YPF y ACA reactivan la histórica estación de Confluencia Traful en la Patagonia

La emblemática estación de servicio sobre la Ruta Nacional 237 será completamente modernizada y devuelta al servicio. El acuerdo entre YPF y el Automóvil Club Argentino busca recuperar un ícono turístico y mejorar la oferta en uno de los corredores más transitados del sur argentino.

La Patagonia está a punto de recuperar uno de sus puntos de referencia viales más emblemáticos. YPF y el Automóvil Club Argentino (ACA) anunciaron la reactivación completa de la histórica estación de servicio Confluencia Traful, ubicada sobre la Ruta Nacional 237, en el corazón de la zona de los lagos neuquinos.

La estación, que data de mediados del siglo pasado, había quedado fuera de servicio hace años. El proyecto implica una modernización integral: nuevos surtidores, tienda de conveniencia actualizada, servicios de asistencia mecánica y un diseño que respeta la estética original pero incorpora estándares contemporáneos de eficiencia energética y sostenibilidad.

Desde el punto de vista económico, la inversión representa una señal clara en un sector que viene de años de bajo crecimiento. YPF, como principal jugador de hidrocarburos del país, sigue apostando a la integración vertical y al negocio de downstream, incluso en regiones de baja densidad poblacional pero alto flujo turístico. El ACA, por su parte, refuerza su rol histórico como prestador de servicios viales y turísiticos.

La Ruta 237 es uno de los corredores más importantes del turismo patagónico. Une San Martín de los Andes con Villa La Angostura y conecta con el Parque Nacional Nahuel Huapi. En temporada alta, el tránsito de vehículos particulares, caravanas y transporte de carga se multiplica. Disponer de una estación confiable en Confluencia Traful no solo mejora la experiencia del viajero sino que reduce riesgos operativos en una zona donde las distancias entre servicios son grandes.

El anuncio llega en un contexto macroeconómico particular. Tras años de cepo cambiario y restricciones a la importación de insumos, el sector de estaciones de servicio viene recuperando márgenes con la unificación cambiaria y la estabilización de la demanda. La modernización de Confluencia Traful podría servir como caso testigo de cómo la inversión privada en infraestructura turística genera retorno tanto económico como social.

Según fuentes cercanas al proyecto, la reapertura está prevista para antes del próximo verano. Los trabajos incluyen la incorporación de combustibles premium, cargadores para vehículos eléctricos —un segmento aún marginal pero con potencial de crecimiento en la región— y mejoras en conectividad y seguridad vial.

Vale separar dos cosas: por un lado, el valor simbólico de recuperar un ícono patagónico; por el otro, el impacto concreto en la cadena de valor local. La estación generará empleo directo e indirecto en una zona donde el turismo representa una porción significativa del producto bruto. Además, puede servir como ancla para otros servicios complementarios (hospedaje, gastronomía) que se desarrollan en torno a los puntos de parada.

Desde la lente fiscal y regulatoria, el acuerdo entre una empresa mayoritariamente estatal como YPF y una entidad privada centenaria como el ACA muestra un modelo de colaboración público-privada que, cuando está bien diseñado, puede ser más eficiente que la intervención directa del Estado en servicios que no constituyen su expertise.

La experiencia internacional indica que países con fuerte componente turístico como Chile o Nueva Zelanda han apostado fuerte a modernizar la infraestructura vial y de servicios a lo largo de rutas escénicas. Argentina, con su vasta geografía patagónica, tiene un atraso relativo en este aspecto. La recuperación de Confluencia Traful podría ser el comienzo de una tendencia.

Antes de sacar conclusiones definitivas habrá que ver los detalles de la inversión, los plazos de ejecución y el nivel real de modernización alcanzado. Pero el solo anuncio ya funciona como una buena noticia en una región que necesita señales concretas de inversión y recuperación de activos históricos.

En un país donde muchas veces se discute macro con poca atención al territorio, iniciativas como esta recuerdan que el desarrollo también se construye ruta por ruta, estación por estación.