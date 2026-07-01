Qué hacer si ARCA no te devuelve las percepciones: paso a paso

Si el trámite de devolución de percepciones de ARCA (ex AFIP) está frenado, suele deberse a errores comunes. Cómo solucionarlo con los pasos concretos y qué documentación preparar.

El sistema de devoluciones de percepciones de ARCA (la ex AFIP) suele generar más frustración que soluciones. Miles de monotributistas, autónomos y empresas esperan que les reintegren el IVA o Ganancias percibido de más, pero el trámite se queda trabado sin explicación aparente.

Lo primero que vale separar es el motivo. En la gran mayoría de los casos, el freno no es discrecional: responde a inconsistencias formales que el algoritmo detecta automáticamente. Identificarlas a tiempo evita perder meses en la cola.

Paso 1: Verificá el estado del trámite Ingresá con CUIT y clave fiscal nivel 3 al portal de ARCA. Andá a la sección “Mis Trámites” o “Devoluciones y Compensaciones”. Si el expediente figura como “en análisis” o “observado”, el sistema suele indicar el motivo con un código. Tomá nota exacta de ese código.

Paso 2: Los errores más frecuentes Los motivos que más se repiten son:

Domicilio fiscal desactualizado o no coincidente con el declarado en el último formulario.

Inconsistencias entre las percepciones informadas por el agente de percepción y las declaradas por el contribuyente.

Falta de presentación de alguna declaración jurada (DDJJ) de IVA o Ganancias de los últimos 12 o 24 meses.

CBU inválido o cuenta bancaria no validada en el “Registro de Información de Cuentas Bancarias”.

Existencia de deudas (aunque sean menores) en cualquier impuesto.

Si el motivo es “inconsistencia en datos”, lo más probable es que haya un error en la información que cargaste al momento de iniciar el trámite.

Paso 3: Corregir y volver a presentar Una vez identificado el error, corregilo en el sistema. En muchos casos basta con actualizar el domicilio, validar el CBU o presentar las DDJJ faltantes. Después de la corrección, volvé a ingresar al trámite y seleccioná la opción “rectificar” o “reingresar con correcciones”. El sistema reinicia el conteo de plazos.

Paso 4: Presentación de nota formal Si el trámite sigue trabado después de la corrección, conviene presentar una nota formal a través del servicio “Presentaciones Digitales” de ARCA. El texto debe ser concreto: número de expediente, fecha de inicio, motivo del pedido de devolución y detalle de las acciones ya realizadas. Adjuntá capturas de pantalla y la documentación respaldatoria (constancia de CBU validado, DDJJ presentadas, etc.).

Paso 5: Seguimiento y plazos ARCA tiene 60 días hábiles para resolver desde que el expediente está completo. Pasado ese plazo sin respuesta, podés iniciar un reclamo administrativo o, en casos de montos elevados, evaluar la vía judicial con un contador o abogado tributarista. Pero la experiencia muestra que la mayoría de los casos se resuelven en la instancia administrativa una vez corregidos los errores formales.

Consejos prácticos

Mantené actualizado el domicilio fiscal y el CBU. Es el error número uno.

Revisá mensualmente las percepciones informadas por tus proveedores o clientes. Muchas veces el agente de percepción carga mal el monto o el período.

Si operás como monotributista y pasaste a responsable inscripto, verificá que la transición esté correctamente registrada.

Guardá todo: las notificaciones del sistema, los acuses de recibo y las capturas de pantalla son tu mejor defensa.

En un país donde el sistema tributario es complejo por definición, las devoluciones de percepciones terminan siendo un trámite más que exige paciencia y prolijidad. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, no se trata de una negativa sino de un error corregible. Corregirlo a tiempo suele ser suficiente para destrabar el reintegro.