Recategorización Monotributo: cómo hacer el trámite y cuál es la fecha límite

Dos veces al año los monotributistas deben revisar sus ingresos, gastos y otros parámetros para determinar si les corresponde cambiar de categoría. Te explicamos paso a paso cómo realizar la recategorización ante AFIP y hasta cuándo tenés tiempo.

Dos veces al año, en enero y julio, los monotributistas tienen la obligación de revisar su situación económica y verificar si siguen encuadrados en la categoría en la que están inscriptos o si deben recategorizarse. Se trata de un trámite sencillo pero importante: equivocarse puede derivar en multas o en la exclusión del régimen simplificado.

La recategorización del Monotributo se basa en tres parámetros principales: ingresos brutos anuales, superficie afectada a la actividad (en caso de locación o venta de bienes) y el monto de los alquileres devengados. AFIP cruza esta información con la que ya tiene registrada y determina si corresponde un cambio de categoría.

¿Hasta cuándo hay tiempo para recategorizarse?

El plazo para realizar la recategorización correspondiente al segundo semestre de 2025 vence el 31 de julio de 2025. Si el contribuyente no realiza el trámite dentro del plazo, AFIP puede recategorizarlo de oficio, lo que implica que el cambio se aplicará de manera automática y podría generar deudas o sanciones.

Paso a paso: cómo hacer el trámite online

Ingresá a la web de AFIP con tu CUIT y clave fiscal (nivel de seguridad 3 o superior). Dirigite a la sección Servicios > Monotributo > Recategorización. El sistema mostrará automáticamente los datos de los últimos 12 meses: ingresos brutos, compras, alquileres y superficie afectada. Revisá si los datos son correctos. Si hay alguna discrepancia, podés modificarlos (siempre con documentación respaldatoria). El sistema te indicará si corresponde un cambio de categoría. Aceptá la nueva categoría propuesta o confirmá que seguís en la misma. Una vez confirmada, el trámite queda registrado. Guardá el comprobante.

Qué pasa si tus parámetros bajaron

Si tus ingresos cayeron y te corresponde bajar de categoría, también debés realizar la recategorización. El beneficio es inmediato: pagarás menos en los próximos seis meses. Lo mismo ocurre a la inversa: si superaste los límites, tendrás que subir de categoría y pagar la cuota correspondiente.

Consejo práctico

Antes de ingresar al sistema, armá un Excel o anotación con tus ingresos mes por mes de los últimos 12 meses, los alquileres devengados y, si alquilás un local, la superficie en metros cuadrados. Eso agiliza el proceso y evita errores.

Recordá que si sos nuevo en el Monotributo (te inscribiste hace menos de 12 meses) no tenés que recategorizarte hasta completar el año completo. En ese caso, AFIP te recategorizará automáticamente al cumplirse los 12 meses.

Hacer la recategorización a tiempo evita dolores de cabeza y te permite ajustar tu carga tributaria a la realidad actual de tu actividad. Si tenés dudas sobre los nuevos valores de las categorías, podés consultar la tabla actualizada en el sitio de AFIP o en tu contador de confianza.

En síntesis: revisá tus números antes del 31 de julio, ingresá al portal, confirmá o corregí los datos y guardá el comprobante. Es un trámite que lleva menos de 10 minutos pero que puede ahorrarte varios miles de pesos por mes.