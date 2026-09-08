Cómo tributan las inversiones en Argentina: Ganancias, exenciones y novedades 2026

Guía actualizada para inversores: qué rendimientos de bonos, acciones, FCI, dólares y cripto pagan Impuesto a las Ganancias en 2026 y qué alternativas siguen exentas. Análisis práctico con ejemplos dimensionados.

El panorama impositivo de las inversiones en la Argentina cambió sustancialmente en los últimos años y en 2026 sigue evolucionando. Para el inversor retail sofisticado que ya superó la etapa del plazo fijo puro, entender exactamente qué parte de sus rendimientos entra en la base imponible de Ganancias y qué queda exento es la diferencia entre una decisión financiera inteligente y una sorpresa desagradable al momento de la liquidación anual.

A diferencia de años anteriores, la reforma de 2024-2025 que se consolidó este año trajo mayor claridad en algunos rubros pero también mantuvo zonas grises que conviene mapear con precisión. Vamos a separar las categorías más usadas por inversores individuales con patrimonios medianos y altos, siempre pensando en el rendimiento neto después de impuestos.

Renta de capitales y el impuesto a las ganancias sobre inversiones financieras

La ley vigente establece que los intereses y rendimientos de capital resultan alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría. Sin embargo, existen exenciones específicas que siguen operando en 2026 y que vale la pena aprovechar cuando el perfil del inversor lo permite.

Los plazos fijos en pesos siguen exentos de Ganancias para personas humanas, siempre que estén colocados en entidades financieras reguladas por el BCRA. Esta exención, que muchos dan por sentada, sigue siendo una de las herramientas más simples para estacionar liquidez sin generar obligación tributaria adicional. Lo mismo ocurre con las cauciones bursátiles y las operaciones de pases, que mantienen el mismo tratamiento.

En cambio, los rendimientos de las Lecaps, Lecer y demás letras del Tesoro en pesos sí están gravados con Ganancias desde la reforma. La tasa efectiva depende del nivel de ingresos totales del inversor: puede ir del 5% al 35% según la escala progresiva que rige en 2026. Aquí el dato clave es que la retención se produce en por parte de los agentes de liquidación, por lo que el inversor ve el impacto directamente en el crédito de su cuenta comitente.

Bonos soberanos y corporativos: el tratamiento según moneda y duration

Los bonos en dólares (tanto soberanos como corporativos) tienen un régimen diferenciado. Los intereses (cupones) están alcanzados por Ganancias, pero las variaciones de cotización generadas por movimientos de precio quedan exentas para personas humanas residentes, siempre que no configuren una actividad habitual de compra-venta. Esta distinción es fundamental: muchos inversores creen que toda la renta del bono está gravada, cuando en realidad solo lo está la parte cupón.

En el caso de los bonos CER y los ajustables por inflación, la situación es más compleja. La porción de ajuste por CER se considera renta exenta hasta el monto que no supere la inflación oficial, mientras que los intereses reales sí tributan. Esto genera una distinción práctica: un bono dual puede tener una parte exenta significativa si la inflación se mantiene alta.

Acciones y CEDEARs: la gran excepción que sigue vigente

Una de las ventajas más potentes que mantiene el sistema impositivo argentino en 2026 es la exención de Ganancias sobre las rentas derivadas de la compraventa de acciones y CEDEARs listados en bolsas argentinas o extranjeras, siempre que se cumplan dos condiciones: que la tenencia sea de al menos 12 meses y que la operación se realice a través de una ALYC o banco local. Esta exención no aplica a day-traders ni a quienes operan con frecuencia que pueda ser considerada habitual.

Para el inversor que construye cartera de largo plazo, esta regla sigue siendo un argumento poderoso a favor de la renta variable local y los CEDEARs de empresas tecnológicas. El costo de oportunidad de no aprovechar esta exención es alto: una ganancia de capital del 40% en un año que queda totalmente libre de Ganancias versus la misma ganancia en un instrumento que tributa al 35%.

Fondos comunes de inversión: el impacto según el tipo de FCI

Los FCI tienen un tratamiento impositivo que depende del activo subyacente. Los money market y los de renta fija corta siguen generando distribuciones mayormente exentas cuando el fondo invierte en instrumentos exentos (plazos fijos, cauciones). En cambio, los fondos de renta fija larga, los de renta variable y los de inversión extranjera distribuyen resultados que en buena medida están alcanzados por Ganancias.

Desde 2025 se reforzó la obligación de los administradores de fondos de informar la composición impositiva de las distribuciones. Esto permite al inversor estimar con mayor precisión el impacto fiscal antes de suscribir. Un dato que pocos consideran: aunque el fondo no distribuya, la tenencia genera un devengamiento que debe declararse anualmente si supera ciertos umbrales.

Dólares y criptomonedas: dos mundos paralelos

La compra-venta de dólares billete o MEP no genera Ganancias para personas humanas, ya que se considera un cambio de moneda y no una renta. Sin embargo, si se colocan esos dólares en un plazo fijo en dólares o en un instrumento que devengue intereses, esos intereses sí tributan como renta de extranjera o como renta financiera, según el caso.

Las criptomonedas mantienen un régimen especial. Las ganancias por compraventa de crypto están alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias si la operación se considera especulativa. La AFIP viene reforzando los cruces de información con exchanges locales e internacionales, por lo que la trazabilidad es cada vez mayor. La tenencia en sí no genera impuesto patrimonial en 2026 (el Bienes Personales tiene su propio régimen), pero las rentas generadas por staking, lending o trading sí deben declararse.

Estrategias para optimizar la carga tributaria sin caer en agresividad

El inversor prudente no busca evadir, sino estructurar su cartera respetando las exenciones vigentes. Algunas combinaciones que mantienen sentido en 2026:

Combinar plazos fijos exentos con una porción en acciones y CEDEARs para aprovechar la exención de ganancias de capital.

Usar FCI money market como puente de liquidez sin generar impuesto adicional.

Preferir bonos cuya renta esté mayoritariamente compuesta por ajuste (CER o dólar linked) cuando se busca minimizar la base imponible de Ganancias.

Mantener un registro claro de tenencias y fechas de compra para poder acreditar el plazo de 12 meses en acciones cuando se realice la venta.

Qué cambió en 2026 y qué conviene vigilar

La principal novedad de este año es la obligación de informar saldos y movimientos en criptoactivos por parte de los exchanges y la ampliación de los cruces automáticos de información con brokers del exterior. Esto no modifica las alícuotas, pero aumenta significativamente el riesgo de fiscalización si no se declara correctamente.

Además, la escala de Ganancias se ajustó por inflación, por lo que el mínimo no imponible y los tramos intermedios subieron. Un inversor con ingresos medios-altos puede terminar pagando una tasa marginal efectiva más baja que en 2024 si sus rendimientos financieros no superan los nuevos umbrales.

La conclusión práctica es que la decisión de inversión debe incorporar siempre el lente fiscal. No se trata de elegir el instrumento que rinde más bruto, sino el que maximiza el rendimiento neto después de impuestos, considerando además el costo de oportunidad de la iliquidez y el riesgo regulatorio argentino.

Pongamos números concretos: supongamos un inversor con $80 millones para colocar. Si los distribuye 40% en plazos fijos exentos, 30% en acciones con exención de ganancias de capital y 30% en bonos soberanos en dólares, la carga efectiva de Ganancias puede ser inferior al 8% sobre el rendimiento total del portafolio. Esa misma distribución pero concentrada en Lecaps y FCI de renta fija larga puede elevar la carga efectiva por encima del 22%. La diferencia, en un año de rendimientos moderados, supera los $1,5 millones.

Por eso, antes de ejecutar la próxima operación, conviene hacerse tres preguntas: ¿este rendimiento está alcanzado por Ganancias? ¿Existe una alternativa exenta o con menor impacto que cumpla un rol similar en mi cartera? Y, sobre todo, ¿estoy preparado para declarar correctamente si la AFIP cruza información?

La respuesta a esas tres preguntas suele definir mejor la calidad de la decisión que cualquier proyección de precio o carry.