Outlet de electrodomésticos: heladeras desde $400 mil y descuentos de hasta 50% en lavarropas

Un outlet en un shopping porteño ofrece heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos con descuentos de hasta 50%. Revisamos qué conviene realmente y qué factores evaluar antes de comprar.

Un outlet ubicado dentro de un shopping de la Ciudad de Buenos Aires está liquidando heladeras desde $399.999 y ofreciendo descuentos de hasta 50% en lavarropas y otros electrodomésticos. La noticia circula fuerte en estos días, en un contexto donde la demanda de bienes durables sigue condicionada por los altos precios relativos y la cautela de los consumidores.

Según la información relevada, el local ofrece stock remanente de marcas líderes con precios que, en algunos casos, representan una baja significativa respecto de los valores de góndola habituales. Una heladera no frost de dos puertas arranca en $399.999, mientras que lavarropas de carga frontal de 8 kg se pueden encontrar con descuentos del 40% al 50% sobre el precio de lista.

¿Es realmente una oportunidad?

Pongamos números. Una heladera que en un comercio tradicional ronda los $850.000 aparece aquí en $420.000. Eso representa un ahorro nominal de $430.000. Sin embargo, hay que mirar el valor real: si el producto es de generación anterior, si la garantía es menor a la estándar o si el servicio posventa está limitado, el “descuento” puede ser menos atractivo de lo que parece.

Lo mismo aplica a los lavarropas. Modelos con 9 kg de capacidad y motor inverter que en grandes cadenas superan los $1.200.000 se ofrecen en el outlet por debajo de los $650.000. El ahorro es concreto, pero conviene verificar stock disponible, si el equipo es cero kilómetro o si se trata de unidades con leves defectos estéticos.

Factores a tener en cuenta antes de comprar

Garantía y posventa. Muchos outlets operan con garantía oficial del fabricante, pero en algunos casos es más corta (6 meses en lugar de 12 o 24). Preguntá siempre por escrito. Medios de pago. Los descuentos suelen ser mayores si pagás en efectivo, transferencia o débito. Las cuotas sin interés pueden reducir el beneficio efectivo por el costo financiero implícito. El plan para reactivar La Láctea: nuevos dueños y millones en inversiones para Santa FeCierre de más de 60 sucursales: los problemas financieros que sacuden a uno de los supermercados más grandesPampa Energía invertirá u$s 2.700 millones en la planta de urea más grande de la región Costo de entrega e instalación. En compras grandes, el flete y la instalación pueden sumar entre $25.000 y $45.000. Sumalo al precio final antes de decidir. Eficiencia energética. Muchas unidades en oferta son de clase B o C. En un hogar que consume mucho, el mayor gasto en la boleta de luz puede comerse parte del ahorro inicial en menos de dos años. Comparación rápida. Antes de ir al shopping, chequeá precios en Mercado Libre, las páginas oficiales de las marcas y en otros outlets. A veces la “liquidación” no es tan agresiva como se publicita.

El contexto del consumo de electrodomésticos

El sector viene de dos años muy duros. Según datos del INDEC, las ventas de electrodomésticos cayeron más del 20% interanual en 2024 y el primer trimestre de 2025 no mostró una recuperación clara. En este escenario, los outlets se convierten en una de las pocas vías para que las familias reemplacen bienes durables sin endeudarse fuertemente.

Para el inversor o el hogar que piensa en términos de costo-beneficio, la recomendación es clara: si necesitás reemplazar un electrodoméstico ya, el outlet puede ser una buena opción siempre que verifiques las condiciones reales del producto. Si se trata de una compra impulsiva por el precio bajo, mejor esperar. Los descuentos de este tipo suelen repetirse cada dos o tres meses.

Consejo práctico: llevá una lista con las especificaciones técnicas que realmente necesitás (capacidad, consumo energético, dimensiones). No te dejes llevar solo por el cartel de “50% off”. El ahorro más grande es comprar lo que realmente sirve y no lo que está más barato ese día.

Si estás evaluando esta alternativa, te conviene ir temprano: el stock de los modelos más buscados suele agotarse en las primeras horas. Y recordá pedir factura tipo A o B para tener respaldo ante cualquier problema futuro.