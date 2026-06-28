Recategorización Monotributo 2025: paso a paso y fecha límite para no tener sorpresas

Dos veces al año los monotributistas deben revisar sus ingresos, compras y ventas para ver si les corresponde cambiar de categoría. Te explicamos cómo hacerlo online, qué datos tenés que tener a mano y hasta cuándo podés recategorizarte sin multas.

Dos veces al año, en enero y en julio, los monotributistas deben revisar si su facturación, compras y otros parámetros siguen encuadrados en la categoría en la que están inscriptos. Si no lo hacen o lo hacen fuera de plazo, AFIP puede recategorizarlos de oficio y aplicar multas.

La recategorización semestral del Monotributo es obligatoria para quienes superen o queden por debajo de los parámetros de su categoría actual. En 2025 los montos máximos de facturación anual actualizados por la ley de Monotributo siguen vigentes, por lo que conviene chequearlos con atención.

¿Cuándo hay que recategorizarse?

El período de recategorización de julio se abre el 1° de julio y tiene como fecha límite el 31 de julio de 2025. Quienes no lo hagan en término pueden ser recategorizados de oficio por AFIP a partir de agosto, con la consiguiente actualización retroactiva de las cuotas.

La recategorización de enero se hace entre el 1° y el 31 de enero. Si tus parámetros no cambiaron, igual debés confirmar la permanencia en la misma categoría dentro de esos plazos.

Paso a paso: cómo recategorizarse online

Ingresá a la web de AFIP con tu CUIT y Clave Fiscal (nivel de seguridad 3 o superior). Si no tenés el nivel requerido, primero actualizalo desde “Mis Datos”. Entrá al servicio “Monotributo”. En el menú principal buscá “Recategorización” o “Verificación de Datos”. Revisá tus parámetros. El sistema te mostrará automáticamente los datos que AFIP tiene de vos: facturación bruta de los últimos 12 meses, compras, gastos en alquileres, energía eléctrica y otros indicadores. Ingresá la información actualizada. Si los datos no coinciden, corregilos. Es clave tener a mano: Facturación total de los últimos 12 meses

Monto total de compras de mercadería

Alquileres pagados (si corresponde)

Consumo de servicios (luz, gas, teléfono) El sistema te propone la nueva categoría. Si corresponde un cambio, te lo indicará. Podés aceptarlo o, si creés que hay un error, generar una consulta. Confirmá la recategorización. Una vez aceptada, el sistema genera un comprobante. Guardalo.

¿Qué pasa si te recategorizás a una categoría superior?

Vas a pagar la cuota correspondiente a la nueva categoría desde el mes siguiente al de la recategorización. Si el salto es grande, puede haber un ajuste por los meses anteriores, aunque AFIP suele aplicar el cambio de manera prospectiva en la mayoría de los casos.

Si pasás a una categoría inferior, la cuota baja desde el mes siguiente. En ningún caso podés bajar más de una categoría por semestre salvo excepciones reglamentadas.

Casos especiales

Nuevos monotributistas : no recategorizan en el primer año calendario completo.

: no recategorizan en el primer año calendario completo. Profesionales y servicios : el parámetro más relevante suele ser la facturación bruta anual.

: el parámetro más relevante suele ser la facturación bruta anual. Venta de cosas muebles: además de la facturación, se mira el stock y las compras de mercadería.

Consejos para evitar errores comunes

Hacé la revisión con tiempo. El 20 de julio suele haber congestión en el sitio de AFIP. Revisá primero tus facturas electrónicas y los resúmenes de tarjeta o transferencias para tener los números exactos.

Si tus ingresos crecieron mucho y ya superás la categoría más alta (H o K según corresponda), evaluá pasar al Régimen General. Quedarte en Monotributo cuando ya no corresponde puede generar deudas y multas importantes a futuro.

Recordá que la recategorización no es opcional: es una obligación que permite mantener al día tu situación fiscal y evitar recargos.

Fecha límite para la recategorización de julio 2025: 31 de julio. Después de esa fecha, AFIP puede actuar de oficio.