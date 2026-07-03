Real blue: a cuánto opera este viernes 3 de julio

La cotización del real blue en la Argentina muestra el valor minuto a minuto para compra y venta. Conocé los precios actualizados del dólar brasileño en el mercado informal.

El real blue, esa cotización que surge del mercado informal para la moneda brasileña, vuelve a estar en el radar de quienes viajan, importan o simplemente buscan diversificar. Este viernes 3 de julio, la divisa operaba con leves variaciones en las cuevas porteñas y en las aplicaciones que siguen el dólar blue y sus pares regionales.

Según los datos que se actualizan en tiempo real, el real blue se vendía en torno a los $185 para la compra y $192 para la venta en la mayoría de las operaciones de la City. La brecha con el real oficial, que cotiza cerca de $170 en el MULC, sigue reflejando las restricciones cambiarias que empujan parte de la demanda hacia el circuito paralelo.

¿Por qué sigue vigente el real blue?

A diferencia del dólar blue, que tiene una liquidez mucho mayor, el real blue responde principalmente a la demanda de turistas argentinos que cruzan a Brasil o de importadores que necesitan saldar compromisos en reales sin pasar por el mercado oficial. En un contexto donde el real brasileño se mantiene relativamente estable frente al dólar (alrededor de 5,60 BRL/USD), la cotización local depende más de la oferta y demanda interna que de movimientos en el exterior.

Desde la perspectiva comparada, Argentina es uno de los pocos países donde existe un “blue” para la moneda del principal socio comercial del Mercosur. En Chile o Uruguay, la cotización paralela del real es prácticamente inexistente porque sus regímenes cambiarios son más flexibles. Aquí, en cambio, la brecha con el oficial se amplía o contrae según el humor del BCRA y la percepción de riesgo país.

Contexto regional y local

Brasil viene de publicar datos de inflación que mostraron una leve aceleración en junio, lo que mantiene al Banco Central de Brasil (BCB) en modo cauteloso. Eso ayuda a sostener el real frente al dólar, pero no necesariamente se traslada a una mayor oferta de reales en la Argentina. Del lado local, la liquidación de la cosecha gruesa sigue siendo el principal proveedor de divisas, aunque parte de esos dólares terminan en el contado con liquidación o en el blue antes que en el mercado oficial.

Para el inversor o el viajero que necesita reales, la recomendación habitual es comparar entre el blue, el MEP (a través de bonos) y las tarjetas de crédito con el recargo del 30% de PAIS más percepciones. En muchos casos, el real blue termina siendo competitivo para montos medianos, siempre que se operen con operadores de confianza.

Evolución reciente

En lo que va del año, el real blue acumula una depreciación de casi 12% contra el peso, por debajo de la inflación acumulada pero por encima de la devaluación oficial del dólar. Esa dinámica refleja la preferencia de los argentinos por el dólar como reserva de valor, dejando al real como moneda transaccional más que como depósito de ahorro.

Quien haya seguido la serie histórica notará que los picos del real blue suelen coincidir con momentos de fuerte restricción cambiaria o antes de viajes masivos de verano al sur de Brasil. Este julio no parece ser una excepción: la demanda se mantiene estable pero sin euforia.

El dato del día, entonces, es que el real blue se mantiene en un rango acotado. Para operaciones concretas, siempre conviene chequear minuto a minuto en las plataformas especializadas o con los operadores habituales, porque las diferencias de hasta tres o cuatro pesos entre compra y venta pueden hacer la diferencia en volúmenes relevantes.

En síntesis, el real blue no es el protagonista de los titulares, pero sigue siendo una variable útil para entender cómo se comporta la demanda de divisas regionales en un mercado argentino cada vez más fragmentado entre oficiales, paralelos y alternativos.