Real blue: a cuánto opera este jueves 2 de julio

La cotización del real blue en la Argentina muestra leves variaciones en el mercado paralelo. Aquí el detalle minuto a minuto de compra y venta este jueves 2 de julio.

El real blue, la cotización informal del real brasileño en la plaza local, opera este jueves 2 de julio con movimientos moderados en un contexto de relativa estabilidad cambiaria en la Argentina.

Según datos actualizados al mediodía, el real se compra a $185 y se vende a $192 en el circuito blue. Estas cifras reflejan una leve apreciación del real frente al peso respecto a los cierres de la semana anterior, aunque lejos de los picos observados en meses previos.

El mercado paralelo de monedas extranjeras en la Argentina sigue siendo un termómetro sensible de las expectativas locales. En el caso del real, su cotización suele estar influida por el flujo turístico hacia Brasil —especialmente en épocas de vacaciones— y por la dinámica del real en los mercados internacionales.

Desde el punto de vista comparado, la volatilidad del real blue ha sido menor que la del dólar blue en los últimos trimestres. Mientras el billete norteamericano ha mostrado episodios de fuerte presión, el real ha operado con mayor predictibilidad, en parte porque Brasil mantiene una política cambiaria más flexible y reservas más holgadas.

Para el inversor o el viajero argentino, el real blue sigue siendo una referencia clave. Quienes planean viajes a Brasil en las próximas semanas pueden encontrar en esta cotización una guía más realista que el tipo de cambio oficial, aunque con los riesgos habituales del mercado informal.

Desde Washington, el FMI ha vuelto a insistir en la necesidad de unificar el mercado cambiario argentino para reducir distorsiones como las que generan estos “blue” de distintas monedas. Sin embargo, el calendario electoral y las restricciones de reservas del BCRA hacen que esa unificación siga siendo un horizonte lejano.

En el plano regional, el real brasileño se mantiene relativamente estable frente al dólar en los mercados globales, cotizando cerca de 5,60 reales por dólar. Esa paridad externa también condiciona lo que ocurre en Buenos Aires.

El real blue de hoy, entonces, no solo es una cifra de cambio: es un dato que condensa expectativas sobre inflación, reservas y política monetaria. Quien siga el minuto a minuto sabe que pequeñas variaciones pueden anticipar movimientos más grandes en otras cotizaciones paralelas.

Cotización actual del real blue (2 de julio):

Compra: $185

Venta: $192

Los valores pueden modificarse a lo largo de la jornada según la oferta y la demanda en cada casa de cambio informal. Recomendamos verificar en fuentes confiables antes de cualquier operación.