos como ciertas empresas de retail y construcción en 2019-2020). También posible pérdida por iliquidez superior al 15% del valor si tenés que vender en stress de mercado.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.

Para cerrar, las obligaciones negociables no son ni el salvavidas ni el enemigo del inversor argentino. Son un instrumento más dentro de la renta fija local que, cuando se eligen con cabeza, pueden mejorar el perfil de rendimiento-riesgo de una cartera. La clave está en no enamorarte de la tasa que promete el prospecto y hacer siempre el mismo ejercicio: si esta empresa viniera a pedirme plata prestada en forma directa, ¿se la prestaría? Si la respuesta es sí después de mirar balances, covenants y flujos, entonces la ON probablemente tenga sentido en tu portafolio. Si la respuesta es no, por más atractivo que luzca el cupón, mejor pasar de largo.

Entender las ON te da una ventaja concreta: podés participar del crecimiento de empresas argentinas sin tener que comprar acciones y asumir todo el riesgo de equity. Pero esa ventaja solo se materializa si hacés la tarea. El mercado de capitales argentino premia al que estudia los números y castiga al que solo persigue el título que más rinde en el panel. Como siempre, el tiempo que dediques a entender antes de poner la plata es el mejor predictor de cómo te va a ir después.